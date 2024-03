Aries

Se sincero con la persona que te va a pedir honestidad hoy, aunque la lastimes. Ese trabajo de intentar que las relaciones fluyan y sean más agradables es algo que te sentará muy bien emocionalmente. Mira horóscopo del 2024 mensual y semanal

Tauro

Serás el tema de conversación de mucha gente y en todas partes. Señal de que avanzas y de innovas. Si has hecho algo por un ser querido, sientes que te mereces una recompensa. Mira horóscopo del 2024 mensual y semanal

Géminis

No esperes a que las cosas se muevan solas: tienes que activar. Eso vale para el trabajo y para amar. No olvides que hay personas de edad cerca que necesitan mucho que estés pendiente, aunque eso suponga dejar de hacer otras cosas. Mira horóscopo del 2024 mensual y semanal

Cáncer

Aquello que pesa, que te ancla, que no te deja volar, no es parte de ti, se trate de objetos, personas o recuerdos, déjalo atrás y avanza. A veces las cosas son como nos empeñamos en verlas y la realidad es distinta. Deja la negatividad de lado cuanto antes. Mira horóscopo del 2024 mensual y semanal

Leo

Vas a escuchar palabras de apoyo, y la persona que lo hará no es de tu agrado. Sin embargo, es sincera y debes agradecerlo. Consigues que te escuchen y que valoren tus palabras incluso si no están de acuerdo con ellas. Mira horóscopo del 2024 mensual y semanal

Virgo

Lo que tiene que ver con tu familia, puede cambiar de un momento a otro. Probablemente te estás dejando llevar por un poco de pereza a la hora de arreglarte y de que tu imagen brille y eso no es algo que te convenga hacer. Hoy toca renovarla de alguna manera y de mimar tu cuerpo para verte y sentirte mejor. Mira horóscopo del 2024 mensual y semanal

Libra

Esperas poco de la vida, y esa es una actitud muy sensata, así nunca dejarás de estar agradecido por lo que te llegue. Aunque el deporte no sea algo esencial para ti, deberías plantearte la conveniencia de empezar alguna pequeña rutina de ejercicios o al menos algún deporte suave. Mira horóscopo del 2024 mensual y semanal

Escorpio

Eres el primero en atreverse a soñar en grande, y a construir esos sueños. No cambies esa actitud. No dejes que explote tu lado agresivo, ya que con él no vas a solucionar tus problemas y esa tensión desatada a tu alrededor no mejorará la convivencia. Mira horóscopo del 2024 mensual y semanal

Sagitario

Sigue las huellas que los más grandes que tú han dejado. De esa manera podrás llegar a las cimas ya conquistadas. Todo lo que tenga que ver con la familia, incluidas propiedades de cualquier clase, te va a preocupar y quizá tengas que hacer un viaje para solventar un tema legal. Mira horóscopo del 2024 mensual y semanal

Capricornio

Acuerda contigo mismo antes de tomar una determinación: eres el único juez que importa. No vas a encontrar complicidad con un compañero de trabajo por mucho que la busques. Mira horóscopo del 2024 mensual y semanal

Acuario

Has hecho una apuesta por el bando equivocado. Debes aceptarlo con dignidad. Hoy ya vestido con más claridad porque encuentras a una persona cercana que te puede echar una mano en ese problema. Mira horóscopo del 2024 mensual y semanal

Piscis

No te cases con una idea o con un aliado el día de hoy. Podrías estar equivocado. No es día para discutir con la familia, así que si hacen o dicen algo que te afecta mucho emocionalmente, mantén la calma antes decirles lo que piensas. Mira horóscopo del 2024 mensual y semanal