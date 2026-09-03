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Un demorado por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil
El procedimiento se realizó en Río Gallegos en el marco de una investigación.
Crimen de Romero: pidieron prisión perpetua para José Daniel Cabrera Gallardo
La querella y la Fiscalía solicitaron una condena por homicidio criminis causa. La defensa pidió la absolución. El tribunal dará a conocer su decisión el 9 de septiembre.
29 mil patagónicos perdieron la cobertura médica privada
La situación incrementó la demanda sobre el sistema público de salud.
Una santacruceña embarazada fue baleada en Buenos Aires
Ludmila Farías, de 17 años y oriunda de Río Gallegos, relató a LU12 el ataque que sufrió en Quilmes.
Javier Milei: “Les estamos ganando por goleada”
El Presidente volvió a defender su gestión y cruzó a la oposición.
Fomicruz busca atraer inversiones al Macizo del Deseado
La empresa minera provincial presentó su nuevo portfolio para impulsar proyectos y captar capitales.
La UIA destacó a la industria, el campo, la energía y la minería
Martín Rappallini señaló a estos sectores como motores del desarrollo argentino durante el Día de la Industria.
Pigna palpitó su llegada a Río Gallegos
El escritor habló con Desorden en la mesa sobre su participación en la Feria Provincial del Libro.
Zanetta advirtió sobre las dificultades para aplicar el nuevo régimen penal juvenil
El juez penal juvenil sostuvo que Santa Cruz no cuenta con la legislación necesaria para implementar la Ley N° 27.801.
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