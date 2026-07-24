Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 24 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Dana García, de Hispano a Puerto Rico gracias a una beca deportiva * Frio extremo * Por Santa Cruz defendió la Emergencia Habitacional y apuntó contra Pablo Grasso: "No Sean Caraduras" *Murió Oscar Trucco, "peronista de ley", dirigió LU12 AM680 y fue hombre clave del automovilismo * Despedidos de Carrefour: "Pedimos ayuda y vinieron solo para cerrar"* Educación: renuevan el sistema de calefacción de la Industrial N° 7 * Marinero murió al caer del buque Cabo Vírgenes frente a Puerto Madryn* Jazmín Dose "acepto el corazón" y sigue la cadena de oración.

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Frío extremo en Santa Cruz: Río Gallegos registró una sensación térmica de -21°C, la más baja del país. Las temperaturas bajo cero generaron complicaciones en la ciudad, con cañerías congeladas, calles escarchadas y restricciones en rutas. Autoridades nacionales y provinciales monitorean la situación.

Dana García, de Hispano Americano a Puerto Rico. La joven deportista santacruceña obtuvo una beca deportiva que le permitirá continuar su desarrollo académico y deportivo en el exterior.

Emergencia Habitacional en la Legislatura. Por Santa Cruz defendió el proyecto y lanzó duras críticas contra el intendente Pablo Grasso: “No sean caraduras”.

Murió Oscar Trucco. Histórico director de LU12 AM680, referente del automovilismo y reconocido dirigente peronista, dejó una profunda huella en la provincia.

Despedidos de Carrefour reclamaron ayuda. Extrabajadores expresaron su malestar tras el cierre de la sucursal en Río Gallegos: “Pedimos ayuda y vinieron solo para cerrar”.

Las Heras: avanzan las obras de renovación del sistema de calefacción en la Escuela Industrial N° 7.

Nueva tragedia en el mar. Un marinero murió tras caer del buque Cabo Vírgenes frente a Puerto Madryn.

Jazmín Dose aceptó el corazón para el trasplante. La noticia renovó la esperanza y continúa la cadena de oración por su recuperación.