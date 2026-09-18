Your browser doesn’t support HTML5 audio

“El perro del pueblo”

Negrito busca una familia en Río Gallegos: tiene 15 años y necesita un hogar

 

YCRT y Represas en el Presupuesto 2027: gestión de Vidal y Garrido

 

Segundo Trimestre. 1,2 millones de argentinos sin empleo

Río Gallegos y Comodoro, con los índices más altos de desocupación en la Patagonia

 

Informe de la Universidad Di Tella: la confianza del consumidor subió 2,4% en septiembre

 

Después de 12 años. Con el apoyo de La Opinión Austral

MIRA TAMBIÉN

El Polivalente de Arte vuelve a presentarse en el desfile de carrozas

 

Gran expectativa: Rafael Grossi, candidato a secretario general de la ONU: hoy otra votación clave

 

Trabajó en Chile y en Río Gallegos: murió el reconocido médico Oriol Domenc i Llavallol a los 102 años

 

Bebé muerta en la basura de Caleta Olivia: indagaron a la mujer sospechosa y sigue presa

 

El Calafate. Golpe al narcomenudeo

Detuvieron a familia uruguaya con más de un kilo de cocaína de máxima pureza

MIRA TAMBIÉN

 

Este sábado: cuenta regresiva para la gran Corrida de Crónica en Rawson

 

Acto. En Casa de Gobierno

Asumieron los vocales por los activos y pasivos en la Caja de Servicios Sociales

EN ESTA NOTA Tapas

Leé más notas de La Opinión Austral