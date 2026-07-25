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Crudo invierno en Santa Cruz
La Provincia postergó el reinicio de clases hasta el 30 de julio. El deshielo y las lluvias provocaron complicaciones en distintas localidades.
Río Gallegos bajo el agua
Las intensas lluvias inundaron calles de la ciudad y varios vehículos quedaron varados, entre ellos uno en la avenida Gotti.
Rescate en la Ruta Provincial 39
Cuatro personas fueron asistidas por un operativo conjunto entre Policía, Protección Civil, Gendarmería y personal de Newmont.
Asistencia durante la ola de frío
Continúa la entrega de leña en distintos barrios y el comedor Manitos Verdes prepara 400 viandas semanales para asistir a unas 300 familias.
Emotivo adiós a Oscar Trucco
La comunidad despidió al histórico vecino de Río Gallegos, referente del automovilismo y de LU12 AM680.
¡Felices 98, Don Julio!
Julio Monte celebró un nuevo cumpleaños rodeado de su familia y el cariño de toda la comunidad.
Conflicto laboral en Carrefour
El Ministerio de Trabajo interviene tras el despido de 30 trabajadores del supermercado en Río Gallegos.
Caso “Casa del Horror”
Procesaron a la madre y al padrastro acusados de torturar a dos hermanitos en Pico Truncado.
Malvinas y petróleo
Un informe especial analiza cómo se conformó el conglomerado petrolero británico que opera en las Islas Malvinas.
Mercado Concentrador
A tres meses de su apertura, comerciantes destacaron un balance positivo por las ventas y la respuesta de los vecinos.
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