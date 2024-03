Aries

Esta semana nadie quedará a salvo de su seducción y en el ámbito laboral, hoy, será un excelente día, alejado de problemas y discusiones si sabe aprovechar su intuición. El miedo brota de la baja autoestima que le dice que no vale tanto y que no debe desear tanto. Su pareja lo inmovilizará emocionalmente y eso puede hacer peligrar la relación. Si logra evitar tal demostración de dominio tendrá momentos íntimos muy intensos, deben cuidarse, si no están dispuestos a tener un hijo. Por otro lado tendrán que vigilar sus celos si no quieren tener inconvenientes con la pareja y arruinar este perfecto momento idílico.

Deje de lado el mundanal ruido, no es buen momento para reuniones o festejos, mantenga un perfil bajo. Su sensibilidad puede verse afectada por personas que se acercan a usted sólo por sus contactos o para sacarle algo. Tendrá ideas originales para el arreglo de su casa, oficina o lugares que suele frecuentar, aproveche este momento creativo y logre un provecho lucrativo, es el mejor momento. Si tiene suficiente confianza en sí mismo no necesita que los demás sean como usted, pues sabe que será querido tal cual es. Con Aries críticas, con Tauro gran control, con Géminis consolidación económica, con Cáncer reclamos e irritación, con Leo malos entendidos, tenga cuidado. Demuestre sus razones sin tapujos, eso solucionará todo.

Este día, y quizás toda la semana tienda a sentirse solo, trate de contrarrestar esta sensación, si puede, intente restablecer algunos vínculos. El Universo lo ama como lo que es, no pretenda más de sí pero tampoco menos. Tendrá que calmarse para no sufrir sus consecuencias. La vida rutinaria será superada por un gran romanticismo que los cubrirá y fortalecerá sus vínculos. Todos los nativos que estén iniciando una relación o los que ya la tengan desde hace mucho tiempo, vivirán momentos de mucho placer y desplegarán un gran juego amoroso que los llevará al mejor de los mundos. Las personas mayores de este signo deberán cuidarse de eczemas, artritis y reuma. Cuidado para los demás, con los cambios climáticos. Mira horóscopo del 2024 mensual

Tauro

Deberá movilizarse un poco más para conquistar a su amor, su lentitud y falta de compromiso pueden acarrearle disgustos emocionales. Flores, cartas, salidas… Los más tímidos del signo de soltarán como nunca, defendiendo sus sentimientos y consiguiendo la felicidad buscada. Período ideal también para hacer las paces. Su pareja lo contendrá emocionalmente y eso rejuvenecerá la relación. Difunda el amor a la Naturaleza. Todos los nativos que estén iniciando una relación o los que ya la tengan desde hace mucho tiempo, vivirán momentos de mucho placer y desplegarán un gran juego amoroso que los llevará al mejor de los mundos.

Aproveche esta buena racha económica sin descuidar a los amigos y familia. Aprenda a administrar sus tiempos. Pondrá toda su energía en el campo laboral y recogerá los frutos que sus esfuerzos habrán ganado merecidamente. Crece la autoestima y se vuelve imparable. Logre un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Cuidado con su excesivo apego al trabajo, esto y su relación con el dinero pueden traer problemas en el ámbito afectivo. Aprenda a vivir el presente, no se deje llevar por vanas fantasías. Espere a que un compañero de trabajo solicite su ayuda. Hoy puede comenzar un período de mucho trabajo y buenas ganancias, trate de compartir su sabiduría y será recompensado.

Esta calidad de vida tiene que ver con el arte de ser feliz, el arte de encontrar el camino, y la grandeza de saber ser feliz con lo que se tiene, sin mirar lo que tienen los demás. Cuestionamientos inocentes para recobrar la potestad de cambiar y volver a la Tierra del Presente, para poder lograr una visión más saludable de la vida que puede haber perdido en el camino del automatismo: ¿En qué rincón de mi infancia olvidé mi risa cotidiana? Concrete sus sueños o encamínese hacia ellos para poder vivir emocionalmente y espiritualmente saludable, es muy importante lograrlo para generar salud física a largo y corto plazo. Mira horóscopo del 2024 mensual

Géminis

Renacerá el romance y se desarrollará el diálogo con gran fluidez. Por otra parte los que estén solos encontrarán en esta época a la persona ideal de la que se enamorarán a primera vista Su valer, su amor y su importancia no se encuentran en los ojos ajenos sino en los suyos propios. En este período les sonreirá el amor. Se consolidarán los lazos ya existentes y se formarán numerosas parejas. Cuidado con su forma de ser en la intimidad, vaya despacio o confundiría a su pareja. Los que estén en pareja verán como, con el correr de los días, su relación mejora notablemente. Las mujeres y los hombres solteros durante toda la semana tendrán asegurada con éxitos su relación amorosa.

Consecuencias para el bolsillo y aprendizaje para su imparable mente. Trate de aprender de lo ocurrido también en el tema del corazón, las malas experiencias sirven para crecer. Hoy podrá ver en toda su amplitud y ampliará su visión con respecto a su vida diaria, cotidianeidad y rutina. Detenga sus ansiedades y manías y trate de organizarse mejor para lograr la abundancia material. Mucho apoyo de familiares y amigos ante un nuevo proyecto. No insista con un amor ya terminado, se dará con la cabeza contra la pared. En el ámbito laboral encontrará consuelo y personas con quienes compartir salidas. Mejoran también los negocios o el clima de trabajo diario.

Trate de alejarse de la melancolía, no es buena consejera y conduce a la depresión. Apóyese en amigos y en su pareja, sincérese y tome precauciones para hallar la felicidad. Cuídese del stress provocado por exceso de trabajo o problemas laborales. Consulte a su médico y, si puede, tómese unos días de descanso junto a sus seres queridos. El poder espiritual se traduce sencillamente y siguiendo la ley del menor esfuerzo, como amor incondicional, superación personal, y capacidad energética y vital, así naturalmente y sin voluntad. Las personas más felices y queridas son las que siembran y derrochan salud. Mira horóscopo del 2024 mensual

Cáncer

Las tensiones emocionales generadas por discusiones pueden derivar en hipertensión, sea más prudente con su salud, UD. No es inmortal! Trabaje para remover los pensamientos de contrariedad de su vida. Revise sus temores con sinceridad y trate de traerlos a un plano más real para poder combatirlos. Enfrente su lado oscuro y si es necesario solicite la ayuda de sus amigos. Puede ser un día de gran actividad social, no lo malogre por desatender su salud, controle el consumo de alcohol en las fiestas… la solución. UD. Es su mejor terapeuta. Preguntas inocentes para recuperar el camino del alma y volver a la Tierra del Presente, explorar en nuestro niño interior y conseguir la salud y la paz espiritual: ¿Se perdió mi capacidad de soñar en el laberinto de la razón?

Con Piscis indiferencia, con Acuario arranques temperamentales, con Capricornio seguridad, con Sagitario pasión, con Escorpio ternura, contención y amparo. Sepa controlar sus emociones, sea más abierto al cambio. Ninguna sombra se interpondrá entre los enamorados, los solteros tendrán más energía y valor que nunca para proyectar y hacer realidad sus sentimientos. La capacidad de amar se manifiesta desde adentro hacia fuera en la capacidad de adecuarse al momento y a sacar provecho de cada situación, saber unir las fuerzas del amor y por el bien de ambos, refuerza la confianza de la pareja, que es confianza y es responsabilidad al mismo tiempo. Para los mayores: ¿Quién les dio permiso a las palabras y a las promesas para desaparecer?

Tanto si está a cargo de un grupo de trabajo como si se encuentra en relación de dependencia, deberá medir sus palabras y tratar de zanjar conflictos apelando a su poder de manejar la discusión. Con la verdad se llega más lejos. Permita que alguna persona de confianza de Géminis lo guíe en decisiones o cuestiones de estudios o negocios. Descubra y disfrute de su lado atrevido, libere su personalidad creativa. Atrévase a más cada día en todos los planos. Cuidado con los proyectos laborales o los estudios… Recupera territorio y respeto de colegas, jefes y amigos. No desaproveche esta oportunidad de crecimiento. Comparta con su pareja este momento y disfrute también de sus loros. Mira horóscopo del 2024 mensual

Leo

Crece tanto la autoestima que hoy es UD. Imparable… trate de no darse contra una pared, recuerde que no es el único leonino, y que hay otros que hoy, también se sienten imparables. Necesita alcanzar un equilibrio entre la actividad intelectual y la física, inscríbase en un gimnasio o retome un deporte abandonado, no descuide su salud en pos de mejores negocios. No es que el Universo se vengará, ni que le caerá una maldición, es sólo física, la Ley de Causa y Efecto, natural, lógica y comprensiblemente correcta… Si su ego lo impulsa a hacer una cuestión de todo para tener razón, tiene motivos para molestarse y preocuparse, ya que no es capaz de resistir la gran verdad de que no es perfecto, infalible, inmortal o inapelable.

Si se encuentra cansado de tantos problemas recurra a ayuda externa para solucionarlos, aprenda a delegar. Cambio de rumbo económico, cuidado y ojos abiertos para los independientes que pueden ser estafados. Para los que trabajan en relación de dependencia no se dejen llevar por habladurías y usen su criterio al tomar decisiones. En la salud cuidado con los excesos. Logre el amor hacia ti mismo. Estará pasando por un excelente momento, buscará la manera de divertirse en su trabajo. Declare con energía y poder: “Recurro a la necesidad primordial de escuchar a mi prójimo y a mirarme en su espejo, para lograr un acercamiento hacia mí mismo desde otra perspectiva”.

Se afianzarán los vínculos ya existentes y se formarán numerosas parejas, ya que durante este No descuide a su ser amado, trate de ser más comunicativo y que su lado oscuro no se interponga. Puede entrar en un estado de mucha angustia a causa del estrés por el que está pasando, no se deje avasallar ni vencer. Con paciencia y equilibrio todo las parejas de muchos años pueden salir adelante, a veces es necesario esforzarse, este es ese momento. Por otro lado tendrán que controlar sus celos si no quieren tener problemas y arruinar este hermoso momento. La posibilidad de alcanzar la felicidad está en sus manos. Mira horóscopo del 2024 mensual

Virgo

Tendrá momentos íntimos muy intensos y por otro lado tendrá que controlar sus celos si no quiere problemas con la pareja y arruinar este magnífico momento. Únicamente si se considera digno del premio podrá obtenerlo, en casos de concursos o grandes desafíos no vale sentirse tímido o de bajo perfil, ataque con todo su arsenal. Momentos placenteros para compartir de a dos. Tendrá que expresar con más libertad sus sentimientos, vivirlos sin culpas y sin tabúes. Es necesario que exprese con gestos y con palabras todo lo que siente. Para que se sienta más seguro de sí mismo deberá valorar a su pareja tal cual es. Placer íntimo inigualable, gran comprensión con la pareja, momento de entendimiento sobre todo a nivel sexual.

Sentirá en estos días una tendencia a prestar atención y a aumentar su concentración en cuestiones de estudio, en lo económico le nacerá un real interés por comenzar un nuevo emprendimiento independiente. Mucho movimiento, muchos viajes que surgen dentro de varias posibilidades laborales y de manera repentina. Pueden concretarse metas hace tiempo esperadas o abandonadas, lo que llevará alegrías para compartir con su pareja y/ o socios comerciales. El proyecto renacerá en relaciones amistosas que se construyeron durante años. Cuidado durante los últimos días de la semana, esté atento a las dificultades de crédito.

Tiene que disfrutar de este momento y dependerá de usted mismo que este dure. Tienen que tratar de armonizar su vida evitando todo tipo de situaciones agresivas y estados de nerviosismo. Tiene el poder de elegir su camino, de aprender según sus cualidades, de erigirse en el dueño y señor de sus días, de apoyarse en sus dones mayores para conservar la salud emocional. Las afirmaciones son invitaciones que nos hacemos a nosotros mismos y al Universo que mora en nuestro interior. Una afirmación para orientar una semana saludable: Soy un buscador del cielo propio, del camino compartido en igualdad, de la posibilidad de felicidad, riqueza y amor… Y una pregunta para hoy: Pregúntese: ¿Dejo las conversaciones conmigo mismo… a medio empezar? Mira horóscopo del 2024 mensual

Libra

Algunos terminarán con su soledad para siempre, ya que durante esta semana aparecerá un amor largamente esperado. Los mayores problemas de salud aparecerán en el sistema digestivo, estos les darán más de un susto. Las parejas estables considerarán que es muy buen periodo para agrandar la familia, por lo que muchos de ellos adoptarán un bebé o lo encargarán en este período. Podrán encontrar el amor y alcanzarán la dicha, que vendrá de la mano de una carta de amor, de un romance iniciado durante un viaje, o de algún amor muy especial que en su momento no pudo concretarse. No huirá, como es su costumbre, de las relaciones amorosas, conquistará al ser elegido y conformará una relación duradera.

Es necesario que exprese con gestos y con palabras todo lo que desea. Para que se sienta más seguro de sí mismo deberá valorar a sus compañeros de trabajo. No sentirse vencido por la rutina, deberá evitar caer en la depresión y evitará las decisiones desacertadas. Libérese del pensamiento destructivo que ve lo negativo en lugar de lo positivo del mundo. Cuando un pensamiento es puro empiezas a procesar el mundo de una nueva manera, la manera del amor y la comprensión. Trate de lograr el autoconocimiento necesario para poder dirigir su mente consciente a nuevos rumbos de pensamiento: siempre creativo, siempre positivo y siempre desde el positivismo.

No deje que los problemas lo depriman, haga frente a sus conflictos con valor y si necesita ayuda, simplemente solicítela. Necesita más sol y aire puro en su vida, trate de dejar de lado las salidas nocturnas. Comparta más tiempo con los menores de su familia. Como un boomerang la negatividad va a regresar y le devolverá más de lo mismo, y lo puede enfermar. Habrán terminado los enojos y volverá la calma. Llegó finalmente el tiempo de poder disfrutar armónicamente de su familia, en intimidad y con diálogo. Practique el autoconocimiento, el amor fraterno, la comprensión y la felicidad diaria y sencilla. Mira horóscopo del 2024 mensual

Escorpio

Nuevos afectos entran en su vida para mezclarse con relaciones del pasado, saber manejar esta situación está en sus sabias manos. Podrá reflexionar luego y evaluar las consecuencias, hoy no es día de pensar sino de actuar. Una persona muy allegada necesita de su ayuda, cuídela, está al borde de una grave crisis. Hermoso día para disfrutar de a dos, en familia o en compañía de amigos, sus seres queridos necesitan un poco de su atención… Momentos deliciosos para compartir de a dos. Animación en la pareja. Comparta con sus amigos. Tendrá que expresar con más libertad sus sentimientos, vivirlos sin culpas y sin impedimentos.

Sea prudente con sus palabras, ponga empeño en mejorar el día, sus más caros deseos encontrarán eco al fin. Disfrutará así de una semana de buen pasar en el trabajo y salud impecable. Con prudencia y mesura puede lograr mantener este equilibrio. Déjese guiar por su pareja a la hora de tomar importantes decisiones de negocios. Comenzará así un período diferente para usted a finales de la semana el tema laboral se pone candente, podrá alcanzar metas que nunca pensó posibles, recuerde controlar su temperamento y si sus allegados lo apoyan todo saldrá muy bien. Cosechas lo que siembras. A finales de la semana algunas trabas a nivel laboral aparecen y pueden querer instalarse por un tiempo. Trate de actuar con más inteligencia que la habitual y podrá contrarrestarlas, sobre todo si busca aliados poderosos y amigables.

El libertinaje sexual se convertirá en un juego peligroso que derrotará al cortejo y mellará su salud. Estos nativos tienen que recordar que los extremos nunca favorecen a nadie. Lucirá por su espíritu de lucha, capacidad creadora, y por comunicar sus ideas en forma precisa. Tenga prudencia, los excesos pueden llevarlo por el mal camino. El agradecimiento es una feliz manera de estimular su autoestima, su felicidad interior y su fuerza vital para seguir adelante el camino elegido. Las afirmaciones son proposiciones que nos hacemos a nosotros mismos y al Universo que habita en nuestro interior. La afirmación para esta semana para lograr paz y salud: Soy un creador de realidades, un buscador de objetivos, fecundo en posibilidades. Pregúntese: ¿Cuál es mi lista de recompensas merecidas? Mira horóscopo del 2024 mensual

Sagitario

Si su pareja es Cáncer estará más sosegado que nunca, déjese mimar y apártese de la frivolidad habitual. Se producirá durante este tiempo un giro muy importante en su vida afectiva ya que intelectualizarán sus sentimientos y se mostrarán, como son ellos, poco emocionales. Las uniones matrimoniales se verán beneficiadas, como así también las relaciones amorosas que recién se inician. Lo ideal para mantener esta situación por largo tiempo será que mantenga alejados a todos aquellos que lo elogian o que lo atacan, así como también evitar todo tipo de malentendidos, que puedan provocar discusiones. Mucha pasión, juegos eróticos renovados y gran día en general para pasar con su pareja o amigos… olvide por una vez os negocios y dedíquese a amar y ser amado.

No se obsesione con la ganancia rápida del dinero. No es momento de grandes logros económicos, por ello será mejor tratar de conservar lo ganado y mantenerse hasta que la suerte cambie. El autoconocimiento es la piedra esencial, el origen necesario de la construcción de su vida laboral. Tiene una comprensión vehemente que le marca el camino, llámelo percepción, llámelo milagro mental, como desee, pero es su poderío mental para decidir el fallo correcto y hacer crecer su abundancia en el camino elegido, el sendero correcto. Medite si su trabajo debe ser tan absorbente pensando en esta frase famosa: “Su futuro está sucediendo mientras te ocupas de otras cosas”, dijo John Lennon.

En el camino de la felicidad encontrará las respuestas a sus plegarias, encontrará abundancia, salud y satisfacción, ayuda y amor, siempre y cuando haya sembrado el amor despreocupado de dar por amor al arte, por amor al prójimo y por amor a la creación. Nada bueno saldrá actuando con soberbia y orgullo desmedidos. Un nuevo amor resurgirá en relaciones de una amistad inseparable que se edificaron durante años… sincérese o sufrirá consecuencias físicas. Cuidado durante toda esta semana, esté atento a los peligros que representan los cambios en su dieta, si tiene muchos eventos o salidas mídase en cuanto consuma fuera de casa. Mira horóscopo del 2024 mensual

Capricornio

Etapa positiva para la pareja, tanto para afianzar una relación, declara el amor o recomponer un vínculo de años. Una salida romántica brindará el éxito total. No se deje influenciar por terceros, confíe en sus instintos. Hoy será el mejor día para los capricornianos muy enamoradizos, por lo que más de una vez los que ya tienen una pareja estable se sentirán tentados a cometer alguna infidelidad. Cuídese de tentaciones, trate de canalizar sus hormonas con su amor, será más gratificante al fin de cuentas. Disfrute de los mimos y siéntase incluido y apoyado para poder progresar en sus metas amatorias. El gran amor de su vida lo espera con los brazos abiertos, no llegue con los suyos cargados de dificultades. La inspiración, el destino, la buena suerte, todos existen, pero deben encontrarlo trabajando, haciendo lo que desea y atento a las señales de cambio y oportunidad. Practique la ley de dar y recibir, dando aquello que más desea.

Debido al tránsito por Casas de Fuego las cabras estarán muy irritables, trate de no chocar con otros capricornianos… No comience muchas tareas al mismo tiempo, mídase y organícese. Sepa valorar a sus compañeros de trabajo. La opinión de uno de ellos le reportará grandes ganancias. Controle y aprenda a manejar su ego para que lo ayude y no para que lo impida, utilice este recurso y otros en la consecución de sus deseos y para elevar su confianza en sí mismo y lograr así hacer, sus milagros realidad. Estará pasando por un excelente momento, buscará la manera de divertirse con su propia pareja. Avance de acuerdo a sus posibilidades, deje de lado las fantasías y acepte consejo de quienes saben más sobre finanzas. En el ambiente de trabajo trate de no desequilibrar la relación, no es buen momento para cambios.

La autogestión se basa en su autoconfianza y en la importancia que le brinde a sus sueños auténticos y a sus intuiciones. Si no logra autogestionarse se lo van a comer los nervios o se verá derrotado y con la estima por los suelos, hay que evitar esto o las dolencias llegarán a ser físicas. Prevenir es mejor que curar! Una afirmación para poner en práctica esta semana de prevención vital : Soy un caminante despreocupado y consecuente, un padre, un amante, un enamorado, un compañero, un habitante de un mundo que ambiciona ser mejor…Un poblador del Universo que habita esta tierra y este tiempo, un caminante osado a lograr mis objetivos. Pregúntese: ¿Vivo con los ojos abiertos al cambio? Mira horóscopo del 2024 mensual

Acuario

Amor apasionado, si se permite una salida de sus asuntos profesionales. Dedique el día a descansar y a disfrutar con su amor. Un familiar o amigo le pedirán consejo o ayuda, no lo desoiga. Muy buen entendimiento íntimo y un diálogo sincero y liberal lo llevarán a ajustar con éxito antiguos desacuerdos, esto propende a una gran energía sexual que los llevará buscar todas las formas posibles de goce. Con Géminis conflictos, con Tauro estabilidad y sosiego, con Aries seducción, con Leo buen momento para el amor y mal momento para los negocios, con Virgo tiempos difíciles. Descubra el amor de dar y recibir como un solo amor absoluto…

Trate de mantenerse firme sin ser agresivo. A partir de hoy se abre el camino de los negocios, sobre todo a las inversiones a largo plazo. Si necesita un cambio de aire llévelo a cabo, las puertas se abren al éxito. Con las obligaciones laborales comunes y simples estará un poco perezoso y distraído. Trate de no alejarse de su trabajo o desatender asuntos serios. Declare con vehemencia y poder: “Soy como soy y puedo ser mejor, me merezco ser lo mejor que yo pueda dar”. Perfil bajo esta semana en los estudios. Es mejor conservar lo ganado que tratar de abarcar más. No es buen día para generar discusiones en trabajo, ni reproches, ni reclamos.

Será conveniente tomarse un descanso, o por lo menos dormir una cantidad de horas suficientes para que recupere fuerzas, las necesitará. Después de un corto lapso de enfriamiento, las parejas comenzarán a recuperarse y esto resolverá algunos problemas de piel, cabello o falta de energía vital. Este no es la mejor semana para comenzar alguna actividad deportiva demasiado demandante, es preferible relajarse un poco e iniciar una actividad suave pero hacerlo de forma continua… Comience a realizar caminatas al aire libre, será lo mejor para lograr una salud estable y con consecuencias positivas. Mira horóscopo del 2024 mensual

Piscis

Prueba de fuego con la pareja, piense antes de actuar y actúe antes de hablar, hoy los problemas se solucionan con actos no con palabras ni promesas, dele un gusto a su amor y saldrán de conflictos fácilmente. El resultado final si es atrevidamente veraz redundará en beneficios inesperados que lo sorprenderán. Se volverá a sentir positivo y podrá diseñar de a dos nuevos planes. Se verá desbordado por muchas figuras nuevas en el entorno de su pareja, trate de ser tolerante y paciente, los celos no son buenos guías. Si esta solo el amor lo sorprenderá donde menos lo espere, abra bien los ojos y disfrute de toda esta ternura que le aguarda.

La ambición por el dinero y al búsqueda de una mejor posición laboral pueden afectar sus relaciones sociales. Cuide a sus amigos, aprenda a administrar su tiempo. Deberá buscar la armonía, ya que si bien es un momento favorable para concretar un negocio impecablemente, el libertinaje sexual se convertirá en un juego peligroso que derrotará al instinto productivo, cuídese esta semana si no desea arruinar un negocio por una pasión pasajera. Estos nativos tienen que recordar que las pretensiones exageradas nunca favorecen al buen comerciante. Si se controla, sus ventas o transacciones estarán viento en popa. Gran entendimiento intelectual con nuevos socios o colegas…pero peligro: los que están en sociedad desde hace mucho tiempo puede que se encuentren inmersos en situaciones de mucha tensión.

Trate de alejarse de malas compañías. Nada de alcohol, drogas o amistades inescrupulosas, si tiene tendencia a deprimirse o tratar de evitar la realidad consulte con un profesional o acuda en busca de ayuda entre los suyos: amigos, familiares o pareja. Debe lograr controlar su carácter sin caer en malos hábitos. Que su ser esencial se concentre en brindar amor, irradiar amor desde el centro de sí mismo y hacia afuera. Haga a diario preguntas honestas para recuperar el dominio de cambiar y volver a la Tierra del Presente, conseguir una salud que perdió por sus malos hábitos: ¿Me amo lo suficiente para merecer la felicidad y la salud? Amar es ofrecerse y servir permaneciendo con la frente en alto y el alma satisfecha. Mira horóscopo del 2024 mensual