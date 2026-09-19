Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 19 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Violencia en el Concejo Deliberante de Río Gallegos. La comunidad chilena de Río Gallegos celebró con música y comidas típicas las Fiestas Patrias. Lazos de sangre: una mujer y sus dos hijos quedaron con prisión preventiva, acusados de vender cocaína en El Calafate. Su hijo pidió al gobernador Claudio Vidal que avance el Registro Provincial de Huellas Genéticas.

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Final feliz para “Negrito”

Tras la publicación de La Opinión Austral, el perro encontró un hogar.

Violencia en el Concejo Deliberante

Cuatro personas fueron denunciadas tras ingresar al edificio y protagonizar una confrontación con un trabajador.

Más fondos para Ángeles Especiales

Claudio Vidal comprometió nuevos aportes y obras para la institución.

Aniversario del Centro Chileno

La comunidad chilena de Río Gallegos celebró con música y comidas típicas.

Cruce en Puerto Deseado

El intendente Juan “Pirri” Martínez y el concejal Mateo Brunetti se enfrentaron públicamente por la paritaria municipal.

Una donación que salvó una vida

Aldana Quiroz donó médula ósea a un niño ecuatoriano de 7 años.

Operativo “Lazos de Sangre”

Una mujer y sus dos hijos quedaron con prisión preventiva, acusados de vender cocaína en El Calafate.

A siete años del femicidio de Zulma Malvar

Su hijo pidió al gobernador Claudio Vidal que avance el Registro Provincial de Huellas Genéticas.

Detenido por una alerta roja de Interpol

Un ciudadano extranjero fue detenido en El Calafate y será expulsado del país.

“Seguimos esperando el juicio”

Gabriela Extremador volvió a reclamar justicia por su hija Gimena, asesinada en Las Heras.

Hoy se corre la Carrera de Crónica

La competencia se realiza en Rawson, Chubut.