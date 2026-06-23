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Lionel Messi lideró la victoria de Argentina ante Austria y la selección se clasificó a los octavos de final del Mundial
Argentina derrotó 2-0 a Austria y aseguró su lugar en la próxima instancia del torneo internacional. Lionel Messi marcó nuevamente, llegó a cinco goles en la competencia y alcanzó un nuevo récord en la historia de los mundiales.
La emoción por el Mundial se vivió en Río Gallegos, Caleta Olivia y Las Heras con festejos en distintos puntos de Santa Cruz
Los hinchas acompañaron el triunfo argentino con celebraciones en las calles y espacios públicos. La victoria renovó la expectativa por el camino de la selección en la Copa del Mundo.
Pico Truncado: detuvieron a dos personas y secuestraron cuatro kilos de marihuana en una encomienda
Personal de Gendarmería Nacional realizó un procedimiento tras una investigación vinculada a delitos complejos. El operativo permitió incautar la sustancia y detener a dos sospechosos.
El oficialismo buscaría avanzar con el tratamiento en comisiones del proyecto de financiamiento para Santa Cruz
La iniciativa continúa su debate dentro del ámbito legislativo provincial. Los bloques analizan los alcances de la propuesta y sus implicancias económicas.
ADOSAC anunció un nuevo paro docente de 72 horas en Santa Cruz por reclamos salariales
El gremio confirmó una medida de fuerza que afectará el normal dictado de clases. La protesta se suma a las discusiones abiertas por la situación salarial del sector.
La justicia condenó a Jorge Cruz a dos años por la muerte de dos operarios y estableció que no cumplirá prisión efectiva
El tribunal dio a conocer el fallo en una causa vinculada al fallecimiento de dos trabajadores. La resolución fue comunicada durante una audiencia judicial.
El Gobierno nacional respaldó a Jairo Guzmán como candidato a gobernador de Santa Cruz por La Libertad Avanza
El espacio político confirmó el acompañamiento al diputado nacional de cara a las próximas elecciones provinciales. La definición fue comunicada por autoridades nacionales del partido.
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