Aries

Número de la suerte: 7

Color: Rojo intenso

La acción será tu mejor aliada. No postergues decisiones, pero piensa antes de actuar. Fuerza interior, energía espontánea, confianza en sí mismo

Marzo traerá consigo un espíritu de transformación personal, que se reflejará en todas las áreas de tu vida. Todas aquellas ilusiones y prejuicios que creaste a lo largo de tu vida comenzarán a desmoronarse, cosa que aclarara el panorama general de tu vida. Durante este período, Aries se mantendrá firme y no se dejará arrastrar. Además, Venus fortalecerá tu carisma, por lo que te sentirás seguro de iniciar nuevas relaciones.

El mes de marzo traerá muchas experiencias emocionales a Aries. Durante este periodo, estarás muy sensible y las hormonas se volverán locas. Si tienes una pareja estable, tendrás tanto momentos muy agradables y llenos de amor, como desencuentros, sobre todo a la hora de planificar vuestro futuro juntos. Pero no debes preocuparte, debido al afecto mutuo lo resolverás todo, sólo ten cuidado con la irritabilidad innecesaria. Durante este tiempo, también se despertará en ti un contagioso sentido del humor, por lo que puedes esperar que tus amigos no puedan separarse de ti. Leer más…

Tauro

Número de la suerte: 14

Color: Verde esmeralda

La paciencia te traerá recompensas. Confía en el proceso y no te presiones. Fuerte y testarudo, pero práctico y decidido.

Marzo intensificará tus emociones, principalmente las negativas. Ten cuidado de dejarte llevar por el calor del momento y que termines diciendo algo de lo que te arrepientas. Todo el mundo pasa por una época oscura, tú no escapas de esto. Ten en cuenta que cualquier episodio de ansiedad o depresión que sufras es pasajero. El tener una salud mental sólida te ayudará durante este tiempo, así que debes comenzar a fortalecerla activamente. una alimentación, ejercicio, meditación o cualquier actividad que le saque de su mente serán extremadamente beneficiosas para su salud.

En marzo, a Tauro le espera un sinfín de ánimos. Por eso, este mes es el momento adecuado para reunir el valor necesario para superar los obstáculos que te han frenado durante mucho tiempo. También estarás muy sociable y gracias a tu agradable comportamiento ganarás muchos admiradores. Así que conoce gente y haz nuevos contactos, quizás conozcas a alguien interesante. También podrás profundizar en tu relación contigo mismo y mantener tus pensamientos y sentimientos ordenados. Al mismo tiempo, se iniciarán grandes cambios en tu vida personal, que te harán dar un gran paso adelante. Leer más…

Géminis

Número de la suerte: 5

Color: Amarillo dorado

Conversaciones importantes abrirán puertas. Sé claro en tus intenciones. Carácter comunicativo y educado con sentido del humor y creatividad.

Marzo representa nuevas oportunidades y cosas nuevas cada día. La energía de este mes traerá a la vida de este signo de aire un montón de nuevas ideas sobre la autorrealización, ya sea la búsqueda de nuevos hobbies o de nuevas oportunidades de trabajo, redescubriendo actividades que traen verdadero placer a tu vida. ¿Siempre quisiste aprender a cocinar, tejer, o quizá a realizar una nueva rutina de ejercicios? Serás bueno en casi todo lo que hagas, así que adelante.

El mes de marzo aportará a Géminis mucha energía y fuerza, que utilizará principalmente en beneficio de su condición física. Sin embargo, no te excedas al principio, ya que tu cuerpo podría no estar preparado para semejante carga y podrías lesionarte. Casi todo será pan comido para ti, así que no tengas miedo de probar con las manualidades y diversas actividades deportivas y no dudes en iniciar algunas pequeñas reformas en el hogar. Tu creatividad a la hora de planificar actividades de ocio supera las expectativas tanto tuyas como de tus seres queridos. Por lo tanto, debería seguir y poner en práctica sus ideas; le espera una experiencia inolvidable. Leer más…

Cáncer

Número de la suerte: 22

Color: Plateado

Escucha tu intuición. Algo grande se está gestando en tu vida. Carácter emotivo pero receptivo, malhumorado y reservado

Marzo te liberará tanto del trabajo como de la presión emocional. Cáncer está empezando a sentirse satisfecho y a sentir cierta seguridad sobre las relaciones que tiene. Este período es increíblemente beneficioso no sólo para fortalecer lazos familiares, sino también para planear algún merecido nuevo viaje o unas vacaciones. Tus emociones se intensificarán, sobre todo las positivas, cosa que permitirá que te diviertas en compañía de la gente, además, te impulsará a buscar experiencias culturales como asistir a un concierto o a una función de teatro.

Marzo será una época tranquila para Cáncer. Este mes serás más propenso a los resfriados, así que descansa y no te excedas innecesariamente; no te faltará de nada. Por el contrario, tienes muchas posibilidades de que se te ocurra una buena idea, que podrás poner en práctica más adelante, gracias al bienestar físico y mental. Durante este periodo, también prosperarás económicamente, lo que será notado por tu entorno y las personas que sólo se interesan por tu dinero se pegarán a ti. Por lo tanto, procura no ser demasiado confiado. Leer más…

Leo

Número de la suerte: 1

Naranja vibrante

Sé audaz, pero no descuides los detalles. Un pequeño cambio puede hacer la diferencia. Valiente, seguro de sí mismo, asertivo y abierto es Leo

Con el comienzo de este mes, las emociones románticas se despertarán dentro de ti (si has estado soltero por mucho tiempo, marzo podría ser el punto de inflexión para ti). La energía de este mes también es buena para las relaciones a largo plazo. Leo sentirá la habilidad de comunicarse claramente y la utilizará en gran medida. Tus dones espirituales también saldrán a la luz, y con tu pareja, casi estarás hablando de forma telepática. No te olvides de permanecer en esta realidad. Sin embargo, los paseos por la naturaleza te proporcionarán un buen cable a tierra.

Marzo en Leo apoyará su temperamento. Con gran entusiasmo, te embarcarás en todo lo que se te presente, y sobresaldrás en todo. Esto puede molestar a tu entorno, que sentirá envidia de tu éxito. En compañía de los demás, destacarás por tu gran capacidad de comunicación y tu sentido del humor. Tus historias llenas de entusiasmo despertarán el interés de la gente y te convertirás en un favorito. Durante este periodo, puedes experimentar problemas relacionados con el sistema digestivo, por lo que deberás centrarte en una dieta sana y equilibrada y en descansar mucho. Leer más…

Virgo

Número de la suerte: 9

Color: Azul celeste

Organiza tu mente y tu espacio. La claridad traerá nuevas oportunidades. Cuidadoso, atento pero inteligente y meticuloso es Virgo

Marzo está relacionado con un espíritu de empatía, haciéndote digno depósito de confianza de las personas a tu alrededor. En cuanto a las relaciones familiares, florecerán maravillosamente. Durante este período te sentirás más a gusto en tu círculo familiar que con amigos. Lo que buscas es comprensión, y para poder ofrecer a otros, primero debes recibirla. Si estás en una relación, tu pareja también estará contenta, porque tendrás más que suficiente amor y comprensión para darle.

En marzo, Virgo aprenderá muchas cosas nuevas. Su memoria será muy buena durante este periodo, así que ábrete a nuevas informaciones y prueba actividades que exijan un pensamiento analítico. Al mismo tiempo, puedes esperar una gran dosis de creatividad, así que no tengas miedo de experimentar. Tus ideas valdrán la pena, así que preséntalas a tu supervisor. Eso sí, ten cuidado de no ser intrusivo y considera de antemano la forma de presentar tus ideas. Muchas tareas en el trabajo pueden agotarte y provocar problemas de salud. Por lo tanto, no subestime el sueño. Leer más…

Libra

Número de la suerte: 11

Color: Rosa suave

El amor y las relaciones serán clave este mes. Busca el equilibrio en todo. Justicia, simpatía, armonía e intelecto

El mes de marzo será un período de pasión para Libra. Si te encuentras en una relación, tu ternura hará florecer la relación. Si estás soltero, un nuevo conocido podría aparecer en tu vida para cambiar esto. Si esto sucede, no tengas miedo de expresar tus emociones, ya que la otra persona agradecerá tu honestidad y probablemente corresponderá tu sentir. No debes olvidarte de tu familia, ya que ellos esperan tu apoyo y presencia para afrontar las situaciones que se presenten, sean complicadas o no.

Marzo será un mes animado para Libra. Prepárate para grandes cambios en tu vida personal. Si sientes que no te has mudado a ningún lado durante mucho tiempo, es hora de hacer algo al respecto. Si has estado pensando en mudarte, no te preocupes y hazlo. Si estás pensando en cambiar de trabajo, lo más probable es que encuentres algo que realmente te guste. Trata de mantenerte mentalmente bien durante este período, porque te tomarás todo como algo personal y te enojarás fácilmente. La meditación debería ayudarte con esto. Leer más…

Escorpio

Número de la suerte: 3

Color: Púrpura

No temas soltar lo que ya no te sirve. Renacerás con más fuerza. Luchador observador, previsor y empático con los demás

Marzo será un período de profunda transformación, principalmente en el aspecto material. Este es el momento de actuar. ¿Por qué no compras ese nuevo apartamento que has estado viendo durante tanto tiempo? ¿O el coche del que tu vecino presume y que silenciosamente envidias? Cualquier inversión que escorpio desee realizar será la correcta. Sin embargo, si compras algo a crédito, asegúrate de que la empresa que te proporciona el préstamo sea realmente transparente.

En marzo, Escorpio comenzará a desear una sensación de seguridad. Te sentirás mejor cuando te abrace una persona cercana, ya sea tu pareja o un miembro de tu familia. Tu necesidad de compartir tus sentimientos será muy fuerte, por lo que si no hay nadie a quien puedas abrir tu corazón, tenderás a estar melancólico o incluso deprimido. Ten cuidado, ya que esos estados podrían eventualmente conducir a problemas mentales y también físicos. Tal vez intentes encontrar alguna actividad en la que puedas expresar tus sentimientos, como bailar o dibujar. Leer más…

Sagitario

Número de la suerte: 8

Color: Turquesa

Viajar, aprender o descubrir algo nuevo te traerá inspiración y claridad. Decidido, enérgico y lleno de ganas y esfuerzo

Con la llegada de marzo, los Sagitario comenzarán a sentirse muy seguros de sí mismos y relajados. Irradiarás energía positiva que atraerá a tus amigos y seres cercanos que sentirán la necesidad de pasar tiempo contigo. Tu agenda se llenará de reuniones con tus amigos y te volverás muy popular, principalmente por tu sentido del humor único, por lo que no tendrás mucho tiempo para ti. En este mes, aparecerán preguntas relacionadas con tu futuro: es porque este es el mejor momento para tomar decisiones relacionadas con la dirección de tu carrera.

Durante el mes de marzo sagitario se sentirá emocionalmente estable y tendrás la sensación de que sabes lo que quieres de la vida. Tu fuego interior se encenderá e irradiará positividad en todas direcciones. Marzo es una época ideal para adentrarse en aquellas actividades que amas, bien sea arte, deportes o trabajo. Tu capacidad de absorber información se agudizará enormemente y con el tiempo, te convertirás en una enciclopedia andante. Leer más…

Capricornio

Número de la suerte: 4

Color: Marrón tierra

La disciplina te acercará a tus metas. No dejes que el cansancio te detenga. Los signos conservadores son prácticos, cautelosos, persistentes y serios

En marzo, los Capricornio experimentarán alguna decepción relacionada con sus relaciones. Tendrás que lidiar con sentimientos como el creer que siempre te atrae la persona equivocada y que te quedarás solo para siempre. No dejes que esos sentimientos te llenen; eso no es cierto. Esos sentimientos se apoderan de ti en los momentos de desesperación. Así que trata de concentrarte en otra cosa e invertir tu energía en algunas actividades creativas, serás muy bueno en ellas este mes. Tal vez intenta decorar tu hogar o asiste a algunas clases de cerámica donde tendrás un espacio para usar tu fantasía y desahogarte.

Marzo te cargará con una enorme cantidad de energía mental, destacándote en todo lo que hagas. Tu mente estará llena de interesantes ideas que llevarás a cabo, una tras otra. Si estás empleado, tu jefe probablemente notará tu creatividad y te confiará una tarea importante. Capricornio es generalmente un signo muy trabajador, así que aceptarán este desafío y empezarán a trabajar. Debes cuidarte de que el trabajo no eclipse toda tu vida, ya que la familia también necesita de tu apoyo. Leer más…

Acuario

Número de la suerte: 16

Color: Violeta eléctrico

La creatividad será tu mejor herramienta. No tengas miedo de pensar diferente. Con alma y romántico con sentido de la experimentación

Con el comienzo marzo, sus habilidades de comunicación y diplomacia saldrán a la luz, lo que puede ser útil tanto en el trabajo como en la vida personal. Acuario tenderá a dejar las cosas claras; si han sentido que los demás les engañan, llegarán a la verdad haciendo preguntas inteligentes. Marzo también será un buen mes para el trabajo, ninguna tarea será demasiado difícil para ti y tu jefe notará esta ambición. Persiste, porque el ascenso que tanto esperas se comienza a asomar en el horizonte.

Marzo será un momento tranquilo lleno de nuevos conocimientos para los Acuario. No esperes grandes logros deportivos este mes porque te sentirá cansado y podrías experimentar algo de dolor muscular. Sin embargo, tu mente no descansará, por lo que podrás utilizar este período de calma para ordenar tus pensamientos. También puedes sumergirte en el aprendizaje de algo completamente nuevo que siempre fue un gran desafío para ti. Además, tu mente también estará abierta a un mundo espiritual, así que tómate un tiempo para la meditación y trata de concentrarte principalmente en tus problemas de largo plazo; ahora tienes una gran oportunidad de resolverlos para siempre. Leer más…

Piscis

Número de la suerte: 10

Color: Azul marino

Conéctate con tus emociones, pero sin perderte en ellas. Encuentra tu centro. Signo modesto y sensible, tienen una fuerte percepción interna e inspiración

Un cierto comportamiento diplomático siempre es bueno. Gracias a eso, lograrás cosas que parecen obstáculos insuperables para los demás. Con la influencia de mercurio, tu sentido de la diplomacia se intensificará, cosa que te sorprenderá porque no es una característica que te identifique. La comunicación será más fluida que nunca también. En el trabajo resplandecerás gracias a tu confianza en ti mismo y a tu responsabilidad, lo que podría llevarte a un ascenso laboral.

En marzo, los sentimientos de Piscis sobre un futuro con su pareja pueden ser bastante confusos. Aunque estarás mayormente de buen humor, esos sentimientos te afectarán. No debes ocultar tus dudas y debes intentar hablar con tu pareja. En este período de tiempo, tus actos se verán afectados por la energía que irradiás. Sigue tus sentimientos y trata de resolver todo a su debido tiempo, para que no entres en estados depresivos ni lastimes a otra persona. Por otro lado, serás muy empático, lo que te ayudará a encontrar una solución a un asunto importante. Leer más…