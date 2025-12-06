Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un comisario inspector de la Policía de Santa Cruz resultó gravemente herido en la tarde-noche del viernes luego de ser embestido por un vehículo mientras realizaba un control preventivo sobre la Ruta Provincial 43, en el tramo que une las localidades de Koluel Kaike con Pico Truncado.

El hecho generó fuerte preocupación en la fuerza y en la comunidad, dado que la víctima es un funcionario policial de amplia trayectoria y reconocida exposición pública en la zona norte de la provincia.

De acuerdo a la información preliminar a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas, se pudo establecer que el lamentable episodio ocurrió durante un operativo de identificación vehicular que llevaba adelante personal policial en el interior santacruceño.

Según las primeras informaciones, un automóvil que circulaba por la zona no redujo la velocidad y terminó impactando de lleno al comisario inspector Pablo Méndez, jefe del Departamento de Delito Organizado Zona Norte. El funcionario fue arrojado varios metros y sufrió lesiones de consideración.

Méndez, quien en años anteriores también estuvo al frente de la División de Investigaciones (DDI) de Zona Norte, permanece internado tras haber sido derivado al Hospital Padre Pedro Tardivo de la ciudad de Caleta Olivia.

Allí se le están practicando estudios médicos debido a la gravedad del cuadro: presenta una fractura en uno de sus brazos, una lesión vertebral y un golpe significativo en la zona craneal. Aunque se encuentra consciente, su estado obliga a un seguimiento estricto por parte del equipo de salud.

El conductor del vehículo que lo atropelló fue demorado en el mismo lugar del hecho y quedó a disposición del Juzgado Penal de Pico Truncado. Hasta el momento, no trascendió si manejaba bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia, cuestión que será determinada a partir de los peritajes y análisis de rutina. La Policía mantiene hermetismo al respecto mientras la Justicia avanza con las actuaciones.

El impacto de este incidente tiene un peso institucional particular: Méndez es un funcionario de alto perfil que en los últimos años encabezó numerosos operativos vinculados a robos agravados, narcotráfico y delitos económicos en distintas localidades del norte provincial. Su nombre es frecuentemente citado por medios locales cada vez que se desarrollan procedimientos complejos o investigaciones de relevancia ya que es quien accede, en la zona norte de la provincia, a hablar con los medios y brindar detalles de los operativos.

El operativo en el que resultó herido formaba parte de los controles preventivos habituales que la Policía de Santa Cruz despliega en rutas y caminos del interior de la provincia para reducir la circulación riesgosa, detectar irregularidades vehiculares y prevenir delitos. Sin embargo, esta vez fue el propio jefe policial quien terminó siendo víctima de la imprudencia vial, un problema recurrente en las rutas provinciales donde el manejo a alta velocidad y la falta de atención continúan provocando episodios de gravedad.

Las próximas horas serán clave para evaluar la evolución del estado de salud del comisario inspector Méndez, mientras familiares, colegas y referentes de la fuerza aguardan novedades. En paralelo, la causa avanza bajo la órbita judicial para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas del atropello