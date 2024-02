Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Regalos, bonitas tarjetas, cenas románticas a la luz de las velas, sorpresas… Son muchas las actividades que las parejas realizan este día tan especial como señalado en el calendario.

Aries

Si tienes pareja: El amor es, sobre todo, libertad, y ante todo la libertad de poder elegir. Que insistas en que tu pareja tome las decisiones que te convienen o que te convencen no es permitirle elegir. Tienes que dejar que, en todo lo que a ella atañe, pueda decidir libremente, sin presiones ni simulaciones.

Si no tienes pareja: Espera una señal. No vayas a ciegas y a tientas hacia esa persona sin antes tener alguna certeza. Sientes que las cosas van a funcionar, pero solo se trata de una idea tuya, sin más sustento que el cariño que esa persona te despierta. Por desgracia, no es suficiente. ¿Cómo saber si siente una atracción por ti? Observa cómo te mira. Mira horóscopo del 2024 del mes y el semanal

Tauro

Si tienes pareja: Te han dicho que tu relación pende de un hilo, y eso te ha preocupado. Pero detrás de esta calificación malintencionada hay muchas cosas buenas, que no consideras. Para empezar, te dice que tú y tu pareja están conectados. Puede ser un hilo de acero, irrompible. Y así como Ariana ayudo a Teseo a salir del laberinto, ese hilo puede tener la misma finalidad.

Si no tienes pareja: Te preocupa que, al parecer, no hay nada que te una a esa persona que te interesa, y por ello es que no has dado ese paso tan importante que significaría revelarle tus sentimientos. Haces mal, pues se trata de que ese vínculo exista a partir de ahora. Es ese hilo entre los dos el que debes crear al acercarte a ella. Mira horóscopo del 2024 del mes y el semanal

Géminis

Si tienes pareja: El amor es una ciencia que se aprende sobre la marcha, para la que no hay manuales ni fórmulas establecidas. A cada momento surge un nuevo reto, y la improvisación juega un papel vital en su resolución. No sean tan duros consigo mismo: es necesario echar a perder un poco para volverse buen amante.

Si no tienes pareja: Eres la persona que eres, y eso basta. Si la persona que te interesa recibe no muy buenos comentarios acerca de ti, no trates de desmentirlos y haz como que no ha pasado nada. Sigue en el mismo camino que has emprendido, y los hechos y los actos le harán decidir si lo que se dice sobre de ti es verdad o no. Mira horóscopo del 2024 del mes y el semanal

Cáncer

Si tienes pareja: Disfruta de tu pareja, deja ya de sospechas de cosas que no existen, ya puedes desecharlas. Es mejor que evites confrontaciones y te olvides del tema. En su momento tu pareja va a decirte cuál es la razón de este cambio en sus horarios, y la verdad es que vas a apenarte al saberlo y recordar tus grandes invenciones sobre ella.

Si no tienes pareja: La persona que te interesa tiene muchas compatibilidades contigo, le da un poco de miedo lo implacable que eres en cuanto a tus opiniones sobre la gente. De modo que, al menos por un tiempo, si no puedes decir algo bueno de una persona, mejor no lo digas. Mira horóscopo del 2024 del mes y el semanal

Leo

Si tienes pareja: Tu número de la suerte es el 1, que es el número del amor, porque desde un punto de vista numerológico 1 más 1 bien puede ser 1, el que se construye cuando dos se suman hasta fundirse. Esta debe ser tu guía en el amor. Entre tu pareja y tú no puede caber grieta alguna, ni ninguna otra persona.

Si no tienes pareja: No se trata de ir tras esa persona como si lo hicieras con un gran ejército, pues el amor no es juego de poder, un mucho menos una persecución. El amor debe generarse naturalmente, sin complicaciones ni secretos para ningunas de las dos partes. Si está costando trabajo, tal vez debas preguntarte si está llamado a suceder… Mira horóscopo del 2024 del mes y el semanal

Virgo

Si tienes pareja: Hay que ser claros en lo que necesitamos del amor, o generaremos conflictos sin necesidad. Tu pareja está ahí para ti, pero no sabe qué hacer por ti, hacia donde moverse, pues prefieres fingir una personalidad dura y encerrarte en ti mismo. No hay debilidad en pedir ayuda, mucho menos si proviene del amor.

Si no tienes pareja: Si esa amistad puede convertirse en amor es algo que solo puede definir la amistad misma, los términos en los que se vive, la convivencia que han tenido, los avances que esa otra persona ha hecho o no hacia ti… Sin embargo, sabes y que es mejor no moverme nada en este esquema de las cosas. Es mejor no perder esa amistad. Mira horóscopo del 2024 del mes y el semanal

Libra

Si tienes pareja: Hoy es un día para disfrutarse el uno al otro. Llegará el momento de cambiar sus estilos de vida, pero no es ahora. Hay que animarse a no olvidar el proyecto, y no hacer ningún reproche el uno al otro.

Si no tienes pareja: La vida es complicada, pero el amor nos ayuda a entenderla. Por ello, no temas enamorarte. Vendrán subidas y bajadas, se justifica por toda la luz y todo el bien que ha de hacernos el amor. Mira horóscopo del 2024 del mes y el semanal

Escorpio

Si tienes pareja: El amor requiere de periodos de calma, en los que al parecer nada sucede y nada crece. Pero esa estabilidad crea una meseta para lanzarse tras nuevos logros. Tu alma, amante de la acción, debe aprender a valorar estos momentos.

Si no tienes pareja: Hoy puede que esa persona que te interesa se acerque a ti y va a decirte algo que te va a poner nervioso. Tienes que leer entre líneas, y despreocuparte: es un llamado de atención que debes atender. O la perderás por otras razones. Mira horóscopo del 2024 del mes y el semanal

Sagitario

Si tienes pareja: Cada día, cada semana, cada año que pasa, tu pareja crece y se fortalece. Los años dan más fuerza a tu relación, de la misma manera que pasa con un árbol. Si apenas están empezando, esa es la proyección.

Si no tienes pareja: Fuera máscaras y acércate a esa persona mostrando quién eres y porqué vales. No hay que adornar a la verdad. Debes mostrarte tal y como eres, sin exagerar ni soltar discursos. Esa persona que te interesa busca a alguien como tú, que cree en la bondad del amor y en la fuerza de la honestidad. Mira horóscopo del 2024 del mes y el semanal

Capricornio

Si tienes pareja: Te gusta ir por la vida con un cierto halo de misterio, y quieres que te sea respetado en todas las esferas de tu vida. Tu pareja cree que ocultas algo referente a alguna infidelidad, y quiere que seas totalmente abierto en todos los aspectos. Debes hacerle comprender tu necesidad de intimidad.

Si no tienes pareja: No te gusta mucho hablar de ti mismo, y sientes que eso te puede jugar en contra cuando se trata del amor. En realidad, te equivocas: es ese misterio lo que te atractivo para la persona que te interesa. Y recuerda la regla de oro sobre los secretos: cuando se revelan, dejan de tener interés. Mira horóscopo del 2024 del mes y el semanal

Acuario

Si tienes pareja: La vida sigue, y parte de ese amor que continúa es este amor, el que ahora vives y que debe hacerte olvidar, de una vez por todas, a un pasado que ya no es tuyo y que no te hace ni te hizo bien. Cierra la puerta a tu espalda y anda este camino que este hecho para dos, y nada más que para dos.

Si no tienes pareja: ¿Un amigo puede ser un gran amor? Sin duda, pero antes de dar el paso decisivo en ese sentido debes considerar algunos aspectos. Averiguar si esa amistad comparte el mismo deseo que tu de que las cosas evolucionen hacia algo totalmente diferente. Una vez que sepas podrás obrar en consecuencia. Mira horóscopo del 2024 del mes y el semanal

Piscis

Si tienes pareja: Es la idea sumar antes que restar. El amor debe ser una lucha compartida, y no la escisión de dos voluntades. Cuando el ejército se resquebraja en sus filas, la derrota no está muy lejana. Por ello hay que mantenerse unidos, y más que nunca ante los riesgos y los problemas que se avizoran en el horizonte.

Si no tienes pareja: No debes buscar solo la meta, sino disfrutar de la travesía. Y en la búsqueda de este amor las historias van a sucederse, llenas de desencuentros y de retrasos, de silencios incómodos y de brillantes palabras. Disfruta de camino, pues tu historia y la de esa persona que desea ya ha comenzado a escribirse. Mira horóscopo del 2024 del mes y el semanal