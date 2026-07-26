Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 26 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

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De boxing a sexta de Huracán: la historia de Mayco Martínez

En La Rural de Palermo

Vidal, junto a Scioli y el embajador de Estados Unidos, lanzó la Copa Mundial de Natación de Invierno

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participó junto al secretario de Turismo de Nación, Daniel Scioli, y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, del lanzamiento de la cuarta edición de este evento deportivo que se realizará en el Parque Nacional Los Glaciares.

La competencia será en El Calafate del 2 al 9 de agosto

Claudio Vidal: “Siempre supimos que tenemos un potencial turístico enorme”

Daniel Scioli: “Esta Copa Mundial es un acontecimiento de jerarquía internacional”

Matías Ola, presidente de Nadando Argentina: “Agradecemos que se siga apostando al crecimiento del turismo en el país”

Inundaciones en Río Gallegos: pasados por agua

La lluvia y el deshielo fueron demasiado para la ciudad. Bronca e impotencia de los vecinos.

Informe especial. Aniversario del fallecimiento

Un año sin Fernando Alturria, héroe de Malvinas

Ruta Nacional N.º 3. Cerca de Lemarchand

Impactante choque e incendio de camiones

Hoy inaugura La Rural

Milei en Brasil: apoyó a Bolsonaro y trató de delincuente a Lula

Ley de Tierras – Senado

Alicia Kirchner cuestionó la reforma: “La soberanía no se vende”