Your browser doesn’t support HTML5 audio
Final feliz para “Negrito”
Tras la publicación de La Opinión Austral, el perro encontró un hogar.
Violencia en el Concejo Deliberante
Cuatro personas fueron denunciadas tras ingresar al edificio y protagonizar una confrontación con un trabajador.
Más fondos para Ángeles Especiales
Claudio Vidal comprometió nuevos aportes y obras para la institución.
Aniversario del Centro Chileno
La comunidad chilena de Río Gallegos celebró con música y comidas típicas.
Cruce en Puerto Deseado
El intendente Juan “Pirri” Martínez y el concejal Mateo Brunetti se enfrentaron públicamente por la paritaria municipal.
Una donación que salvó una vida
Aldana Quiroz donó médula ósea a un niño ecuatoriano de 7 años.
Operativo “Lazos de Sangre”
Una mujer y sus dos hijos quedaron con prisión preventiva, acusados de vender cocaína en El Calafate.
A siete años del femicidio de Zulma Malvar
Su hijo pidió al gobernador Claudio Vidal que avance el Registro Provincial de Huellas Genéticas.
Detenido por una alerta roja de Interpol
Un ciudadano extranjero fue detenido en El Calafate y será expulsado del país.
“Seguimos esperando el juicio”
Gabriela Extremador volvió a reclamar justicia por su hija Gimena, asesinada en Las Heras.
Hoy se corre la Carrera de Crónica
La competencia se realiza en Rawson, Chubut.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia