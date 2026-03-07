Your browser doesn’t support HTML5 audio
Ruta 3: Vialidad Nacional comienza con los trabajos en el puente sobre el río Santa Cruz
El puente de Piedra Buena, que cruza el río Santa Cruz y conecta el centro con el sur patagónico, será intervenido para mejorar la infraestructura de la Ruta Nacional 3.
Ya rige la Ley de Reforma Laboral
La normativa aprobada en el Congreso ya entró en vigencia en todo el país.
Más agua para San Julián
El Gobierno adjudicó la renovación del acueducto con una inversión de $6.189.753.321,86. La obra busca fortalecer el abastecimiento de agua en la localidad portuaria. Pedro Luxen destacó la inversión.
Provincia aseguró que no habrá despidos en el sector petrolero
Autoridades destacaron que las operadoras mantendrán los puestos de trabajo y que se avanzará en la reactivación de la actividad.
¿Qué pasa en el EIPE?
Pedro Luxen e Iris Rasgido acordaron insistir ante la UTN para avanzar en un convenio.
Juicio por el hundimiento del ARA San Juan
Declaró el último imputado, el excapitán de fragata Hugo Miguel Correa. El juicio se retomará el 23 de marzo.
La abogada Valeria Carreras aseguró que “los imputados se tiran la pelota entre ellos”.
Represas: la UTE agradeció a Claudio Vidal
Las empresas destacaron las gestiones del gobernador para reactivar la obra.
Capacitación de la Corte Suprema en Río Gallegos
Se realizó una jornada sobre inteligencia emocional en la Justicia, enfocada en mejorar la toma de decisiones.
Insólito: expolicía intentó ingresar drogas a la cárcel
Secuestraron marihuana y pastillas. Entre los elementos incautados había una nota que decía: “Te quiero amor, te voy a segundear”.
