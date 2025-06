Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo martes 17, a las 2 AM, la delegación de patín artístico del Boxing Club de Río Gallegos partirá hacia Buenos Aires y, de allí, emprenderá el viaje a Capão da Canoa (Rio Grande do Sul) para disputar el 10º Open Mundial de Patinaje Artístico, que se desarrollará entre el 18 y el 22 de junio.

En los estudios de Radio LU12 AM680, la técnica nacional Nazarena Sandoval repasó los detalles del viaje: “Partimos la semana que viene con nueve patinadoras. Van chicas de seis y cinco años, y un grupo de categorías superiores”, contó. Sandoval recordó que “el año pasado organizamos un open internacional en Puerto Natales y en febrero recibimos la invitación oficial para Brasil”. Sobre la logística, explicó: “Mandé mensajitos a los padres, y ellos mismos encabezaron la comisión de viaje; sin ese apoyo no seríamos capaces de afrontar el presupuesto“.

La pequeña, Bianca Girondo, que entrena desde muy pequeña, habló de su recorrido en torneos: “Ya participé en muchos certámenes y anduve muy bien: quedé tercera, segunda y algunas veces primera. Voy bien en la escuela, estoy en primer grado, y quiero saludar a mis hermanos mellizos, Thiago y Enzo“.

Valentina Gómez, incorporada al Boxing Club a los seis años por iniciativa de su mamá, confiesa que “desde el principio me gustó; participé en varias competencias y a veces me pongo nerviosa. Saludo a mis abuelos, a mi hermana y a mi papá”.

Pía Contreras recuerda sus primeros pasos tras una inscripción familiar: “Empecé hace cuatro o cinco años; me llevó mi abuela y desde siempre me fascinó”. Y reveló, “me pongo nerviosa al terminar: entro confiada, pero luego me inquieta la espera del resultado. Mando un saludo a mi papá, a mi hermano y a mi abuelo”.

El 10º Open Mundial de Patinaje Artístico reunirá a deportistas de todo el continente en una pista homologada por World Skate, ofreciendo un escenario de alto nivel para poner a prueba la proyección de la región patagónica. Para el Albiverde, esta experiencia no solo implica competir contra la élite internacional, sino también fortalecer los lazos con otras escuelas y enriquecer la formación de sus alumnos.

Con la valija lista y el entusiasmo a pleno, las patinadoras del sur argentino encaran este desafío con la convicción de quienes saben que cada presentación deja un aprendizaje. Más allá de los resultados, el Open Mundial será una oportunidad para demostrar que, desde Río Gallegos, también se forjan talentos capaces de brillar en el mapa global del patinaje artístico.