Hoy se cumplen cuatro décadas de uno de los hechos más extraordinarios de la historia de la radio argentina: la primera transmisión radial subacuática realizada el 20 de febrero de 1986 por LU17 Radio Golfo Nuevo desde las aguas del Golfo Nuevo, en Puerto Madryn.

Aquel episodio, combinó audacia, creatividad y un enorme despliegue técnico, trascendió las fronteras locales y quedó grabado en la memoria colectiva de la Patagonia, fue declarado de interés municipal por el municipio de Puerto madryn.

Este 20 de febrero de 2026, #LA17, cuyo coordinador general es Martín Berrade, recordó la histórica transmisión al aire y en el portal de noticias. En el ámbito radial, la iniciativa de LU17 permanece como un antecedente que demuestra cómo la radio puede expandir sus límites tradicionales y explorar territorios poco convencionales.

La conducción periodística estuvo a cargo de Eduardo Bagnato y Osvaldo Pavón, quienes fueron protagonistas de un despliegue sin precedentes para la época, que incluyó logística subacuática y participación de vecinos de la ciudad. La transmisión de la emisora dirigida por Héctor Pepe Castro contó con la participación de José María Chiaramonte, Quique Coronel, Mario Oscar León, Pedro Domínguez, Carlos Zapata, Edgardo Rosa, Sergio Avendaño, Floduardo Ledesma, Oscar García, Jorge Bestene, Abel López y Mario Profumo, entre otros.

Durante aquella transmisión, realizada a nueve metros de profundidad dentro de una estructura metálica especialmente preparada, Bagnato dialogó en vivo con José Arturo Márquez, desde la capital santacruceña, en un intercambio que hoy se resignifica como símbolo de la radio patagónica uniendo distancias extremas.

“Te dejo en diálogo con la gente de LU12 Radio Río Gallegos… ¿Vos cómo me recibiste en Río Gallegos?”, decía Bagnato desde el fondo del mar.

La respuesta llegaba clara desde Santa Cruz: “La recepción es 5/5, te escuchamos perfectamente. Nuestro saludo muy cordial para ustedes, a todos los componentes de LU17 Radio Golfo Nuevo en Puerto Madryn”.

En medio del enlace, el periodista no ocultó la emoción personal que lo unía a esa emisora:

“Un gran saludo para toda la gente de Río Gallegos… siempre digo que los tengo en mi recuerdo, porque fue la primera emisora de la Patagonia donde trabajé. Allí inicié mi raíz patagónica de radio y de televisión de esa zona”.

El diálogo también dejó ver la dificultad física de aquella experiencia inédita:

“Perdoná un poco la fatiga, pero el problema es la profundidad y el oxígeno”, expresó Bagnato, mientras advertía que el mar comenzaba a ponerse hostil en superficie y que debían finalizar la emisión por razones de seguridad.

Primera transmisión subacuática imagen reeditada por LA17.

Desde Río Gallegos, Márquez respondió con afecto: “Ha sido un gran gusto poder compartir estos segundos con vos. Siempre está vivo tu recuerdo en nuestra emisora, fuiste una de las personas que estuvo trabajo en LU12 Rio Gallegos”.

La escena, que hoy parece casi poética, fue en su momento una hazaña técnica. La señal viajaba desde el fondo del mar hacia una lancha en superficie mediante equipos VHF, y de allí a los estudios de LU17. La transmisión fue replicada por otras emisoras del país, convirtiendo a Puerto Madryn en un punto de referencia de la innovación radiofónica.

La transmisión se montó con recursos concretos y con soluciones artesanales que, vistas desde 2026, ayudan a dimensionar el contexto. El cableado llegó al fondo del mar mediante una manguera provista por Casa Rey, un detalle técnico que muestra cómo la ciudad aportó materiales y apoyo para que el enlace funcionara. No se trató de un experimento aislado de estudio: la operación se armó con lo que había, con criterio y con una coordinación quirúrgica.

Más allá del experimento tecnológico, el episodio dejó un legado simbólico: el de una radio capaz de romper sus propios límites para comunicar. La transmisión subacuática no fue solo una curiosidad técnica, sino un acto colectivo que involucró periodistas, técnicos y colaboradores locales, en una ciudad que entonces tenía apenas 40 mil habitantes.