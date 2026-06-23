Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 23 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina La "Scaloneta" triunfó y se metió en 16vos del Mundial. Adosac convocó a un nuevo paro por 727 horas. Condenaron a dos años a Jorge Cruz por la muerte de dos operarios: no irá preso. El Gobierno nacional respalda a Jairo Guzmán como candidato a gobernador de Santa Cruz.

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Lionel Messi lideró la victoria de Argentina ante Austria y la selección se clasificó a los octavos de final del Mundial

Argentina derrotó 2-0 a Austria y aseguró su lugar en la próxima instancia del torneo internacional. Lionel Messi marcó nuevamente, llegó a cinco goles en la competencia y alcanzó un nuevo récord en la historia de los mundiales.

La emoción por el Mundial se vivió en Río Gallegos, Caleta Olivia y Las Heras con festejos en distintos puntos de Santa Cruz

Los hinchas acompañaron el triunfo argentino con celebraciones en las calles y espacios públicos. La victoria renovó la expectativa por el camino de la selección en la Copa del Mundo.

Pico Truncado: detuvieron a dos personas y secuestraron cuatro kilos de marihuana en una encomienda

Personal de Gendarmería Nacional realizó un procedimiento tras una investigación vinculada a delitos complejos. El operativo permitió incautar la sustancia y detener a dos sospechosos.

El oficialismo buscaría avanzar con el tratamiento en comisiones del proyecto de financiamiento para Santa Cruz

La iniciativa continúa su debate dentro del ámbito legislativo provincial. Los bloques analizan los alcances de la propuesta y sus implicancias económicas.

ADOSAC anunció un nuevo paro docente de 72 horas en Santa Cruz por reclamos salariales

El gremio confirmó una medida de fuerza que afectará el normal dictado de clases. La protesta se suma a las discusiones abiertas por la situación salarial del sector.

La justicia condenó a Jorge Cruz a dos años por la muerte de dos operarios y estableció que no cumplirá prisión efectiva

El tribunal dio a conocer el fallo en una causa vinculada al fallecimiento de dos trabajadores. La resolución fue comunicada durante una audiencia judicial.

El Gobierno nacional respaldó a Jairo Guzmán como candidato a gobernador de Santa Cruz por La Libertad Avanza

El espacio político confirmó el acompañamiento al diputado nacional de cara a las próximas elecciones provinciales. La definición fue comunicada por autoridades nacionales del partido.