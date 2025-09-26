Por La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El triple crimen cambió de fiscal y ahora se investiga como femicidio

Ni Una Menos tuvo una marcha en Río Gallegos y en todo el país

Sergio Acevedo y José Antonio González Nora asumieron como nuevos jueces

“Cumplimos a derecho y ningún juez fue cuestionado”, afirmó el vicegobernador Fabian Leguizamón

“Nos sentamos en las bancas para decir que era ilegal”, dijo Eloy Echazú, jefe de bloque Unión por la Patria

La ley 90/10 prioriza el trabajo de los santacruceños

Los gremios expresaron que “esta modificación va a ser clave para nuestra provincia”

El ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes, aseguró que “va a transformar la realidad de muchos jóvenes de Santa Cruz”

El Gobierno informó que la pobreza es de 31,6% pero la UCA puso en duda la cifra

Lázaro Báez pidió volver a tener prisión domiciliaria

En la paritaria docente, el Gobierno devolverá los días descontados por paro

“Lucho” González volvió a lucirse y sigue en La Voz, lo que generó orgullo en la provincia

Hubo un nuevo encuentro de negociación entre el Ejecutivo y los gremios de ADOSAC y AMET

Un cantante de Río Gallegos interpretó “Mujer amante” junto a Valentina Otero