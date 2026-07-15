Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 15 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Argentina versus Inglaterra: ¡Es hoy vamos Argentina!* Apagón: Transener dejó al sur de Santa Cruz a oscuras * Matías cortijo, presidente de Servicios Públicos en LU12: "Con la reserva fría se cubrió el 60% de la demanda" * Guillermo polke, presidente de la FESC: "el corte de electricidad implico la falta total de actividad comercial"* El INDEC informó la inflación de junio: Nacional 1,9% - Patagónica 1,6%* España eliminó a Francia y jugará la final.

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¡Es hoy! Argentina enfrenta a Inglaterra desde las 16:00 horas por un lugar entre los mejores del Mundial. La cobertura especial se vive en dúplex por LU12 AM680, FM Láser 92.9 y FM Las Heras 92.1.

Apagón en el sur de Santa Cruz: una falla en la línea de alta tensión Piedra Buena–La Esperanza, operada por Transener, dejó sin servicio eléctrico durante casi 18 horas a Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio y 28 de Noviembre. La reserva fría permitió cubrir parte de la demanda mientras se restablecía el sistema.

Matías Cortijo, presidente de Servicios Públicos, aseguró que la generación de respaldo cubrió el 60% de la demanda. Desde la Federación Económica de Santa Cruz, Guillermo Polke señaló que el corte provocó una paralización total de la actividad comercial.

Además, el INDEC informó que la inflación de junio fue del 1,9% a nivel nacional y del 1,6% en la Patagonia.

En el Mundial, España eliminó a Francia y se convirtió en el primer finalista del certamen.