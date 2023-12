Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

No siempre la gente es lo que esperamos. Lunes algo contradictorio en el plano afectivo, pero equilibrado en el trabajo. No anuncies tú subida al próximo escalón, nunca falta quien lejos de disfrutar tu avance, te sacuda la escalera para que te caigas. Horóscopo mensual y semanal

Tauro

Midan sus palabras, controlen los rasgos de soberbia que podrían surgir quizás sin darse cuenta a la hora de discutir algunos puntos de vista. En el amor, con mucha franqueza, se dirán las verdades que cuestan decir. A quien actúa con maldad hay que desearle suerte, tarde o temprano la va a necesitar. Horóscopo mensual y semanal

Géminis

Demuestra sentido común y habilidad para resolver problemas y todo volverá a la normalidad. Comienzos bien aspectados, la lentitud es de acuerdo a cómo sintamos las cosas. No hables demasiado enojado, demasiado dolido o demasiado feliz, si es demasiado entonces es momentáneo, espera a que sea normal. Horóscopo mensual y semanal

Cáncer

Experimentarás algunos obstáculos en el trabajo que se acumularán a los asuntos todavía pendientes. No los pospongas para siempre y resuélvelos. El verdadero liderazgo se logra cuando se es integro, humilde, sincero, equitativo leal y ético. Horóscopo mensual y semanal

Leo

Con la cabeza bien en alto y la sangre fría, mantén tu as bajo la manga. Toma decisiones importantes escuchando a tu sentido común y tu experiencia. Tus acciones demuestran de que esta hecho tu corazón. Estarás ocupado con las tareas del trabajo. No te muestres ansioso ante tus rivales. Horóscopo mensual y semanal

Virgo

Tus proyectos profesionales tienen una gran oportunidad de tener éxito, pero habrá obstáculos. Actúa con calma, analiza la situación con cuidado y evita movimientos peligrosos. Lo que llevas en las manos es temporal, lo que llevas en el alma es infinito. Este es un buen día para abrir esa puerta que habías cerrado. Cosas deben salir por ellas, y otras deben entrar. Horóscopo mensual y semanal

Libra

Respecto al amor, escucha a tu corazón y serás feliz de nuevo. Necesitas más movimiento. Nadie que alcanza el éxito lo logra sin la ayuda de otros. Devuelve todo gesto amistoso que recibas el día de hoy, pues puede conducirte a encuentros interesantes y oportunidades insospechadas. Horóscopo mensual y semanal

Escorpio

Todos tus planes te saldrán geniales. Todo funcionará en el trabajo, en casa y en el amor. Practica el chisme inverso, habla bien de alguien a sus espaldas. Cuando es tiempo de crecer es necesario soltar o quedarás prendado a un ancla. Es tu día perfecto. Horóscopo mensual y semanal

Sagitario

Tienes la oportunidad de conocer a alguien muy interesante. El amor es simple, requiere de dos corazones con ganas y sueños dispuestos a ponerlos todos en el camino por seguir tomados de la mano. Las palabras de más son siempre el problema. Y es que las decimos siempre guiados por un sentimiento que no ha terminado de madurar. Piensa antes de decir. Horóscopo mensual y semanal

Capricornio

Deberías hacerte un calendario para aprovechar bien tú tiempo. No permitas que tu pasado te convierta en prisionero, fue una lección no una sentencia. Hay más en el fondo de tu corazón de lo que crees. No lo dejas salir por miedo a que te lastimen, pero tu amor posee una fuerza avasalladora. Horóscopo mensual y semanal

Acuario

No dudes de ti mismo cuando se trate de tus afectos: no hay nada que te inspire a ser mejor que la gente que amas. No hay tiempo para nada más, así es la vida y nadie escapa vivo de este mundo. Horóscopo mensual y semanal

Piscis

No hay enemigo pequeño, pues una vez que se les encara y se les persuade, pueden volverse lo más grandes aliados. Para que los cambios tengan un valor verdadero deben ser consistentes y duraderos. El amor pronto volverá a llamar a tu puerta. El bien se hace pero no se dice. Y algunas medallas se cuelgan en el alma y no en el cuello. Horóscopo mensual y semanal