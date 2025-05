Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

Si quieres hacer cosas que te puedan ayudar, solo tienes que comenzar a ver lo que de verdad te puede tener mucho más feliz, no te olvides de lo bueno que vives. Debes expresar lo que te molesta o lo que te hace daño, no te quedes en silencio, no solucionaras nada. Leer más…

Tauro

Estás viendo las cosas buenas de tu vida, no puedes dejar de pensar en lo que necesitas ahora, todo lo que puedes tener está bien para ti, no te olvides de eso ahora. Una meta que creías inalcanzable podría verse más cercana el día de hoy, si esto sucede, entonces no dejes de perseguir este sueño, podrías dar muchos pasos más adelante, no te quedes esperando, ejecuta. Leer más…

Géminis

Es un buen día para decir las cosas que piensas y lo que puedes obtener a cambio de esa honestidad que te caracteriza, pero puede ser algo riesgoso, debes saberlo antes. Si tienes una deuda pendiente con un pariente y te la cobrará el día de hoy, no te hagas el desentendido y paga lo que debes y si no tienes con que pagar, da la cara y renegocia la deuda. Leer más…

Cáncer

Los cambios positivos que deseas tener son necesario ahora mismo, no lo dudes más. El amor no siempre debe darse de forma natural, muchas veces la persona que queremos pone ciertas trabas para concretar una relación, pero puedes darle vuelta la mano a esto siendo paciente y entregando mucho de ti, demostrando lo que vales y lo que puedes dar en una relación si te comprometes. Leer más…

Leo

Piensa bien las cosas que tienes por decidir en este momento, sabes que todo lo que tienes ahora te puede llevar a tener algo mejor, es bueno aspirar siempre a mucho más. Si tienes en tu poder algo que no te pertenece, debes regresar esto a la persona que corresponda, no querrás que te acusen de quedarte con algo que no es tuyo. Una persona está esperando una visita tuya hace bastante tiempo y debes responder a su solicitud. Leer más…

Virgo

En este momento tienes que seguir mejores consejos, si sientes que tienes que hacer demasiado para ser más feliz, entonces no estás viendo la verdad de la vida. Un amor que crees un tanto imposible te dará una sorpresa el día de hoy, es probable que haya cambiado de parecer y te haya extrañado, aprovecha esta situación no tomando tanta importancia al principio, ya que muchas personas no se sienten atraídas a lo que les resulta demasiado fácil. Leer más…

Libra

Cuando tienes algo claro en tu camino, las cosas pueden comenzar a ser lo mejor para ti, en este minuto necesitas hacer cosas que te pueden ayudar a ver la vida muy bien. El éxito no solo significa que estés bien en tu trabajo, sino también en tu relación de pareja, es probable que estés priorizando lo primero, dándole poco valor al amor, no dejes que esto pase, podrías arrepentirte más adelante. Leer más…

Escorpio

Dale crédito a tu intuición, no te vas a equivocar. Una persona que necesita saber de ti y que puede que hayas tenido en la mente estos días necesita hablarte de algo importante, trata de hacer posible un contacto aunque sea vía mensaje o teléfono. Leer más…

Sagitario

Separar la paja del trigo, significa darle importancia a lo que realmente es importante, el resto dejarlo de lado. Una persona que querías tener lejos podría aparecer y comenzar a trabajar contigo, será una situación incómoda, pero intenta solucionarla con profesionalismo y separando el trabajo de los asuntos personales. Cuida tus manos, usa cremas hidratantes y ejercita tus dedos. Leer más…

Capricornio

Vuelve a creer en las cosas que sabes que puedes tener. Una persona con la que no te llevas bien desde hace algún tiempo, hoy podría enfrentarte, no entres en conflicto y deja las cosas como están. Posibles dolores de pies en la tarde, prueba ponerlos en agua tibia con sal, que te aliviará. Leer más…

Acuario

Un momento bueno para ti, no dejes de hacer esas cosas que tanto te gustan, te servirán para relajarte. El amor te dará una sorpresa agradable el día de hoy. Confía en tus capacidades, hoy es un buen día para analizar esto. Leer más…

Piscis

Puedes comenzar a ver las cosas de una mejor forma, más positiva, no te olvides de lo bueno hoy. Necesitas que termine pronto una pena que está afectando tu corazón y a la vez tu mente. Si estás en esta situación, entonces debes intentar buscar soluciones para tu problema y dejar de huir de él. Leer más…