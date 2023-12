Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

Donde no pides nada y te dan todo, ahí es. Te tocará tomar decisiones importantes con respecto a tu trayectoria profesional, pero carecés de los elementos para ver la situación con la necesaria claridad. Sensación de hastío por problemas con las parejas. Día en el que las finanzas podrían tener alguna ventaja en ustedes, piensen bien en qué invertir. Horóscopo mensual y semanal

Tauro

Las palabras cortan más que los cuchillos, ellas no cortan la piel, rasgan el alma. No pierdas de vista tu optimismo natural. En el entorno profesional y económico, si decides mejorar tu poder adquisitivo, no dudarás en aumentar tus iniciativas. Sin embargo, hay que estar alerta a todas las señales. Horóscopo mensual y semanal

Géminis

Benditas sean aquellas personas que siempre nos desean el bien de verdad. Los miedos de los demás, no son los tuyos. Haz tu camino y disfruta del sendero. Si hay cosas que no te están haciendo feliz en tu relación lo que no debes hacer es barrerlas bajo la alfombra. Los aspectos astrales te acompañan para tener una conversación y llegar a nuevos acuerdos con tu pareja. Horóscopo mensual y semanal

Cáncer

APAPACHAR significa acariciar el alma. El amor con mucha intensidad. Día feliz. En el plato de comida no está la solución a tus problemas, así que no intentes calmar los nervios vaciando tu heladera. La jornada se te presenta llena de magnetismo y energía en el arte del amor y de la seducción. Horóscopo mensual y semanal

Leo

Deberíamos adquirir el coraje de no ser como todo el mundo. Todo indica que hoy querrás pensar en el futuro, lo que hará avanzar a la relación. Este será uno de los principales motivos por los que tu pareja se mostrará muy complaciente contigo. Pero por pensar en el futuro no dejes de atender tu presente.

Horóscopo mensual y semanal

Virgo

Todo se basa en la paciencia. Muchas veces hay que pasar por lo peor para obtener lo mejor. Notas que hay un distanciamiento con tu pareja, como sin un muro interrumpiese la comunicación. Tendrás que hacer un análisis profundo de la situación común para encontrar que lo produce y solucionarlo.

Horóscopo mensual y semanal

Libra

Se compra lo que tiene precio, lo que tiene valor se conquista. Este martes tu energía vital será excesiva. Vives unos días en los que el aprendizaje emocional ocupa un amplio espacio en tu mente. La Luna te invita a aprender mucho de tu personalidad y a asumir como naturales tus ansias de libertad.

Horóscopo mensual y semanal

Escorpio

Cuando no sepas que ponerte, solo ponte feliz. Es mejor que desde hoy, comiences a recuperar, si las tenías, las buenas costumbres. Tu predicción para hoy en el amor, revela que no se prevén conflictos, más bien el ambiente del hogar será relajado y agradable. Sirve siempre poder aspirar a más en el plano laboral. La ambición sana abre puertas y eleva el alma. Horóscopo mensual y semanal

Sagitario

La vida tiene diferentes capítulos y un mal capitulo no significa el final de la historia. Revisen lo que comen y corrijan para comer más sano. Cuidado con las comidas picantes, te pueden caer mal. Estás en una jornada en la que te cuesta entablar conversaciones, y en la que eres más feliz cultivando tu jardín interior.

Horóscopo mensual y semanal

Capricornio

Es un buen momento para dar una vuelta de página y recibir la frescura de nuevas energías. Es momento de poner más atención a lo tuyo y dejar a los demás fuera de tu control. Se libre en tus manifestaciones sexuales y deja que quienes te critican hablen. No descartes discusiones dentro del ámbito profesional.

Horóscopo mensual y semanal

Acuario

Cuando los años te impidan correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa bastón. ¡Pero nunca te detengas! Hoy se observan alineaciones planetarias que favorecen el iniciar pequeñas rutinas que favorezcan tu cutis y el modo en el que cuidas tu piel.

Horóscopo mensual y semanal

Piscis

Cuando dejes de temer a tus vacíos, ya no sentirás el impulso de llenarlos con cualquier cosa. Se te irán los ojos hacia las personas más atractivas aunque tengas pareja estable. Si estás soltero serás muy superficial y sólo te fijarás en el aspecto físico .Si quieres encontrar el amor, abre tu radar de búsqueda

Horóscopo mensual y semanal