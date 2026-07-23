Your browser doesn’t support HTML5 audio
Santa Cruz avanza en exploración petrolera y capacitación con nueva tecnología
Tras la apertura de ofertas para el área Sur Río Deseado Este, el Gobierno destacó el potencial de una técnica inédita en Argentina para la extracción de petróleo pesado. Además, especialistas canadienses capacitarán a trabajadores santacruceños.
Petroleros de Santa Cruz y Chubut acordaron una suba salarial del 16%
El acuerdo impactará en miles de trabajadores de la actividad hidrocarburífera de la región.
Cerró el Carrefour del centro de Río Gallegos: 30 despedidos
La sucursal de avenida Kirchner dejó de funcionar. La caída de las ventas y el costo del alquiler aparecen entre las principales causas. Algunos empleados esperan ser reubicados.
Inseguridad en Río Gallegos
Desvalijaron un kiosco y su propietaria pidió ayuda para recuperar años de esfuerzo y trabajo.
Conmoción en Las Heras
Una mujer denunció que un hombre ingresó a su vivienda mientras dormía junto a su esposo y la sometió a abusos.
Tiro Federal Patria celebró 117 años de historia
El club más antiguo de Río Gallegos festejó un nuevo aniversario junto a socios, dirigentes y vecinos.
Bancruz se quedó sin entrenador
En exclusiva por LU12 AM680 se confirmó la salida de Carlos Padín como director técnico del club.
“Toto” Avilés enfrentará a Boca por la Sudamericana
El defensor debutará con la camiseta de O’Higgins en una serie que tendrá enfrente a Leandro Paredes y Sebastián Villa.
Frío extremo y rutas afectadas
Las bajas temperaturas provocaron cortes en rutas nacionales y las autoridades pidieron máxima precaución al circular.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia