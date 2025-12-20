Your browser doesn’t support HTML5 audio
Fútbol: fecha clave del Torneo Regional Amateur
Boxing, Camioneros de Río Grande y Newbery disputan una jornada decisiva en la competencia regional, con partidos que pueden definir clasificaciones.
Histórica celebración por el 140° aniversario de Río Gallegos
La ciudad vivió un multitudinario festejo con acto central y tedeum. El intendente Pablo Grasso destacó la historia de los pioneros y llamó a sostener la unidad de cara al futuro. Se inauguró el nuevo edificio de la Secretaría de Niñez y Adolescencia.
Premios Segovia: reconocimiento al periodismo
La periodista de La Opinión Austral Andrea Daufi recibió el galardón a la Excelencia Gráfica en el marco de los 30 años de los Premios Segovia.
Ruta del dinero K: la Corte Suprema recibió fondos decomisados a Lázaro Báez
El máximo tribunal recibió USD 238.720 en el marco de la causa judicial por lavado de dinero.
Premio Villarino a la vecina más longeva de la ciudad
Dalmacia Candelaria Stambuk fue homenajeada junto a su familia y autoridades municipales por su trayectoria de vida en Río Gallegos.
Salud pública: alerta por casos de Influenza A (H3N2)
Se detectaron dos casos en Santa Cruz, mientras que el Instituto Malbrán confirmó tres en todo el país.
Solidaridad en Río Gallegos
Entregaron 200 cajas navideñas para beneficiar a 200 familias, en una acción solidaria coordinada por el Hogar de Cristo.
Juan Forlón juró como auditor general de la Nación
El santacruceño, nacido en Río Gallegos, asumió el cargo tras el rechazo del PRO en el Congreso.
