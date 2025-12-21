Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 21 de diciembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Demoras y largas filas en los pasos fronterizos Integración Austral y San Sebastian por las fiestas *Terminó la capacitación en minería en Cañadón Seco. Claudio Vidal a los jóvenes: “Hay que honrar el trabajo” *Influenza H3N2: los dos casos corresponden a adolescentes de El Calafate *Impactante accidente en Río Turbio: el vehículo chocó contra un poste de luz y se partió al medio

Por La Opinión Austral

Demoras y largas filas en los pasos fronterizos por las fiestas

Terminó la capacitación en minería en Cañadón Seco

Claudio Vidal a los jóvenes: “Hay que honrar el trabajo”

Influenza H3N2: los dos casos corresponden a adolescentes de El Calafate

Impactante accidente en Río Turbio: el vehículo chocó contra un poste de luz y se partió al medio

Belgrano, campeón de la Liga de los Barrios

Boxing, el único equipo santacruceño que sigue en el Torneo Regional Amateur

Interceptaron camión con material que habrían robado de yacimientos

Debate por los recursos. Diego Robles: “Hay que avanzar hacia un pacto fiscal y social”

Puig y Bjerring asumieron como autoridades de la UTN

Río Gallegos: un belén viviente para visitar en la previa de la Navidad

Presupuesto nacional. Jairo Guzmán habló de una inversión histórica para las universidades