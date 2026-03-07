Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 7 de marzo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Declaró el último imputado en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, el excapitán de fragata Hugo Miguel Correa. El juicio se retomará el 23 de marzo. El gobierno de Claudio Vidal adjudicó la renovación del acueducto para que San Julián tenga más agua potable. Pedro Luxen e Iris Rasgido acordaron insistir ante la UTN para avanzar en un convenio para que los estudiantes de la EIPE tengan aulas. La UTE Represas destacó las gestiones del gobernador para reactivar la obra en Jorge Cepernic. La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó una jornada sobre inteligencia emocional en Río Gallegos. Ya rige la Ley de Reforma Laboral.

Ruta 3: Vialidad Nacional comienza con los trabajos en el puente sobre el río Santa Cruz

El puente de Piedra Buena, que cruza el río Santa Cruz y conecta el centro con el sur patagónico, será intervenido para mejorar la infraestructura de la Ruta Nacional 3.

Ya rige la Ley de Reforma Laboral

La normativa aprobada en el Congreso ya entró en vigencia en todo el país.

Más agua para San Julián

El Gobierno adjudicó la renovación del acueducto con una inversión de $6.189.753.321,86. La obra busca fortalecer el abastecimiento de agua en la localidad portuaria. Pedro Luxen destacó la inversión.

Provincia aseguró que no habrá despidos en el sector petrolero

Autoridades destacaron que las operadoras mantendrán los puestos de trabajo y que se avanzará en la reactivación de la actividad.

¿Qué pasa en el EIPE?

Pedro Luxen e Iris Rasgido acordaron insistir ante la UTN para avanzar en un convenio.

Juicio por el hundimiento del ARA San Juan

Declaró el último imputado, el excapitán de fragata Hugo Miguel Correa. El juicio se retomará el 23 de marzo.

La abogada Valeria Carreras aseguró que “los imputados se tiran la pelota entre ellos”.

Represas: la UTE agradeció a Claudio Vidal

Las empresas destacaron las gestiones del gobernador para reactivar la obra.

Capacitación de la Corte Suprema en Río Gallegos

Se realizó una jornada sobre inteligencia emocional en la Justicia, enfocada en mejorar la toma de decisiones.

Insólito: expolicía intentó ingresar drogas a la cárcel

Secuestraron marihuana y pastillas. Entre los elementos incautados había una nota que decía: “Te quiero amor, te voy a segundear”.