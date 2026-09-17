Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 17 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Beba hallada muerta en la basura: dos mujeres demoradas y les harán el ADN *Freno a "León Marino": la Justicia Federal de Tierra del Fuego ordenó paralizar el proyecto petrolero en Malvinas * Presupuesto Nacional 2027: las obras previstas para Santa Cruz *Minería: avanzan las 14 campañas de exploración en la provincia * Autovía Vialidad Nacional ordena los accesos al Colegio Industrial N° 6 de Rio Gallegos * Rastrillajes e inspección en la casa de Roa, el vecino perdido hace un mes

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Legislatura adolescente: propone la participación de los estudiantes en la actividad legislativa. Tadeo Lebrand, autor del programa provincial “Una escuela, un proyecto”, habló en Radio LU12 AM680.

Comodoro: la Jueza Mariel Suárez ordenó ampliar las horas de recreo para los presos en una comisaría.

Conmoción en Caleta Olivia: allanamientos y pericias por el caso de la beba hallada muerta en la basura. Dos mujeres fueron demoradas, una quedó detenida, y les realizarán pruebas de ADN. La Policía secuestró prendas con manchas de sangre y teléfonos celulares.

Malvinas: la Justicia Federal de Tierra Del Fuego ordenó paralizar el proyecto petrolero “León Marino”.

Presupuesto Nacional 2027: las obras previstas para Santa Cruz.

Habitar: ya hay 2 mil inscriptos en el programa habitacional del IDUV.

Minería: avanzan las 14 campañas de exploración en la provincia.

Exclusivo: el joven demorado por una bici negó las acusaciones y dio su versión en Radio LU12: “No quise robar”.

Río Gallegos: rastrillajes e inspección en la casa De Roa, el vecino que está desaparecido hace un mes.

Autovía: Vialidad Nacional ordena los accesos al Colegio Industrial N° 6 de Río Gallegos.