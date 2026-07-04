Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 4 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Argentina venció a Cabo Verde y está en octavos de final del Mundial 2026. Ahora enfrentará a Egipto. Eduardo Emilio Sosa juró como procurador general de Santa Cruz. Profundo pesar por la muerte de la policía Fiamma Leguizamón. las nietas de Juan Bautista Rocha recordaron al histórico dirigente tras el homenaje publicado por La Opinión Austral.

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¡Argentina está en octavos! La Selección venció 3-2 a Cabo Verde en el alargue con un gol de Cristian “Cuti” Romero y ahora enfrentará a Egipto. La clasificación se celebró con multitudinarios festejos en Río Gallegos y Caleta Olivia.

Profundo pesar por la muerte de la policía Fiamma Leguizamón. La agente fue encontrada sin vida en su vivienda de Río Turbio y el hecho generó conmoción en la comunidad.

El Colegio Público de Abogados pidió una auditoría de los juzgados de la Zona Sur durante la inauguración de su nueva sede en Río Gallegos.

Eduardo Emilio Sosa juró como procurador general de Santa Cruz en un acto realizado en el Tribunal Superior de Justicia.

Además: crece el furor por el suplemento especial de La Opinión Austral dedicado a Lionel Messi y las nietas de Juan Bautista Rocha recordaron al histórico dirigente tras el homenaje publicado por el diario.

Suplemento especial de La Opinión Austral

Argentina sufrió, pero está en octavos de final. La Selección derrotó 3-2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario y sigue en carrera en el Mundial.

Lionel Messi abrió el marcador con su séptimo gol en el torneo y alcanzó los 20 tantos en Copas del Mundo, ampliando su histórica marca con la camiseta argentina.

Lisandro Martínez puso el 2-1 y, cuando el partido parecía complicarse, Cristian “Cuti” Romero marcó el gol del triunfo a los 111 minutos para sellar la clasificación.

Lionel Scaloni resumió el sufrimiento del equipo: “Cuando no estás bien, hay que defenderse como gato panza arriba”.