Aries, horóscopo semanal del 07 al 13 de junio

Aries

Lo importante no es llegar, sino permanecer. Serás un tanto pausado con tu economía, decides hacer las cosas con más calma. Se sentirá débil y agotado. El sistema de planetas también favorece las emociones negativas. No ceda a estos estados de ánimo.

Encuentra la manera de superar el mal humor y recarga la batería. No te agobies, pero mantente activo, aprovecha todos los días soleados, come bien, cuídate, toma vitaminas. Separe claramente el trabajo del descanso.

Dedique tiempo a sus seres queridos, especialmente a los niños, de todas las edades, incluso a los adultos.

Esta semana necesitarás certezas absolutas para avanzar con paso firme en tu relación. La incerteza creará inseguridades que pueden hacer aflorar los conflictos. Cuidado con los celos, controla tus impulsos. En el trabajo mantén los ojos bien abiertos a tu alrededor. Hay gente que quiere perjudicarte con tus proyectos. Tendrás que esforzarte más en las tareas concretas.

Salud: El principal riesgo para los Aries esta semana son las malas influencias, que te hace ir por el camino equivocado. Cuidado con los malos hábitos. Tu fuerza de voluntad aparece y desaparece según la jornada. Las compañías que te rodean no son malas, pero a veces te incitan a caer en tentaciones que no te interesan. Si te dejas seducir por la serpiente y muerdes la manzana una y otra vez tu salud se resentirá de golpe.

Intenta hacer actividades que te pongan de muy buen humor, explora plenamente tus recursos, potenciales y talentos. Y no dejes que nadie te haga sentir menos.

Dinero: En el trabajo debes apostar por una comunicación clara, que te ayude a defender tus posiciones; no te detengas en buscar la verdad. Hay personas tóxicas que quieren aprovecharse de ti, y especialmente de tus ideas, y quieres quitarles esa máscara. Que no te desanime las posibles confusiones o desencuentros; puedes aclararlo todo con discreción y un aire diplomático. Si la expresión oral no es tu fuerte, prueba a manifestar tus ideas a través de escritos. Defiende con uñas y dientes aquello que te pertenece. Serás un tanto pausado con tu economía. Decides hacer las cosas con más calma, asumiendo tus errores recientes, ensalzando tu propósito de enmienda. Quieres reparar algunos agujeros que hay en tus cuentas actuales, ya que todo en esta vida tiene remedio, si todo, aunque no siempre nos convenga.

Amor:Para lograr tus objetivos amorosos debes estar en plena posesión de la verdad. No te gustan las respuestas de interpretación abierta, ni estar todo el día con la mosca detrás de la oreja. Dicho esto, tampoco veas gigantes donde solo hay molinos, no te dejes llevar por los nocivos celos. Seguirás esa ruta que te has marcado contra viento y marea. No te olvides de tus propias necesidades y deseos, y combina los mismos con las inquietudes de la persona que amas. El soltero tiene la mente muy fría con el objetivo de descifrar la fórmula de la estabilidad amorosa. Evitas las historias fugaces porque en este momento lo importante no es llegar, sino permanecer.

Arcángel: Uriel

Color: Oro Rubí

Piedra:Aventurina dorada

Arcano el renacimiento:Algo que regresa o se repite con frecuencia es una invitación de la vida para asimilar lecciones pendientes. ¡Deja ir, evoluciona!

Clave de la semana: ¡Basta de incertidumbre!

