Por La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Homenajearon a la única mujer tripulante del ARA San Juan

Vidal en Nueva York: el gobernador presentará el potencial de Santa Cruz en la Argentina Week

Juicio por el ARA San Juan. Exclusivo de La Opinión Austral

El acusado Villamide rompió el silencio: “Fue un hecho desgarrador para todos”

Santa Cruz. Actos públicos en educación

Docentes tomaron más de 1.100 cargos

Changuito en Santa Cruz y Chubut. Llenarlo es más caro que en el resto del país

Elogios al presidente. Roxana Reyes: “Milei eliminó de camino a los gerentes de la pobreza”

Por Florencia Golender. Panorama: “Javier Milei ratificó el escudo de Donald Trump para su gobierno”

Análisis. Rubén Zárate: “Argentina en riesgo alto por su alineamiento extremo”

En Finlandia. Aguas frías

El riogalleguense Tomás Bonilla se consagró campeón del mundo

En San Juan. Iba en motocicleta

Joven santacruceño perdió la vida en violento choque

Autódromo local. Hoy, carreras

Se disputaron la clasificación y dos series de la Monomarca 1300