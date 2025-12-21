Your browser doesn’t support HTML5 audio
Demoras y largas filas en los pasos fronterizos por las fiestas
Terminó la capacitación en minería en Cañadón Seco
Claudio Vidal a los jóvenes: “Hay que honrar el trabajo”
Influenza H3N2: los dos casos corresponden a adolescentes de El Calafate
Impactante accidente en Río Turbio: el vehículo chocó contra un poste de luz y se partió al medio
Belgrano, campeón de la Liga de los Barrios
Boxing, el único equipo santacruceño que sigue en el Torneo Regional Amateur
Interceptaron camión con material que habrían robado de yacimientos
Debate por los recursos. Diego Robles: “Hay que avanzar hacia un pacto fiscal y social”
Puig y Bjerring asumieron como autoridades de la UTN
Río Gallegos: un belén viviente para visitar en la previa de la Navidad
Presupuesto nacional. Jairo Guzmán habló de una inversión histórica para las universidades
