Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 29 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina * Noches violentas en Río Gallegos: batallas campales afuera de boliches *EPP N° 83: ADOSAC denunció intoxicaciones por monóxido y Educación asegura que no hubo pérdidas de gas * Familia se salvó de milagro al incendiarse su casa, pero perdió todo

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Alerta y preocupación

Noches violentas en Río Gallegos: batallas campales afuera de boliches

Un video muestra salvajes enfrentamientos sobre la Ruta Nacional N° 3, afuera de un conocido local nocturno. Alarma en la comunidad y el recuerdo del ataque a Agustina Ríos, la joven herida en el cuello semanas atrás. Autoridades profundizan los operativos ante el crecimiento de fiestas clandestinas y menores en estado de ebriedad.

EPP N° 83: ADOSAC denunció intoxicaciones por monóxido y Educación asegura que no hubo pérdidas de gas

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Familia se salvó de milagro al incendiarse su casa, pero perdió todo

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