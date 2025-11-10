Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, seis empresas petroleras firmaron contratos con FOMICRUZ, la empresa estatal de Santa Cruz, por la cesión de diez áreas maduras para la explotación y el transporte de la producción.

Son las empresas que acordaron con el Gobierno provincial explotar las áreas Cerro Piedra – Cerro Guadal Norte; Barranca Yankowsky; Los Monos, El Guadal – Lomas del Cuy; Cañadón Vasco; Cañadón Yatel; Pico Truncado – El Cordón; Los Perales – Las Mesetas; Cañadón León – Meseta Espinosa; y Cañadón de la Escondida – Las Heras, cedidas por YPF, el 2 de junio pasado.

Junto al vicegobernador se encuentra el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez y el presidente de Fomicruz Oscar Vera. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El proceso de adjudicación finalizará el próximo 18 de noviembre cuando el Gobierno de la provincia firme el decreto que ratificará los contratos acordados este lunes.

Según confirmaron a La Opinión Austral, “será una de las inversiones más grandes del país”. El acto del martes 18 será presidido por el gobernador Claudio Vidal, quien es el encargado de firmar el decreto. También, estarán los propietarios de las operadoras, incluso aquellos que forman parte de la actividad y dependen de la estructura, como proveedores y prestadores de servicios.

Aún no está confirmado el lugar, según pudo saber La Opinión Austral. El Gobierno y los representantes de las petroleras analizan si se realizará en Río Gallegos o en El Calafate por cuestiones logísticas, debido al cierre del aeropuerto en la capital provincial. Por la magnitud de la operación, el acto despertó el interés en el resto del sector hidrocarburífero que mira principalmente Vaca Muerta. Mientras tanto, las operadoras esperan novedades acerca del decreto de Javier Milei para la quita del 8% de retenciones a las cuencas maduras, tal como señaló a este medio José Lludgar, secretario general del personal jerárquico.

Mientras tanto este lunes, en Río Gallegos, más de una decena de representantes de las empresas adjudicatarias participaron de la firma, previa, con FOMICRUZ. En la primera fila estuvieron la directora de Legales de Quintana Energy Investments SA y Quintana E&p Argentina SRL, Inés Moronta; el CEO de Brest, Matías Eduardo Rodríguez; el director de Azruge SA, Santiago Egurza; la directora de Roch, Silvana Chacra; el presidente de Clear Petroleum SRL, Juan Ignacio González Pedroso; y el CEO de Patagonia Resources SA, Gustavo Salerno. Más atrás se ubicó Gustavo Albrecht CEO de Roch, junto a directores de Brest.

El acto fue encabezado por el vicegobernador Fabián Leguizamón, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez y el presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera. En la segunda fila se sentó el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquicos y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Lludgar, y representantes de cámaras proveedoras de servicios.

A la derecha de Leguizamón se ubicaron en primera fila, el escribano Gabriel Tournour; el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo; el presidente de la Comisión de Fomento de Koluel Kaike, Tomás Cabral; las diputadas Patricia Urrutia y Adriana Nieto; y el diputado Piero Boffi. En la segunda fila estuvo el jefe de Gabinete de Claudio Vidal, Daniel Álvarez; la ministra de Desarrollo Social, Luisa Cárdenas; la ministra de la Secretaría General de la Gobernación, Cecilia Borselli; el ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes; la presidenta del Consejo Provincia de Educación, Iris Rasgido; y el secretario de Estado de Gobierno e Interior, Jorge Caminiti. Más atrás se sentaron el presidente del IDUV, Marcelo de la Torre; y el secretario de Estado de Mediación y Asuntos Estratégicos, Sebastián Georgión.

La firma de contrato de cesión de las 10 áreas hidrocarburíferas de la Cuenca del Golfo San Jorge, el proceso surge del memorandum de entendimiento entre el Gobierno provincial e YPF mediante el cual el Estado “recuperó la titularidad de áreas maduras consolidando la presencia estatal en la producción hidrocarburífera y garantizando la continuidad laboral, la inversión, como así también el desarrollo regional”.

Las empresas adjudicatarias proyectan una inversión total de 1.259 millones de dólares a ejecutarse un plazo de 6 años dirigida a incrementar la producción, optimizar la infraestructura existente y generar más empleo en el norte Santa Cruz, según se informó tras la apertura de los sobres con la propuesta económica.

Según la Resolución N° 542/2025 de FOMICRUZ, Patagonia Resources S.A. operará el 100% de las áreas Los Perales – Las Mesetas, Los Monos y Barranca Yankowsky; Clear Petroleum S.A. tendrá a su cargo Cañadón de la Escondida – Las Heras; Roch Proyectos S.A.U. se adjudicó Cerro Guadal Norte – Cerro Piedra, Cañadón Yatel y El Guadal – Lomas del Cuy; Azruge S.A. será responsable de Cañadón Vasco; Brest S.A. obtuvo Pico Truncado – El Cordón y Quintana E&P Argentina S.R.L. y Quintana Energy Investments S.A. se adjudicaron Cañadón León y Meseta Espinosa.

“Con estas firmas el Gobierno de Santa Cruz y su empresa, FOMICRUZ, consolidan un nuevo modelo de desarrollo energético que prioriza la participación provincial, la transparencia, el empleo local y la inversión productiva”, remarcaron.

El único orador del acto fue Jaime Álvarez: “Es un reconocimientos a todos los técnicos del ministerio y de FOMICRUZ y de otras áreas que han trabajado en este proceso. Fue un trabajo abarcativo. Fue un año y medio de trabajo coordinado por el jefe de Gabinete Daniel Álvarez. En un par de días más el gobernador va a ratificar por decreto estos actos con lo que se culminará este proceso”, dijo en referencia al acto del martes 18 de noviembre.

El ministro de Energía y Minería hizo un repaso de la historia reciente que llevó a Santa Cruz a recuperar la titularidad de los yacimientos maduros y destacó el “hito inédito” que significó el acuerdo alcanzado con la petrolera nacional.

El funcionario recordó que “YPF comenzó a invertir cada vez más en Vaca Muerta y cada vez menos en el resto de las provincias del país”, lo que derivó en una merma de actividad en Santa Cruz. “En una década, la inversión fue mayor en ese lugar y el trabajo también, en detrimento de lo que ocurrió en el resto de las provincias”, explicó.

“En tres o cuatro años Argentina tendrá que importar petróleo en pesado y semi pesado para poder blendear o mezclar en las refinerías del país”, auguró.

Según relató, la decisión de la compañía de retirarse de los yacimientos convencionales fue comunicada formalmente tras el cambio de gobierno nacional y provincial, a fines de 2023. “YPF nos informó que no iba a estar más en nuestra provincia. Dejaba de invertir, dejaba de tener presencia, dejaba de ser operador”, contó Álvarez, y añadió que se trató de “una decisión empresarial unilateral” que obligó al gobernador Claudio Vidal a intervenir “para defender los intereses de Santa Cruz y de los trabajadores”.

A partir de ese momento, detalló, se inició un proceso de negociación “largo, técnico y con muchas discusiones” que finalmente permitió arribar a un entendimiento. “Se llegó a la firma de un memorando de entendimiento y posteriormente a la cesión de las áreas de YPF a Fomicruz, una empresa 100% estatal”, remarcó.

Álvarez subrayó que el acuerdo alcanzado incluye un compromiso inédito por parte de YPF: “Por primera vez en la historia de la Argentina, una empresa que se retira se hace cargo 100% del costo y de la responsabilidad de los pasivos ambientales y del abandono de pozos”. Indicó que esos trabajos serán relevados por la Universidad de Buenos Aires, “una institución inobjetable, con los mejores laboratorios y técnicos del país”, y que el saneamiento se desarrollará durante los próximos cinco años.

El ministro destacó además que, tras la cesión de las áreas a Fomicruz, se realizó una licitación “que cumplió con toda la legislación y la reglamentación”, en la que el grupo empresario adjudicatario presentó “una mejora de oferta superior al piso mínimo de inversiones que la provincia requería”.

De cara al futuro, Álvarez remarcó que el 1° de diciembre marcará “el inicio de una nueva etapa en la provincia de Santa Cruz, en el flanco norte, en el convencional maduro”, cuando las operadoras comiencen a trabajar bajo el nuevo esquema. Fueron los primeros aplausos.

Dirigiéndose a las empresas y autoridades presentes, pidió “responsabilidad y compromiso con los contratos firmados y las inversiones comprometidas”. Enfatizó que el desarrollo debe hacerse “con los proveedores de insumos y prestadores de servicios de las localidades, con trabajadores santacruceños, respetando lo que la Legislatura estableció: mínimo, el 90% del personal debe ser local”, precisó antes de que sonaran los segundos aplausos.

También convocó a los intendentes y sindicatos “a trabajar en forma conjunta, mancomunada y muy santacruceña, para que todo el flanco norte vuelva a tener una nueva vida y una nueva esperanza”.

Antes de cerrar, Álvarez transmitió el saludo del gobernador Claudio Vidal, quien no pudo asistir por compromisos de agenda. “El señor gobernador les manda un abrazo cordial y los lleva fuerte en su corazón”, concluyó el ministro entre los aplausos de los presentes.

Gustavo Salerno en rueda de prensa tras la firma de los contratos.

Tras el acto en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, empresarios de las seis petroleras, más las autoridades de FOMICRUZ, el ministro de Energía y Minería, se trasladaron al Salón Gregores donde brindaron una conferencia de prensa y luego firmaron cada uno de los folios de los contratos.

Antes, La Opinión Austral habló con Fabián Leguizamón quien sostuvo que “ahora queremos garantizar el 90/10 y empezar a dar respuesta a la necesidad laboral del norte de la provincia, históricamente ligada al sector hidrocarburífero”. Con respecto a la forma conjunta que se llevó a cabo de la licitación para el reparto de las áreas, el vicegobernador aseguró que “es la única forma de llevar adelante este trabajo de manera seria y responsable. Hoy hay empresas que tomaron el desafío y deben cumplir con la ley y con los contratos firmados”.

El vicegobernador Fabian Leguizamon en diálogo con La Opinión Austral.

Por su parte José Lludgar, del gremio de petroleros jerárquicos destacó: “Este es el proyecto más importante en en el país de cuencas maduras. Así que el país nos está mirando y creo que realmente esta es la la oportunidad que tenemos nosotros los santacruceños por sobre todas las cosas que las empresas que vienen a invertir”.

Acerca de la quita de retenciones por parte del Gobierno de Javier Milei, señaló que no fueron a “extorsionar” pero sí explicó que los petroleros cedieron en acuerdos por jubilaciones y las provincias también que “falta la de Nación”.

Oscar Vera, presidente de Fomicruz SE, en rueda de prensa, dialogando con La Opinión Austral.

Mientras tanto, los empresarios volvieron a designar a Gustavo Salerno como vocero del grupo de empresas que tomarán las áreas. El CEO de Patagonia Resources, indicó que lo primero que buscarán hacer es “determinar exactamente en qué estado se encuentra cada uno” de los pozos. Sobre el vínculo con los sindicatos petroleros, aseguró que ya se han mantenido conversaciones con los gremios, y que existe consenso en torno a la necesidad de trabajar de otra manera y de cara a una reactivación, que se sabe será gradual.

“Este es un proceso muy importante que afecta por igual a la provincia, a los trabajadores y a los empresarios. Por eso, los gremios no pueden estar ajenos”, sostuvo.

José Lludgar, secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos.

Tras la rueda de prensa, La Opinión Austral y Radio LU12 conversaron con Oscar Vera, presidente de FOMICRUZ, y Juan Ignacio González Pedroso, presidente de Clear Petroleum SA.