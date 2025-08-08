Your browser doesn’t support HTML5 audio
Elecciones legislativas. Los de Santa Cruz que van al frente
Bancruz y Defensores del Carmen festejan hoy su aniversario
Proyecto Sofía. Vidal: “El uranio es una gran oportunidad”
“Generaría empleo y abriría una puerta”, Jaime Álvarez, ministro de Energía
“La provincia tiene mucho potencial”, Oscar Vera, presidente de Fomicruz
“Traerá obra de mano genuina”, Guillermo Re Kuhl, presidente de Sofía Energy
Javier Milei eliminó retenciones a la minería: Santa Cruz, beneficiada
San Cayetano: día de pedir y agradecer por el pan y el trabajo
Caso Abigail: la abogada de Orellano irá a la Corte
El obispo Ignacio Medina encabezó la última y multitudinaria ceremonia: “La fe no puede ser ajena a la realidad social”
