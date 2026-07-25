Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 25 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Crudo invierno en Santa Cruz: Provincia postergó el reinicio de clases hasta el 30 de julio. Cuatro personas fueron rescatadas por la Policía y personal de Newmont. Emotivo adiós a Oscar Trucco, referente de la radio y el automovilismo de Santa Cruz. Procesaron a la madre y al padrastro acusados de torturar a dos hermanitos en la Casa del Horror de Pico Truncado. Petróleo y Malvinas.

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Crudo invierno en Santa Cruz

La Provincia postergó el reinicio de clases hasta el 30 de julio. El deshielo y las lluvias provocaron complicaciones en distintas localidades.

Río Gallegos bajo el agua

Las intensas lluvias inundaron calles de la ciudad y varios vehículos quedaron varados, entre ellos uno en la avenida Gotti.

Rescate en la Ruta Provincial 39

Cuatro personas fueron asistidas por un operativo conjunto entre Policía, Protección Civil, Gendarmería y personal de Newmont.

Asistencia durante la ola de frío

Continúa la entrega de leña en distintos barrios y el comedor Manitos Verdes prepara 400 viandas semanales para asistir a unas 300 familias.

Emotivo adiós a Oscar Trucco

La comunidad despidió al histórico vecino de Río Gallegos, referente del automovilismo y de LU12 AM680.

¡Felices 98, Don Julio!

Julio Monte celebró un nuevo cumpleaños rodeado de su familia y el cariño de toda la comunidad.

Conflicto laboral en Carrefour

El Ministerio de Trabajo interviene tras el despido de 30 trabajadores del supermercado en Río Gallegos.

Caso “Casa del Horror”

Procesaron a la madre y al padrastro acusados de torturar a dos hermanitos en Pico Truncado.

Malvinas y petróleo

Un informe especial analiza cómo se conformó el conglomerado petrolero británico que opera en las Islas Malvinas.

Mercado Concentrador

A tres meses de su apertura, comerciantes destacaron un balance positivo por las ventas y la respuesta de los vecinos.