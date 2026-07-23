Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 23 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Tiro Federal Patria, el club más antiguo de Rio Gallegos, celebró 117 años de vida * Santa Cruz avanza en exploración y en capacitación con nueva tecnología * Petroleros de Santa Cruz y Chubut acordaron una suba del 16% * Cerró el Carrefour del centro de Río Gallegos: 30 despedidos *Desvalijaron un kiosco y su dueña pide ayuda para recuperar años de esfuerzo * Dormía con su esposo y otro hombre entró a "manosearla" * Padín dejó de ser el DT del club Bancruz * "Toto" Avilés debutará contra Boca con la camiseta de O'higgins* Frío extremo: cortes de ruta nacionales y pedido de máximo cuidado

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Santa Cruz avanza en exploración petrolera y capacitación con nueva tecnología

Tras la apertura de ofertas para el área Sur Río Deseado Este, el Gobierno destacó el potencial de una técnica inédita en Argentina para la extracción de petróleo pesado. Además, especialistas canadienses capacitarán a trabajadores santacruceños.

Petroleros de Santa Cruz y Chubut acordaron una suba salarial del 16%

El acuerdo impactará en miles de trabajadores de la actividad hidrocarburífera de la región.

Cerró el Carrefour del centro de Río Gallegos: 30 despedidos

La sucursal de avenida Kirchner dejó de funcionar. La caída de las ventas y el costo del alquiler aparecen entre las principales causas. Algunos empleados esperan ser reubicados.

Inseguridad en Río Gallegos

Desvalijaron un kiosco y su propietaria pidió ayuda para recuperar años de esfuerzo y trabajo.

Conmoción en Las Heras

Una mujer denunció que un hombre ingresó a su vivienda mientras dormía junto a su esposo y la sometió a abusos.

Tiro Federal Patria celebró 117 años de historia

El club más antiguo de Río Gallegos festejó un nuevo aniversario junto a socios, dirigentes y vecinos.

Bancruz se quedó sin entrenador

En exclusiva por LU12 AM680 se confirmó la salida de Carlos Padín como director técnico del club.

“Toto” Avilés enfrentará a Boca por la Sudamericana

El defensor debutará con la camiseta de O’Higgins en una serie que tendrá enfrente a Leandro Paredes y Sebastián Villa.

Frío extremo y rutas afectadas

Las bajas temperaturas provocaron cortes en rutas nacionales y las autoridades pidieron máxima precaución al circular.