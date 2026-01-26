Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bomberos de Gobernador Gregores realizaron una intervención nocturna en el kilómetro 9,8 de la Ruta 27 a raíz de un incendio que afectó a un vehículo.

El operativo estuvo a cargo del Cuartel N°10, que llevó adelante la extinción del rodado, consumido en su totalidad, mediante el uso de una línea de alta presión.

Una vez controlado el foco ígneo, se efectuó una inspección posterior para asegurar el sector y prevenir posibles reigniciones en la banquina.

No se reportaron personas lesionadas y, según informaron las autoridades, el origen del siniestro fue accidental, producto de una falla eléctrica.

“Agradecemos el aviso del personal de la Comisaría local para una respuesta coordinada”, expresaron desde la Superintendencia de Bomberos.

