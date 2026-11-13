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El Gobierno de Santa Cruz, encabezado por el gobernador Claudio Vidal, anunció el inicio de una nueva etapa para la mina de oro y plata Manantial Espejo, ubicada a unos 50 kilómetros de Gobernador Gregores. Tras la adquisición de los activos de Minera Triton Argentina por parte de Cerrado Gold y su subsidiaria Minera Don Nicolás, se puso en marcha el proceso para recuperar las instalaciones y avanzar hacia una futura reanudación de la producción.

El anuncio representa un nuevo escenario para uno de los yacimientos históricos de la minería santacruceña, que permanece fuera de actividad desde fines de 2022. La operación había ingresado en una etapa de cuidado y mantenimiento luego de que concluyeran las tareas de extracción y procesamiento de minerales.

Manantial Espejo, la operación que cerró sus faenas en 2022 vuelve a la actividad.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo provincial como resultado de las gestiones impulsadas por Vidal para recuperar los activos mineros, atraer inversiones privadas y generar condiciones para reactivar la producción. El objetivo es volver a poner en funcionamiento el establecimiento y recuperar su aporte económico a Gobernador Gregores y a las localidades de la región.

Qué trabajos se realizarán para recuperar Manantial Espejo

La primera etapa del proyecto estará concentrada en el reacondicionamiento de las instalaciones y la recuperación de las condiciones operativas necesarias para volver a producir.

Entre las tareas previstas se encuentran la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura, el desagote de sectores afectados por la acumulación de agua —un procedimiento conocido como dewatering— y el reacondicionamiento de instalaciones, equipos y sistemas de funcionamiento.

La ley provincial de Cierre de Minas debutó con el fin operativo de la minera Triton.

Estos trabajos serán fundamentales para determinar las condiciones en las que se encuentra el establecimiento y establecer las etapas necesarias para una eventual reanudación de las operaciones.

En paralelo, la empresa prevé impulsar nuevas campañas de exploración y evaluación geológica para conocer el potencial mineral del área, identificar oportunidades y ampliar el horizonte productivo del yacimiento.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la recuperación de Manantial Espejo no se limita a poner nuevamente en marcha una explotación de oro y plata, sino que también busca fortalecer la actividad minera y su cadena de proveedores en Santa Cruz.

Casi cuatro años desde el cierre de la mina

Manantial Espejo dejó de producir a fines de 2022, después de atravesar una reducción progresiva de sus niveles de actividad. En septiembre de 2024, el cierre del yacimiento fue confirmado oficialmente, en un proceso que tuvo consecuencias económicas y laborales para Gobernador Gregores.

La explotación estaba a cargo de Minera Triton Argentina, vinculada a Pan American Silver, y su paralización significó la pérdida de puestos de trabajo, la interrupción de contratos con proveedores y una disminución del movimiento económico asociado a la actividad minera.

El cierre también había generado preocupación en las autoridades locales y en los distintos sectores vinculados a la operación, debido a la importancia que tenía el establecimiento para la economía de la localidad.

Ahora, con el cambio de control de los activos y la llegada de Minera Don Nicolás, se abre una posibilidad de recuperación para una explotación que durante años tuvo un papel relevante en el desarrollo minero provincial.

El impacto en el empleo y los proveedores de Santa Cruz

Uno de los principales objetivos planteados para esta nueva etapa es que la recuperación de la mina se traduzca en nuevas oportunidades laborales y en la reactivación de la actividad económica en Gobernador Gregores.

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La puesta en condiciones del establecimiento y una eventual vuelta a la producción podrían generar demanda de mano de obra, servicios especializados, insumos y contratos con empresas proveedoras de Santa Cruz.

En 2023, Mineros de Santa Cruz tomaron el yacimiento de Pan American Silver por el cierre inminente.

El proceso también requerirá coordinación entre el Gobierno provincial, la compañía, los trabajadores, las organizaciones sindicales, los proveedores y las comunidades vinculadas al proyecto.

En ese sentido, desde el Ejecutivo remarcaron la importancia de sostener una articulación entre el sector público y privado para avanzar con las inversiones necesarias y garantizar que la recuperación tenga continuidad en el tiempo.

En 2023 tras el cierre se calculaba que el menos 200 trabajadores quedarían en la calle por el cierre de minera Tritón, mientras el 90% del motor económico de Gobernador Gregores guardaba relación directa con la empresa.

La adquisición de los activos constituye el primer paso de un proceso que todavía demanda importantes esfuerzos técnicos, operativos y económicos. Por eso, la reanudación de la producción dependerá de los resultados de las tareas de rehabilitación y de las evaluaciones que se realicen sobre las instalaciones y el potencial del yacimiento.

La historia productiva de Manantial Espejo

El yacimiento se encuentra en el distrito geológico del Macizo del Deseado, una de las principales regiones metalíferas de Santa Cruz. Su explotación comprende concesiones mineras distribuidas en distintas áreas y cuenta con mineralización de oro y plata.

Durante sus años de actividad, Manantial Espejo se consolidó como una de las operaciones importantes del sector minero provincial, con capacidad de procesamiento que llegó a ubicarse en torno a las 2.500 toneladas diarias, según los datos históricos informados por la compañía.

La operación llegó a registrar una producción significativa de ambos metales. En 2014, por ejemplo, se obtuvieron 60.800 onzas de oro y 3,7 millones de onzas de plata, cifras que reflejan la relevancia que alcanzó el proyecto.

El potencial geológico de la zona y la posibilidad de desarrollar nuevas exploraciones forman parte de los aspectos que la compañía buscará evaluar durante esta nueva etapa.

El Gobierno y la empresa plantearon el desafío de recuperar la producción

En el anuncio oficial, las autoridades destacaron el acompañamiento del gobernador Claudio Vidal y la decisión empresarial de avanzar con la adquisición de los activos para recuperar la operación.

En el comunicado oficial que difundió la Secretaría de Medios de Santa Cruz expresaron: “El desafío es volver a convertir a Manantial Espejo en una operación minera relevante para Santa Cruz, recuperando su capacidad de generar valor y oportunidades para la provincia y su gente. Y estamos convencidos de que ese objetivo solo será posible trabajando juntos”.

También se destacó la importancia del yacimiento para la historia productiva provincial y la posibilidad de recuperar su actividad: “Manantial Espejo fue protagonista de la historia minera de Santa Cruz. Hoy, gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno y a la decisión de invertir por parte de una empresa comprometida con Santa Cruz, comienza a abrirse una nueva oportunidad para que el yacimiento vuelva a recuperar su capacidad productiva, generar trabajo y volver a poner en marcha el desarrollo de la región”.