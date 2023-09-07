FUTBOL+35
SE JUGARÁ LA SEXTA FECHA DE LA LIGA NACIONAL SÉNIOR EN RÍO GALLEGOS.
ORGULLO CALETENSE: MARCO RIZZO SE CONSAGRÓ CAMPEÓN MUNDIAL DE TAEKWONDO
VÍCTIMA DEL MONÓXIDO: LUCIANO RUOTI SIGUE INTERNADO EN LA UTI Y PIDEN UNA ORACIÓN POR ÉL
CONTRABANDO
ARGENTINA-CHILE INDAGAN A GENDARMES, CONTADORES YOTROS IMPLICADOS
ESTUDIOS DEL SENASA
CONFIRMAN GRIPE AVIAR EN PUERTO DESEADO
A LOS CASOS DE LOBOS MARINOS INFECTADOS EN CALETA OLIVIA Y RÍO GALLEGOS SE SUMA EL INVESTIGADO EN PUERTO DESEADO. PIDEN EXTREMAR PRECAUCIONES EN LAS COSTAS Y EVITAR EL CONTACTO CON LOS ANIMALES.
MESA DE TRABAJO
TÉCNICO HIDRÓGENO: PATAGONIA TRAZA SU HOJA DE RUTA
ORGANIZADA POR EL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES, SE CONFORMÓ UNA MESA PARA CONOCER, NIVELAR Y ARMONIZAR REGIONALMENTE EL POTENCIAL DESARROLLO DEL HIDRÓGENO EN LA REGIÓN.
DETENIDO
AMENAZÓ CON ROBARLES SI NO LE FIABAN UNA CERVEZA
CONGRESO
LA FUVECO PARTICIPARÁ DE ENCUENTRO VECINALISTA
PARA TERMINAR LA CAPILLA
CAMPAÑA POR MATERIALES PARA SAN ISIDRO LABRADOR
DATOS DEL INDEC
ÍNDICE MINERO: SUBE EL CRUDO PERO EL ORO Y LA PLATA
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