FUTBOL+35

SE JUGARÁ LA SEXTA FECHA DE LA LIGA NACIONAL SÉNIOR EN RÍO GALLEGOS.

 

ORGULLO CALETENSE: MARCO RIZZO SE CONSAGRÓ CAMPEÓN MUNDIAL DE TAEKWONDO

 

VÍCTIMA DEL MONÓXIDO: LUCIANO RUOTI SIGUE INTERNADO EN LA UTI Y PIDEN UNA ORACIÓN POR ÉL

 

CONTRABANDO

ARGENTINA-CHILE INDAGAN A GENDARMES, CONTADORES YOTROS IMPLICADOS

 

ESTUDIOS DEL SENASA

CONFIRMAN GRIPE AVIAR EN PUERTO DESEADO

A LOS CASOS DE LOBOS MARINOS INFECTADOS EN CALETA OLIVIA Y RÍO GALLEGOS SE SUMA EL INVESTIGADO EN PUERTO DESEADO. PIDEN EXTREMAR PRECAUCIONES EN LAS COSTAS Y EVITAR EL CONTACTO CON LOS ANIMALES.

 

MESA DE TRABAJO

TÉCNICO HIDRÓGENO: PATAGONIA TRAZA SU HOJA DE RUTA

ORGANIZADA POR EL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES, SE CONFORMÓ UNA MESA PARA CONOCER, NIVELAR Y ARMONIZAR REGIONALMENTE EL POTENCIAL DESARROLLO DEL HIDRÓGENO EN LA REGIÓN.

DETENIDO

AMENAZÓ CON ROBARLES SI NO LE FIABAN UNA CERVEZA

 

CONGRESO

LA FUVECO PARTICIPARÁ DE ENCUENTRO VECINALISTA

 

PARA TERMINAR LA CAPILLA

CAMPAÑA POR MATERIALES PARA SAN ISIDRO LABRADOR

 

DATOS DEL INDEC

ÍNDICE MINERO: SUBE EL CRUDO PERO EL ORO Y LA PLATA

MIRA TAMBIÉN

EN ESTA NOTA Tapas

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