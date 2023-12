Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

TRABAJO: Es necesario que exprese con gestos y con palabras todo lo que siente. No sentirse vencido por la rutina. Generará malos entendidos, por lo cual tienen que empezar a pedir sinceras disculpas y alejarse de la soberbia en la que se ha subido. El resultado final si es despreocupadamente sincero redundará en beneficios inesperados que lo sorprenderán. Se volverá a sentir positivo y podrá diseñar de a dos nuevos planes. Pero tienen que esclarecer lo antes posible las cosas para no recluirse aún más en sí mismos. Aplique nuevas fórmulas a problemas viejos, en lo laboral este método puede llevarlo muy lejos.

AMOR: Para que se sienta más seguro de sí mismo deberá valorar a su pareja tal cual es. El sexo se ha tornado monótono, trate de encontrar la manera de ponerle interés, imaginación y fuerza… sólo entonces un nuevo deseo se instalará en la relación. Como el Universo espera de ti, para hacer mantener la armonía universal, para lograr tú crecimiento personal, espiritual y material, y para alegría de todos. La comunicación se verá alterada y provocará malos entendidos y grandes discusiones en la pareja. Utilice su mente para enviarle amor a los demás en lugar de criticarlos. Cuando se sorprenda juzgando a alguien, reconózcalo como un ser igual a usted y envíele su amor y apoyo para que logre superarse, seguramente puede aprender mucho de él.

SALUD: Genere y persiga el amor hacia sus sueños. Así como es imprescindible recuperar la sonrisa, el hábito de reír a diario y la capacidad de la alegría simple que le invita a vivir en estado de felicidad y satisfacción, también es necesario el llanto. Vivir por los demás y por uno mismo es una hermosa manera de enfrentar la vida, con la capacidad de ser solidario y ponerse en lugar del otro. Cuídese en las comidas. No se evada. En todos los niveles, trate de enfrentar los comentarios adversos y llegar al meollo del asunto. Resuelva, actúe y elija.

Tauro

TRABAJO: Replantearse sus objetivos es el mandato de hoy, no desperdicie más su tiempo. Obtendrá mejores recompensas emocionales si dedica aunque sea, parte de su tiempo a su verdadera vocación. Trabaje para remover los pensamientos de contrariedad de su vida. Comenzará la semana con numerosas reuniones sociales y provechosas para formalizar acuerdos de negocios, que lo hará sentir en su mejor momento, ya que se relacionará con todos y manejará muy bien el arte de la seducción. Unos días antes de mediados de la semana muchos nativos comienzan a emprender viajes, y muchos lo harán solos y otros acompañados, pero siempre con firmes objetivos económicos y productivos…

AMOR: Muchas de las cosas que lo tienen atado o maneja como prioridades no los son y postergan su felicidad. Comenzarán a nacer nuevas amistades. En este círculo de amistades podrá comenzar una buena relación de amor. Las parejas que ya estén establecidas tendrán que recurrir al dialogo para tratar de recuperar a la pareja. Tiene que calmar su ansiedad realizando alguna actividad de su agrado. Amar es dar y nada tiene que ver con lo que recibe. Mucho movimiento, muchos viajes que surgen dentro de varias posibilidades y de manera repentina. Pueden concretarse metas hace tiempo esperadas lo que llevará alegrías para compartir con su pareja.

SALUD: Descubra y disfrute de su lado atrevido, libere su personalidad creativa. Atrévase a más cada día en todos los planos. Tiene que calmar su ansiedad realizando alguna actividad de su agrado. Practique liberarse del pensamiento negativo que lo lleva a considerar menos a los demás ya tratar de que todos piensen como Ud., no es un buen camino, no es progresista ni naturalmente correcto. Si tiene suficiente confianza en sí mismo no necesita que los demás sean como Ud, pues sabes que será querido tal cual es. Si logra ser sincero y auténtico, y amarse a sí mismo por lo que es, se aceptará finalmente y podrá querer a los demás tal cual son.

Géminis

TRABAJO: Desarrollo personal en puerta, comience una nueva actividad o retome algo abandonado, como un estudio, negocio o actividad de cualquier índole. Póngale toda la energía a su desarrollo personal y esto redundará en buenos negocios, mejor amor y gratificaciones en general. La semilla del éxito está en su naturaleza. Medir las palabras para evitar fricciones es la consigna de este día, trate de mantener su perfil bajo y acomodarse a los tiempos que corren. Nada de su imaginación, creatividad o empeño podrán sacarlo de este momento especial, conserve lo ganado. En este período aprenderá a superar inhibiciones y miedos que están muy arraigados. Avance en sus proyectos de embellecimiento del hogar.

AMOR: Las parejas estables después de haber pasado por momentos de mucha inestabilidad podrán en este periodo fortalecer sus vínculos. Relaciones laborales provechosas y muy cómodas. Logre el amor hacia ti mismo. Estará pasando por un excelente momento, buscará la manera de divertirse con su propia pareja. En la intimidad sobresaldrán los juegos amorosos, y buscará todas las maneras de recorrer nuevos caminos de placer. Declare con energía y poder: “Recurro a la necesidad primordial de escuchar a mi prójimo y a mirarme en su espejo, para lograr un acercamiento hacia mí mismo desde otra perspectiva”.

SALUD: Necesita relajarse, para ello será necesario que empiece a disfrutar de distintos momentos de recreo. Crece tanto la autoestima que hoy es UD. Imparable… trate de no darse contra una pared, recuerde que no es el único en el mundo, y que hay otros que hoy, también se sienten imparables. Necesita más sol y aire puro en su vida, trate de dejar de lado las salidas nocturnas. Comparta más tiempo con los menores de su familia. La inspiración, el destino, la buena suerte, todos existen, pero deben encontrarlo trabajando, haciendo lo que desea y atento a las señales de cambio y oportunidad. Practique la ley de dar y recibir, dando aquello que más desea.

Cáncer

TRABAJO: Evite conflictos laborales o discusiones con socios o compañeros del trabajo. No es buen momento para invertir. Salir de vacaciones en este momento puede resultar muy beneficioso. Buen día para nuevos proyectos. Las Leyes Fundamentales del Universo, Las 7 Leyes para el éxito y la Ley de Atracción están de su lado… siempre y cuando también estés de su lado. Estará pasando por un excelente momento productivo. Sabrá rebuscárselas para que nada le falte, usando su creatividad e imaginación, aunque el dinero sea escaso. Este aprendizaje (o entrenamiento) le será muy útil en el futuro para saber administrar sus bienes con mayor responsabilidad.

AMOR: Buena disposición con Capricornio, terror con Géminis, gran comunicación con Tauro, incomprensión con Acuario y amor, mucho amor con Sagitario. Nada puede detener la potencia y energía del crecimiento personal, salvo que decidas quedarte donde estás y estas fuerzas se vuelvan en su contra, acarreando mala suerte, energía negativa, estancamiento en los negocios y en los estudios… Serán invadidos por una gran sensación de alegría, que les provocará una felicidad tan grande que tomarán la decisión de convivir con la persona amada. Los enamorados durante este período, se verán pasando momentos íntimos de gran satisfacción. Algunos terminarán con su soledad para siempre, ya que durante esta semana aparecerá un amor largamente esperado.

SALUD: La clave del día de hoy está en la autoestima, que da confianza y acrecienta su capacidad amorosa y laboral. Sea abierto y amistoso. El verdadero amor se expresa con el servicio a los demás, en la seguridad de que a los demás les estén llegando los beneficios de su amor y sin pensar en el fin último ni en lo que le llega o le toca vivir. Creará malos entendidos, por lo cual tiene que aprender a pedir llevar el corazón en la mano, saber disculparse es fundamental. La tristeza está a la vuelta de la esquina, en unos días la melancolía lo invadirá, ya sabiendo esto será bueno tomar recaudos y tratar de organizar salidas, paseos o días de descanso para alegrar su vida.

Leo

TRABAJO: Buenos negocios y ganancias certeras en puerta siempre y cuando pueda controlar su carácter y actuar a tiempo. Todo aquello para lo que el Universo lo ha destinado lo hecha por la borda eligiendo un camino que no le es propio, así no resuelve nada…En cambio si sigue el camino que le marca su corazón, su propia naturaleza, reconózcase a sí mismo y como un ser especial, y bríndese la posibilidad de lograr que todos sus sueños verdaderos se hagan realidad. Contará con mil recursos para lograr una vida amorosa plena en este período, utilícelos con inteligencia.

AMOR: Tendrá que entregarse y aclarar sus deseos para que la pareja siga funcionando. Momento ideal para realizar viajes. La comunicación hará que los solteros puedan concretar nuevas relaciones y que los que ya tienen una pareja estable. La pasión y el entusiasmo puesto en las relaciones le darán amplias satisfacciones. Estos nativos se sentirán muy solos durante esta etapa, aunque se encuentren rodeados de muchas personas. Déjese guiar por su pareja a la hora de tomar importantes decisiones. Comenzará así un período diferente para usted. La posición favorable de los astros realzará su natural poder de seducción y sus útiles encantos personales. Medite sobre su porvenir, es buen momento para forjar planes a futuro. Es un error vivir el presente como si sólo fuera el preámbulo de la bella novela del porvenir. Sea equilibrado. Todos los nativos que estén iniciando una relación o los que ya la tengan desde hace mucho tiempo, vivirán momentos de mucho placer y desplegarán un gran juego amoroso que los llevará al mejor de los mundos. Porque el amor sin condiciones se despreocupa del resultado final, simplemente da, sirviendo al amor, amando.

SALUD: Aquellos que necesiten una intervención quirúrgica podrán hacerlo esta semana con toda confianza. No hay nada que temer. Apóyese en su pareja y amigos para salir adelante y tomar fuerzas. Difunda el amor a la Naturaleza. Un resultado sin pretensiones, surgido de la acción desapegada tiene un poder tan grande que vas a sorprenderte cuando se produzca.

Virgo

TRABAJO: Vendrán las fuerzas necesarias para poner ciertas cosas en su lugar, pedir ascensos laborales, aclarar situaciones del pasado, descubrir mentiras o engaños. Puede ser buen momento para independizarse. Recuerde que no puede ir contra las fuerzas de la Naturaleza, sino acompañar estos movimientos tratando de dirigirlos a su favor. Aproveche esta buena racha económica sin descuidar a los amigos y familia. Aprenda a administrar sus tiempos. El miedo responde a estímulos de poca consideración hacia sí mismo, de dejarse de lado a sí mismo y de no pensar por sí sino desde el punto de vista de otros… Tómese tiempo para cavilar antes de herir con sus acciones. Si la inspiración para hallar su camino verdadero no llega a Ud. o no sabe reconocerlo, búsquelo, salga a su encuentro, cometa la locura prudencial de adherir a sus ideales, al reconocimiento de sus verdaderos deseos y necesidades

AMOR: Su personalidad poco emocional suele disgustar a su pareja, pero en estos días un destape emotivo tiene lugar en su interior y se encontrará más romántico que nunca. Aproveche esta racha de pasión para darle el gusto a su pareja. Aprenda a disfrutar del amor de los que lo rodean. Escuche lo que le dicta su corazón. Los nativos solteros tendrán la posibilidad de encontrar pareja dentro de su círculo de trabajo. Su intensa sed de conquista puede jugarle una mala pasada… piense qué es más importante.

SALUD: Deberá buscar la armonía… Estos nativos tienen que recordar que los extremos nunca favorecen a nadie. Deberá relajarse, hacer actividades al aire libre y compartir buenos momentos con los afectos. Controle sus nervios y su estado emocional. Cuando tienes una actitud negativa y pesimista, transmite al Universo un mensaje de desinterés por sí mismo, de falta de deseos de ser querido y amado. El desinterés por recibir amor es un gran obstáculo en la consecución de sus deseos y sueños verdaderos, aunque sus sueños mayores sean de dinero y riqueza hará falta el amor para lograrlo… Declare con ímpetu y poder: “Deseo claridad de objetivos, deseos verdaderos y una vida positiva para disfrutar ser feliz y brindarme a los demás desde mi verdadero ser”.

Libra

TRABAJO: Acuerdos productivos importantes. Posible ayuda de sus mayores. El crecimiento personal sabemos que es una necesidad humana, tanto si está cómodo donde se encuentra posicionado, como si tiene miedo de moverse o te encuentra a disgusto, siempre es necesario progresar, el que se queda quieto se cae! No se deje influenciar por terceros y aléjese de manipuladores. En los negocios sólo confíe en los amigos y allegados más cercanos. Puede depurar su círculo de amistades si descubre manipulaciones extrañas en él. No es que el Universo se vengará, ni que le caerá una maldición, es sólo física, la Ley de Causa y Efecto, natural, lógica y comprensiblemente correcta… Si su ego lo impulsa a hacer una cuestión de todo para tener razón, tiene motivos para molestarse y preocuparse, ya que no es capaz de resistir la gran verdad de que no es perfecto, infalible, inmortal o inapelable.

AMOR: Mejorará considerablemente la convivencia y también las relaciones de pareja, y las relaciones familiares en general. Buenos negocios y mejor suerte. Coma con discreción y mejorará notablemente su rendimiento general. Los nativos que comiencen una nueva relación la vivirán profundamente. Cuídese de los golpes bajos al corazón, sea precavido con sus palabras. El arte de ser feliz se encuentra a su alcance, si sabe amar, si se convierte en la fuente de amor incondicional hacia los suyos y los ajenos, la felicidad entrará a su casa en ese mismo instante en que comprenda que toda fuente de felicidad proviene del amor, el resto llega, siempre, a quienes lo merecen.

SALUD: Algunos problemas respiratorios que si no atiende correctamente pueden obligarlo a permanecer en cama, pueden también acarrearle atrasos laborales. Manténgase saludable y préstele mayor atención a su salud. La semilla del éxito está en su naturaleza. Expresando su yo verdadero aprenderá a reconocer sus verdaderos deseos y sueños y tendrá el valor de llevarlos a cabo. Haga de anfitrión y chef, organice una fiesta, un viaje programado completamente por UD, agasaje a los suyos con aquello que mejor sabe hacer. Como un boomerang la negatividad va a regresar y le devolverá más de lo mismo. En el universo existe un continuo cambio energético, dar y recibir son dos aspectos de este flujo. Siga la corriente en este sentido y trate de mantener el equilibrio.

Escorpio

TRABAJO: Los planetas lo acompañan en los negocios y en el amor, pero UD debe poner también de su parte para lograr el éxito deseado. Cuídese y prevenga la tristeza que esta semana estará agazapada para echarle el zarpazo. En relación con proyectos y presentaciones no se altere ni se ponga terco, eso no convencerá a nadie. Sentirá en estos días una tendencia a prestar atención y a aumentar su concentración en cuestiones de estudio o temas intelectuales en relación a sus tareas Cuando se cree menos de lo que es está insultando la creación del Universo, malgastando tiempo divino y desperdiciando sus posibilidades de éxito, riqueza, amor, crecimiento personal, autoestima mayor, etc.

AMOR: Asegúrese una pareja y deje de soñar con imposibles. Acuda a personas confiables para comentar sus proyectos amorosos. La Luna en este día le dará un toque emotivo y tierno a la vida de estos nativos, comienzan a circular noticias de embarazo, noviazgo y bodas. Encantadoras reuniones con sus amigos lo alegrarán profundamente. Siempre desde el amor y la comprensión para que nadie resulte perjudicado o amenazado en su felicidad ni en sus metas, se favorecerá si ayuda a otros a encontrar el amor. Si su gran ego lo impulsa a pasar sobre los demás, más tarde o más temprano alguien considerará correcto pasar sobre Ud. El amor lo soluciona todo.

SALUD: Necesita una dieta compensada, más ejercicio y sol y un poco de relax semanal al aire libre. Proyecte junto a los suyos para pasar buenos momentos y favorecer al mismo tiempo su salud. El Universo lo ama como lo que es, no pretenda más de sí pero tampoco menos. Tendrá que calmarse para no sufrir sus consecuencias. No se pase de vueltas en su energía de reserva, no abuse de su salud con salidas nocturnas extremas! Preguntas honestas para recuperar el camino del alma y volver a la Tierra del Obsequio Universal, el HOY, y así reconocernos en nuestro chiquillo interior y lograr la conciencia del mandato indiscutible de nuestros deseos: ¿Puedo pedirle una ayuda al Universo?

Sagitario

TRABAJO: Piense antes de actuar. Medite sobre sus actos y palabras de los últimos días y concéntrese en arreglar las cosas, no empeorarlas. No es buen momento para comenzar nuevos emprendimientos. Arregle primero las cosas inconclusas. El poder del Hombre radica en la diversidad, de genes y de espíritus, de opiniones y habilidades, de acciones y objetivos…De esta manera y todos juntos formamos un grupo de éxito seguro, supervivencia, abundancia y felicidad para todos, universal, armónica y piadosa. En los proyectos a largo plazo debería concretar detalles durante el transcurso de esta semana, ya sea formalizando sociedades o decidiendo puntos importantes. No deje pasar el tiempo propicio.

AMOR: Baje a tierra si pretende que su pareja no se espante, tanta ensoñación hoy no es buena. Recuerde que el cambio del amor es una oportunidad, un milagro, tómelo como lo que es: un regalo del Universo. Lo fundamental en esta etapa será el autocontrol, ya que deberán confiar en su pareja para poder establecer una relación verdadera, para ello tendrán que dejar de lado los celos infundados que solo les acarreará innumerables problemas, tanto a solteros como a casados. Recibirá apoyo y comprensión de su pareja, pero deberá acostumbrarse a que no todos los seres pueden expresar lo que sientes a través de mimos y cariños. Los nativos que estén solos, encontrarán la oportunidad de conocer a la persona ideal.

SALUD: A fines de la presente semana será bueno evaluar su estado de salud y salir con mayor energía al ruedo diario. Cuídese del stress, mejore su dieta, dese un gusto, levántese el ánimo, quiérase. Que su ser esencial se concentre en brindar amor, irradiar amor desde el centro de si mismo y hacia afuera. Haga a diario preguntas honestas para recuperar el dominio de cambiar y volver a la Tierra del Presente, conseguir la visión que puede haber perdido en el camino de la cotidianeidad: ¿Me amo lo suficiente para merecer la felicidad? Amar es ofrecerse y servir permaneciendo con la frente en alto y el alma satisfecha.

Capricornio

TRABAJO: Acuerdos productivos importantes. Posible ayuda de sus mayores. El crecimiento personal sabemos que es una necesidad humana, tanto si está cómodo donde se encuentra posicionado, como si tiene miedo de moverse o te encuentra a disgusto, siempre es necesario progresar, el que se queda quieto se cae! No se deje influenciar por terceros y aléjese de manipuladores. En los negocios sólo confíe en los amigos y allegados más cercanos. Puede depurar su círculo de amistades si descubre manipulaciones extrañas en él. No es que el Universo se vengará, ni que le caerá una maldición, es sólo física, la Ley de Causa y Efecto, natural, lógica y comprensiblemente correcta… Si su ego lo impulsa a hacer una cuestión de todo para tener razón, tiene motivos para molestarse y preocuparse, ya que no es capaz de resistir la gran verdad de que no es perfecto, infalible, inmortal o inapelable. La semilla del éxito está en su naturaleza. Expresando su yo verdadero aprenderá a reconocer sus verdaderos deseos y sueños y tendrá el valor de llevarlos a cabo.

AMOR: Mejorará considerablemente la convivencia y también las relaciones de pareja, y las relaciones familiares en general. Buenos negocios y mejor suerte. Coma con discreción y mejorará notablemente su rendimiento general. Los nativos que comiencen una nueva relación la vivirán profundamente. Cuídese de los golpes bajos al corazón, sea precavido con sus palabras. El arte de ser feliz se encuentra a su alcance, si sabe amar, si se convierte en la fuente de amor incondicional hacia los suyos y los ajenos, la felicidad entrará a su casa en ese mismo instante en que comprenda que toda fuente de felicidad proviene del amor, el resto llega, siempre, a quienes lo merecen.

SALUD: Algunos problemas respiratorios que si no atiende correctamente pueden obligarlo a permanecer en cama, pueden también acarrearle atrasos laborales. Manténgase saludable y préstele mayor atención a su salud. Haga de anfitrión y chef, organice una fiesta, un viaje programado completamente por UD, agasaje a los suyos con aquello que mejor sabe hacer. Como un boomerang la negatividad va a regresar y le devolverá más de lo mismo. En el universo existe un continuo cambio energético, dar y recibir son dos aspectos de este flujo. Siga la corriente en este sentido y trate de mantener el equilibrio.

Acuario

TRABAJO: Los males que lo aquejan pasarán rápidamente, no desoiga los consejos de quienes son sus mayores afectos. Encuentre en los afectos y en su hogar una nueva actividad de recreación que puede terminar siendo muy lucrativa. Novedades laborales, puede que un amigo le proponga una sociedad o participación en un nuevo proyecto, le consiga un trabajo o le enseñe alguna técnica laboral. También es buen momento para iniciar una actividad independiente. Relaciones laborales provechosas y muy cómodas. Buen momento para ahorrar pensando en el futuro. Cuidado con los cambios de temperatura. Controle y aprenda a manejar su ego para que lo ayude y no para que lo impida, utilice este recurso y otros en la consecución de sus deseos y para elevar su confianza en sí mismo y lograr así hacer, sus milagros realidad.

AMOR: No analice tanto sus sentimientos, tómese tiempo para saber lo que siente y luego proceda. Todos estos errores les servirán como aprendizaje para volver a empezar. Ese no es el verdadero camino del amor, lo celos no conducen a nada y no son señal de amor eterno, sino de problemas eternos que no se acabarán jamás… deberá cambiar o los celos lo carcomerán todo y no dejarán nada bueno para nadie. Período ideal para hacer las paces. Si lo consigue tendrá momentos íntimos muy intensos… En este período aprenderá a superar inhibiciones y miedos que están muy enraizados. Defienda con calma su intimidad, si lo logra con inteligencia tendrá un gran apoyo de todas las personas que están a su alrededor.

SALUD: No deje que los problemas lo depriman, haga frente a sus conflictos con valor y si necesita ayuda, simplemente solicítela. El desarrollo personal es una necesidad propia de los Seres Humanos, y como seres creativos que somos tomamos esta característica para formar nuestras vidas sobre una base superior y lograr así la felicidad y una vitalidad mayor, el desánimo puede opacar los resultados o tirarnos para abajo… No decaigas y eleva tu caudal de energía y de Vida. Los acuarianos que compartan reuniones familiares y festejos con amigos, cambiarán su humor de manera favorable, estarán muy bien dispuestos a entablar un diálogo fluido con todos, acrecentando relaciones positivas.

Piscis

TRABAJO: Tendrá que prestar mucha atención y no cometer ningún acto del cual pueda arrepentirse. Tenga cuidado con las malas interpretaciones y las habladurías en el espacio de trabajo. De igual manera debe mirar al resto, con comprensión, con amor y tolerancia… y en la belleza y en la grandeza de poder ver la divinidad en las diferencias, y las mayores posibilidades en la diversidad, de sexos, de opiniones, de colores, de metas… Tendrá que dedicar más tiempo al dialogar con compañeros de trabajo o socios ya que de no ser así corre el riesgo de tener numerosas discusiones que le acarrearán conflictos graves. Declare con vehemencia y poder: “Soy como soy y puedo ser mejor, me merezco ser lo mejor que yo pueda dar”.

AMOR: Excelente momento de entendimiento íntimo. Gran ímpetu para iniciar nuevas actividades. Poder y carisma a la orden del día. Todo aquello para lo que el Universo lo ha destinado está escrito en su corazón, abrirse a Ud. mismo es la clave del conocimiento y del éxito en la vida. Lo ideal para mantener una relación de mucho tiempo es evitar la incomunicación, los chismes y las mentiras, ya que esta situación por largo tiempo hará que mantenga alejados a todos aquellos que lo elogian o que lo atacan, así como también habrá de evitar todo tipo de malentendidos, que puedan provocar discusiones. Gran actividad social y amorosa que barca todo el principio de esta semana. Buenas posibilidades para ser feliz y pasarla mejor.

SALUD: Trate de hacerse una rutina en su vida para mantenerse activo y equilibrado. El sedentarismo no es bueno aunque sea necesario, es muy importante poder destinar un tiempo a mantenerse saludable. Salidas en la naturaleza mejorarán su circulación, ánimo y autoestima. Propiciando el cambio natural le transforma en un ser capaz de aprovechar los milagros que el Universo pone a su paso, para lograr el crecimiento personal, material y espiritual del que es merecedor. Mal momento para fiestas o salidas grupales. Momentos de tranquilidad es lo que está necesitando. Estos nativos estarán pasando por un autoexamen donde buscarán en su interior a ese ser sensible y romántico que suelen esconder.