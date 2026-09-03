Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 3 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Un demorado por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil * Crimen de Romero: pidieron prisión perpetua para José Daniel Cabrera Gallardo * 29 mil patagónicos perdieron la cobertura médica privada * Una santacruceña embarazada fue baleada en Buenos Aires *Javier Milei: “Les estamos ganando por goleada” * La UIA destacó a la industria, el campo, la energía y la minería * Pigna palpitó su llegada a Río Gallegos * Zanetta advirtió sobre las dificultades para aplicar el nuevo régimen penal juvenil “En Santa Cruz no tenemos la legislación necesaria para aplicar la ley en Santa Cruz.

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Un demorado por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil

El procedimiento se realizó en Río Gallegos en el marco de una investigación.

Crimen de Romero: pidieron prisión perpetua para José Daniel Cabrera Gallardo

La querella y la Fiscalía solicitaron una condena por homicidio criminis causa. La defensa pidió la absolución. El tribunal dará a conocer su decisión el 9 de septiembre.

29 mil patagónicos perdieron la cobertura médica privada

La situación incrementó la demanda sobre el sistema público de salud.

Una santacruceña embarazada fue baleada en Buenos Aires

Ludmila Farías, de 17 años y oriunda de Río Gallegos, relató a LU12 el ataque que sufrió en Quilmes.

Javier Milei: “Les estamos ganando por goleada”

El Presidente volvió a defender su gestión y cruzó a la oposición.

Fomicruz busca atraer inversiones al Macizo del Deseado

La empresa minera provincial presentó su nuevo portfolio para impulsar proyectos y captar capitales.

La UIA destacó a la industria, el campo, la energía y la minería

Martín Rappallini señaló a estos sectores como motores del desarrollo argentino durante el Día de la Industria.

Pigna palpitó su llegada a Río Gallegos

El escritor habló con Desorden en la mesa sobre su participación en la Feria Provincial del Libro.

Zanetta advirtió sobre las dificultades para aplicar el nuevo régimen penal juvenil

El juez penal juvenil sostuvo que Santa Cruz no cuenta con la legislación necesaria para implementar la Ley N° 27.801.