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“El perro del pueblo”
Negrito busca una familia en Río Gallegos: tiene 15 años y necesita un hogar
YCRT y Represas en el Presupuesto 2027: gestión de Vidal y Garrido
Segundo Trimestre. 1,2 millones de argentinos sin empleo
Río Gallegos y Comodoro, con los índices más altos de desocupación en la Patagonia
Informe de la Universidad Di Tella: la confianza del consumidor subió 2,4% en septiembre
Después de 12 años. Con el apoyo de La Opinión Austral
El Polivalente de Arte vuelve a presentarse en el desfile de carrozas
Gran expectativa: Rafael Grossi, candidato a secretario general de la ONU: hoy otra votación clave
Trabajó en Chile y en Río Gallegos: murió el reconocido médico Oriol Domenc i Llavallol a los 102 años
Bebé muerta en la basura de Caleta Olivia: indagaron a la mujer sospechosa y sigue presa
El Calafate. Golpe al narcomenudeo
Detuvieron a familia uruguaya con más de un kilo de cocaína de máxima pureza
Este sábado: cuenta regresiva para la gran Corrida de Crónica en Rawson
Acto. En Casa de Gobierno
Asumieron los vocales por los activos y pasivos en la Caja de Servicios Sociales
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