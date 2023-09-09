CAMINO A LAS URNAS 2023

FALTAN 43 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

 

NEGOCIACIÓN

OFERTA Y CUARTO INTERMEDIO HASTA EL JUEVES EN LA PARITARIA CENTRAL

PREOCUPACIÓN

BUSCAN A VALENTINA CUBA, UNA JOVEN EXTRAVIADA EN EL CHALTÉN

JUSTICIA

SOBRESEYERON A “HRI” POR FOTOGRAFIAR LA ESCENA DEL CRIMEN DE ZULMA MALVAR

ALUMNOS RESCATARON CACHORRITOS

FUERON ABANDONADOS EN UNA CAJA EN EL COLEGIO INDUSTRIAL N°6 DE RÍO GALLEGOS

CUMPLE CIEN AÑOS: ORIOL LLAVALLOL, EL MÉDICO QUE ESCOGIÓ LA PATAGONIA. SU FAMILIA HABLÓ CON LUIZ AM680

EL INTER MIAMI-SIN MESSI-ENFRENTARÁ A KANSAS CITY: “TOTO” AVILÉS CON CHANCES DE JUGAR DE ARRANQUE

YA RIGE EN RÍO GALLEGOS

ALCOHOL CERO: PIDEN QUE ADHIERA TODA LA PROVINCIA

DOCE AÑOS DEMORÓ EL DEBATE LEGISLATIVO. “ES UNA MEDIDA HISTÓRICA, NO ES COMPATIBLE MANEJAR Y BEBER”, DIJO MARÍA SANZ A LA OPINIÓN AUSTRAL. LA SOCIEDAD CELEBRÓ: “HAY QUE SER RESPONSABLES. ESTÁ MUY BIEN LA MEDIDA”.

YPF: EL GOBIERNO APELARÁ EL FALLO QUE OBLIGA A PAGAR POR LA EXPROPIACIÓN

APOYO FEDERAL AL CANDIDATO A PRESIDENTE

MASSA, ANTES DE VIAJAR A SANTA CRUZ, SE REUNIÓ CON GOBERNADORES EN TUCUMÁN

RELANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA: LA FÓRMULA PRESIDENCIAL DE UNIÓN POR LA PATRIA, SERGIO MASSA-AGUSTÍN ROSSI, SE REUNIÓ CON LÍDERES POLÍTICOS DE LAS PROVINCIAS. SE ANUNCIARON CONVENIOS PARA OBRAS Y CRÉDITOS.

 

EXCLUSIVO

SERGIO MASSA:”GRACIAS POR EL APOYO”

 

“ME ENCANTAN LAS PLACAS ROJAS DE CRÓNICA”

ALICIA KIRCHNER: “LAS INVERSIONES GENERAN TRABAJO”

MASSA VISITARÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS LAS CIUDADES DE CALETA OLIVIA Y RÍO TURBIO/YCRT

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