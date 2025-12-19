Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del viernes 19 de diciembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Santa Cruz presentó el Mundial de Natación de Invierno 2028. El Tribunal Superior de Justicia declaró inconstitucional la ampliación de vocales de cinco a nueve integrantes y hubo una fuerte advertencia de la Corte Suprema. Hecho en Santa Cruz: llegó la fábrica de puertas para casas. Trabajadores marcharon contra la reforma laboral también en Santa Cruz.

¡Feliz 140 aniversario Río Gallegos!

La capital de Santa Cruz celebra un nuevo aniversario con una edición especial dedicada a su historia, identidad y presente.

Distinción al periodismo: 30 años de los Premios Segovia

Andrea Daufi, periodista de La Opinión Austral, fue reconocida en la categoría Gráfica en un homenaje al fundador Alberto Raúl Segovia.

Santa Cruz presentó el Mundial de Natación de Invierno 2028

El gobernador Claudio Vidal encabezó el anuncio oficial junto al secretario nacional de Turismo Daniel Scioli, destacando la proyección turística y deportiva internacional de la provincia.

Crisis en el Poder Judicial de Santa Cruz

El Tribunal Superior de Justicia declaró inconstitucional la ampliación de vocales de cinco a nueve integrantes y hubo una fuerte advertencia de la Corte Suprema.

Legislatura provincial: sesión extraordinaria el 24 de diciembre

Los diputados fueron convocados para tratar el Presupuesto en una jornada clave antes de fin de año.

Hecho en Santa Cruz: llegó la fábrica de puertas para casas

Un nuevo proyecto productivo se instala en Río Gallegos con expectativas de generación de empleo y valor agregado local.

Sindicatos marcharon contra la reforma laboral

CGT, CTA y CTA-A se movilizaron en el centro de la ciudad en rechazo a la iniciativa impulsada a nivel nacional.

Fútbol barrial: Belgrano y Güemes definen al campeón

Este sábado se juega la final de la Primera A del fútbol barrial, con gran expectativa entre los vecinos.

Inédito en el Parque Nacional Monte León

Pumas comenzaron a cazar pingüinos de Magallanes, un hecho que despierta interés científico y ambiental.