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Un hombre de 56 años fue asistido por personal policial y sanitario luego de presentar un cuadro de dificultad respiratoria, fuertes dolores en la espalda y fiebre durante dos días, mientras se encontraba en un establecimiento rural cercano a Jaramillo.

La intervención se inició tras un pedido de ayuda recibido por la Sección Operaciones Rurales Jaramillo, que coordinó de inmediato un operativo junto al personal del Puesto Sanitario local para llegar hasta el lugar donde se encontraba el trabajador.

Debido a las condiciones del camino y con el objetivo de acelerar la atención, la comisión integrada por efectivos policiales y profesionales de la salud se dirigió hacia el Monumento Natural Bosque Petrificado Jaramillo, donde concretó el encuentro con el paciente.

En el sitio, el médico realizó la evaluación correspondiente, brindó los primeros auxilios y logró estabilizar al hombre antes de iniciar el traslado sanitario. Posteriormente, el trabajador fue derivado al Puesto Sanitario de Fitz Roy, donde continuó bajo observación médica.

Además, por solicitud del propio paciente, se notificó su situación al propietario del establecimiento rural, quien expresó su acompañamiento y disponibilidad para colaborar durante el proceso de recuperación.

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