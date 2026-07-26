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De boxing a sexta de Huracán: la historia de Mayco Martínez
En La Rural de Palermo
Vidal, junto a Scioli y el embajador de Estados Unidos, lanzó la Copa Mundial de Natación de Invierno
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participó junto al secretario de Turismo de Nación, Daniel Scioli, y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, del lanzamiento de la cuarta edición de este evento deportivo que se realizará en el Parque Nacional Los Glaciares.
La competencia será en El Calafate del 2 al 9 de agosto
Claudio Vidal: “Siempre supimos que tenemos un potencial turístico enorme”
Daniel Scioli: “Esta Copa Mundial es un acontecimiento de jerarquía internacional”
Matías Ola, presidente de Nadando Argentina: “Agradecemos que se siga apostando al crecimiento del turismo en el país”
Inundaciones en Río Gallegos: pasados por agua
La lluvia y el deshielo fueron demasiado para la ciudad. Bronca e impotencia de los vecinos.
Informe especial. Aniversario del fallecimiento
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