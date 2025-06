Abel Pintos: “Escribir mis propias canciones cambió mi forma de entender la música”

🎤 En la previa de su show en Río Gallegos y en diálogo con Radio LU12 AM680, @abelpintos habló sobre su nuevo álbum y la inspiración detrás de este proyecto tan íntimo: “Tenía ganas de hacer un álbum donde el público pudiera conocer las canciones que a mí me marcaron y me acompañaron en momentos especiales de mi vida. Me gusta mucho interpretar, también por eso hice este álbum”.

El artista destacó que cantar temas de otros autores es una experiencia profunda y transformadora 🎼: “Es tan laborioso y tan conmovedor como componer mis propias canciones. Son procesos distintos, pero igual de valiosos para mí” 💭.

Además, recordó cómo cambió su vínculo con la música cuando empezó a escribir sus propios temas: “Me dio más libertad, más horizontes. Esa libertad expresiva es inagotable cuando uno tiene la oportunidad de escribir su propia música” 📝🌟.

#AbelPintos #LU12AM680 #NuevaMúsica #InterpretarEsSentir #ÁlbumEmocional #MúsicaConAlma #CordilleraYMar #laopinionaustral