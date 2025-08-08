Por La Opinión Austral

Elecciones legislativas. Los de Santa Cruz que van al frente

Bancruz y Defensores del Carmen festejan hoy su aniversario

Proyecto Sofía. Vidal: “El uranio es una gran oportunidad”

“Generaría empleo y abriría una puerta”, Jaime Álvarez, ministro de Energía

“La provincia tiene mucho potencial”, Oscar Vera, presidente de Fomicruz

“Traerá obra de mano genuina”, Guillermo Re Kuhl, presidente de Sofía Energy

Javier Milei eliminó retenciones a la minería: Santa Cruz, beneficiada

San Cayetano: día de pedir y agradecer por el pan y el trabajo

Caso Abigail: la abogada de Orellano irá a la Corte

El obispo Ignacio Medina encabezó la última y multitudinaria ceremonia: “La fe no puede ser ajena a la realidad social”