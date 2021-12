Un día como hoy: fallece Luca Prodan, cantante de la banda revolucionaria del rock nacional, Sumo

El 22 de diciembre de 1987, fallecía Luca Prodan, legendario vocalista italiano de la banda argentina Sumo. El compositor fue víctima de cirrosis hepática.

Nació el 17 de mayo del año de 1953 en Roma, Italia, bajo el nombre completo de Luca George Prodan. Hijo de padre de orígenes turcos y madre de raíces chinas y escocesas. Fue esta mezcla la que le fue dando la personalidad que lo encumbró.

Durante su estancia en Escocia, Prodan estudió, pero no terminó y decidió mudarse a Italia; sin embargo, su familia no le dejó seguir sus sueños y lo buscó, aunque finalmente dejaron que se mudara a Inglaterra, lugar que sería clave, pues ahí tendría su primera banda llamada The New Clear Heads.

Luego de esto se inició en las drogas, hasta que fue hospitalizado, murió una de sus hermanas y entonces decidió viajar a la Argentina. Fue así que, a inicios de los años 80, Luca emprendió otro proyecto musical que se llamaría SUMO.

Con esta agrupación tuvieron que pasar algunos años para dejar atrás la Guerra de las Malvinas, pues al cantar en inglés, no era bien recibido ante las personas del país. Sin embargo, todo cambió cuando en 1984 formaron su alineación definitiva.

'Divididos Por La Felicidad' y 'Llegando Los Monos' significaron su ingreso a lo más alto del Rock argentino y 'After Chabon' los terminó por volver leyendas, pues combinaban varios estilos y la presencia de Prodan era determinante para encaminar el acto y dejar en claro que estaban por la clase media, a la cual apoyaban en diversos rubros. De este modo, su éxito se expandió y lograron afianzarse en el Continente.

El último recital de Luca Prodan fue en el 87 en el Estadio del Club Atlético Los Andes. Su muerte se dio el 22 de diciembre de ese año. Fue encontrado sin vida en su hogar al haber sufrido una hemorragia por cirrosis hepática. Esto no hizo más que comenzar definitivamente su leyenda como uno de los mejores de todos los tiempos