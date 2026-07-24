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Frío extremo en Santa Cruz: Río Gallegos registró una sensación térmica de -21°C, la más baja del país. Las temperaturas bajo cero generaron complicaciones en la ciudad, con cañerías congeladas, calles escarchadas y restricciones en rutas. Autoridades nacionales y provinciales monitorean la situación.
Dana García, de Hispano Americano a Puerto Rico. La joven deportista santacruceña obtuvo una beca deportiva que le permitirá continuar su desarrollo académico y deportivo en el exterior.
Emergencia Habitacional en la Legislatura. Por Santa Cruz defendió el proyecto y lanzó duras críticas contra el intendente Pablo Grasso: “No sean caraduras”.
Murió Oscar Trucco. Histórico director de LU12 AM680, referente del automovilismo y reconocido dirigente peronista, dejó una profunda huella en la provincia.
Despedidos de Carrefour reclamaron ayuda. Extrabajadores expresaron su malestar tras el cierre de la sucursal en Río Gallegos: “Pedimos ayuda y vinieron solo para cerrar”.
Las Heras: avanzan las obras de renovación del sistema de calefacción en la Escuela Industrial N° 7.
Nueva tragedia en el mar. Un marinero murió tras caer del buque Cabo Vírgenes frente a Puerto Madryn.
Jazmín Dose aceptó el corazón para el trasplante. La noticia renovó la esperanza y continúa la cadena de oración por su recuperación.
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