Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 20 de diciembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Histórica celebración por el 140° aniversario de Río Gallegos: la palabra de Pablo Grasso, Claudio Vidal, Daniel Álvarez y todo el arco político presente en la fiesta. Ruta del dinero K: la Corte Suprema recibió fondos decomisados a Lázaro Báez. Boxing, Camioneros de Río Grande y Newbery disputan una fecha decisiva del Torneo Regional Amateur. Juan Forlón juró como auditor general de la Nación en acuerdo con La Libertad Avanza.

Fútbol: fecha clave del Torneo Regional Amateur

Boxing, Camioneros de Río Grande y Newbery disputan una jornada decisiva en la competencia regional, con partidos que pueden definir clasificaciones.

Histórica celebración por el 140° aniversario de Río Gallegos

La ciudad vivió un multitudinario festejo con acto central y tedeum. El intendente Pablo Grasso destacó la historia de los pioneros y llamó a sostener la unidad de cara al futuro. Se inauguró el nuevo edificio de la Secretaría de Niñez y Adolescencia.

Premios Segovia: reconocimiento al periodismo

La periodista de La Opinión Austral Andrea Daufi recibió el galardón a la Excelencia Gráfica en el marco de los 30 años de los Premios Segovia.

Ruta del dinero K: la Corte Suprema recibió fondos decomisados a Lázaro Báez

El máximo tribunal recibió USD 238.720 en el marco de la causa judicial por lavado de dinero.

Premio Villarino a la vecina más longeva de la ciudad

Dalmacia Candelaria Stambuk fue homenajeada junto a su familia y autoridades municipales por su trayectoria de vida en Río Gallegos.

Salud pública: alerta por casos de Influenza A (H3N2)

Se detectaron dos casos en Santa Cruz, mientras que el Instituto Malbrán confirmó tres en todo el país.

Solidaridad en Río Gallegos

Entregaron 200 cajas navideñas para beneficiar a 200 familias, en una acción solidaria coordinada por el Hogar de Cristo.

Juan Forlón juró como auditor general de la Nación

El santacruceño, nacido en Río Gallegos, asumió el cargo tras el rechazo del PRO en el Congreso.

