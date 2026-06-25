Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 25 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Santacruceño recorre américa en su "ranchera" y hoy alienta a la selección en el mundial * El nuevo tribunal superior de justicia detecto graves atrasos en juzgados y pericias * La fiscalía de estado denunció a policías que ingresaron a los accesos de Casa de Gobierno * Horror en pico truncado: una niña escapó de su casa para pedir comida y salvar a su hermanito *Duro cruce de Othar a YPF y a “Nacho” Torres: “Comodoro irá hasta las últimas consecuencias” * Guzmán defendió el Super RIGI y Garrido lo cruzó con una advertencia al Gobierno Nacional

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Entrevista en Crónica Tv . Santacruceño recorre américa en su “ranchera” y hoy alienta a la selección en el mundial

Arrancó con todo. Renovación en el máximo órgano judicial. El nuevo tribunal superior de justicia detecto graves atrasos en juzgados y pericias

Una serie de inspecciones encendió las alarmas sobre el funcionamiento de distintos organismos en la zona norte. El presidente del TSJ, Gabriel Contreras, ordeno implementar planes de contingencia.

Además, personal ya revisa fallos comprometidos para analizar sentencias y resoluciones. Los juzgados de familia de Caleta Olivia y Pico Truncado en la mira por demoras.

La Fiscalía de Estado denunció a policías que ingresaron a los accesos de Casa de Gobierno

Maltrato infantil. Tienen siete y cinco años. Maltrato infantil. Tienen siete y cinco años. Horror en pico truncado: una niña escapó de su casa para pedir comida y salvar a su hermanito

Los niños sufrían agresiones con cinturones y otros castigos. No iban a la escuela y los mantenían encerrados. Médicos constataron desnutrición, daño psicológico y retraso de crecimiento.

Cesión de bienes a Chubut. El intendente reclamó por el patrimonio. Duro cruce de Othar a YPF y a “Nacho” Torres: “Comodoro irá hasta las últimas consecuencias”

Congreso de la Nación. Debate y tensión. Guzmán defendió el Super RIGI y Garrido lo cruzó con una advertencia al Gobierno Nacional.