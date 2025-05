Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

Las pequeñas acciones de cada día hacen o deshacen el carácter. La habilidad para tener una conversación interesante te conseguirá nuevos e interesantes conocidos. Piensa en relajarte del todo cuando sea posible, intenta descansar un poco y no te tortures con la dieta porque solamente hará que estés de mal humor. Leer más…

Tauro

Deja que las cosas caigan por su propio peso. Estás dinámico mentalmente y tu moral lleva esta energía en la dirección adecuada para perfeccionar tus proyectos. Tu tiempo, como el de todos, es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de alguien más… ten el valor de seguir tu corazón y tu intuición. Leer más…

Géminis

Las estrellas siguen brillando después de haberse marchado de nuestro universo. Ten ese efecto en la entrevista de hoy. Descubrirás que una persona que creías que era tu amiga o amigo es un egoísta. Necesitarás su ayuda y no te la ofrecerá. Una relación así es una pérdida de tiempo. Lo que haces hoy puede mejorar todos tus mañanas. Leer más…

Cáncer

La pasión siempre es la respuesta. Al margen de ella, es imposible alcanzar tus metas. No es el mejor momento para dejar el trabajo o para introducir serios cambios en tu vida profesional. Pronto lograrás el éxito financiero y te respetarán cuando te quedes con lo que ya tienes. Leer más…

Leo

Van a invitarte a un proyecto sin pago, pero que va a significar la oportunidad de crecer profesionalmente. Esta vez, no te fijes en el dinero. Hoy brillarás en una fiesta o algún tipo de evento cultural. Esta actividad demostrará ser para ti una fuente de energía nueva y optimismo. Siempre es temprano para rendirse. Leer más…

Virgo

No te gustan los días como este que vives, pero por ello hay que acometer con más entusiasmo, y aprovecharlo hasta su última gota. Puede que tu impulsividad te lleva a conflictos. Cuida tu manera de hablar para evitar esta tendencia. Sólo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a fracasar. Leer más…

Libra

Es un buen día para compartir con los que amas. Y debes hacerlo demostrando tus habilidades en la cocina. Es momento de dejar los malos hábitos. Cada día te sientes peor y te preguntas por qué, pues aquí está la solución. Mejora tu fuerza de voluntad y tu organismo pronto te lo agradecerá. Leer más…

Escorpio

No des la espalda a quien te habla con dureza, pero con verdad. Su mirada busca hacer de ti una mejor persona. Tienes la oportunidad de arreglar muchas cosas, empezando hoy por pedir disculpas. En el trabajo no te faltará confianza o ideas para impresionar a tus competidores. Conseguirás todo lo que habías planeado. Leer más…

Sagitario

Sería bueno que aprendieras a disfrutar de las cosas pequeñas. Espera un aumento de ganancias económicas. Recuerda que no puedes fallar en ser tú mismo. Si hablan de ti a tus espaldas, no es signo de debilidad tuya, sino una muestra de lo imponente que resultas para tus rivales, que no se atreven a hablarlo de frente. Leer más…

Capricornio

Lo que haces hoy puede mejorar todos tus mañanas. Vas a recibir apoyos insólitos que te darán mucha fuerza. ¡Los contactos están de suerte! Si te esfuerzas por temporizar tu paciencia saldrás beneficiado. Tu optimismo en alza refuerza tus energías. Leer más…

Acuario

Este es un momento para fijar tus posturas, y dejar claro que no vas a renunciar a ellas. Le pides mucho a tu pareja, lo cual puede ser el motivo de tantas discusiones y malentendidos. Intenta calmar la situación y dile lo que te molesta. No ganarás nada gritando. Leer más…

Piscis

Agradece aquello que, en un golpe de fortuna, va a llegar hasta tus manos hoy. También el azar cuida de ti. Tienes que suplir una carencia. Haz lo que puedas para mantenerte en forma. Practica deporte, ve a andar, corre…lo que más te guste y venga bien, pero hazlo. Tampoco te olvides de una dieta saludable. ¡Es momento de cuidarse! Leer más…