Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 24 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina El gobierno de Santa Cruz invertirá más de $1.000 millones en Puerto Deseado. Mundial de natación: Micaela Merlo clasificó a la final de Oceanman. Sin quórum, se suspendió la sesión de Diputados por el conflicto policial en Santa Cruz. Juicio ARA San Juan: la querella pidió penas más severas y apuntó a la conducción de la Armada. Homenaje a Lionel Messi: La Opinión Austral diseñó la tapa "más linda del mundo".

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El Gobierno de Santa Cruz anunció una inversión superior a $1.000 millones para infraestructura y conectividad aérea en Puerto Deseado

El gobernador Claudio Vidal presentó un plan de inversión que permitirá reactivar las operaciones aerocomerciales después de 20 años. La iniciativa contempla la incorporación de equipamiento y busca impulsar la producción, el empleo y la integración federal.

Periodistas de medios nacionales destacaron la tapa especial de La Opinión Austral durante la cobertura del Mundial

Conductores y figuras de televisión resaltaron el trabajo realizado por el medio santacruceño. La propuesta gráfica generó repercusión por el homenaje a Lionel Messi.

Micaela Merlo clasificó a la final de Oceanman y representará a Santa Cruz en una competencia internacional de natación

La deportista logró avanzar a la instancia decisiva del torneo. Su participación representa un nuevo reconocimiento para el deporte santacruceño.

Juicio por el hundimiento del ARA San Juan: la querella pidió penas más severas para los responsables señalados

Durante el proceso judicial se presentaron los argumentos de la querella sobre la tragedia del submarino. El reclamo apuntó a la conducción de la Armada y las responsabilidades en el caso.

Diputados de Santa Cruz suspendieron la sesión por falta de quórum en medio del conflicto policial

La Cámara no logró reunir los legisladores necesarios para avanzar con el temario previsto. La situación ocurrió en el marco de una jornada marcada por reclamos y negociaciones.

El proyecto de Elon Musk busca extender cargadores eléctricos por la Patagonia hasta Ushuaia

La iniciativa vinculada a movilidad eléctrica plantea ampliar la infraestructura para vehículos eléctricos en el sur argentino. El desarrollo apunta a acompañar nuevas tecnologías en la región.