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Un choque entre un vehículo y un caballo se produjo la madrugada de este martes en la Ruta Nacional N° 40 y requirió la intervención de bomberos de Julia Dufour. Por fortuna, no se registraron heridos, aunque, de acuerdo a las imágenes difundidas por las autoridades, el equino quedó sin vida sobre la calzada.

Personal de la División Cuartel 26 acudió de urgencia al lugar, en proximidades de la Mega Usina, tras registrarse una colisión. Un Peugeot 307 impactó contra el animal que se encontraba en la ruta.

Ruta 40: un vehículo embistió a un caballo y el animal murió.

Al arribar la unidad operativa 1109, se constató que los ocupantes ya estaban fuera del rodado y fueron trasladados de manera preventiva al hospital de Río Turbio para su observación. Los efectivos realizaron la desconexión de los bornes de la batería para anular riesgos eléctricos y asegurar el área de trabajo.

“Reiteramos a los conductores extremar la precaución al transitar en horarios nocturnos debido a la presencia de animales sueltos en la zona. Trabajamos las 24 horas para garantizar la seguridad en nuestras rutas”, pidieron desde la Superintendencia de Bomberos.

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