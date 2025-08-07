Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del jueves 7 de agosto de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lo buscaban por robo y le secuestraron 300 gramos de cocaína

El acusado fue demorado en el Juzgado de Faltas mientras hacía trámites. Le incautaron la droga en otro vehículo y tenía su camioneta secuestrada por conducir sin carnet.

Confirmaron la perpetua para Karla Orellano

Seguirá presa por el homicidio de su hija Abigail. Está detenida desde 2014 y fue condenada junto al padre, Carlos Tortello.

Buscan en Santa Cruz al sicario más peligroso de Chile

Alberto Carlos Mejía Hernández, de 18 años y nacionalidad venezolana, estaba preso y fue liberado por error. Es acusado de homicidio.

Este jueves vence el plazo para presentar alianzas partidarias

“Por Santa Cruz”, “Unión por la Patria” y la “Izquierda” serían los frentes que oficializarían alianzas. ARI, PRO y La Libertad Avanza irían solos. Otros sectores presentarían candidaturas el 17 de agosto.

Denuncian que PECOM debe más de $10.000 millones a proveedores

La deuda se mantiene desde marzo y afecta a contratistas locales.

Media sanción en el Congreso al financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica

Los legisladores santacruceños acompañaron ambos proyectos. José Garrido votó en contra del financiamiento y Gustavo González estuvo ausente.

Adiós a Leonardo “Corica” Mansilla, un emblema del fútbol barrial

El histórico jugador de Independiente y formador en Belgrano falleció este miércoles. Lo despiden con gran pesar.

Todos por Anto: tiene escoliosis y debe ser operada en Buenos Aires

Antonella Reyes, de 13 años, necesita una intervención urgente para corregir la curvatura de su columna vertebral.

Chile cerró el ingreso de carne argentina con hueso

La medida afecta la exportación y reactiva el debate por la barrera sanitaria.

San Cayetano: siete misas y caravana para celebrar al patrono del trabajo

La comunidad de Río Gallegos prepara actividades religiosas durante toda la jornada.