Sudamericano de Patín sobre Ruedas en Brasil: Abril Ortega brilló en su debut
Huracán le ganó a Tigre con un gol del “Colo” Gil
Milei: “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”
El presidente dijo que los legisladores “usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que llevan a la quiebra nacional”
Ley de financiamiento. Para el decano de la UTN, Sebastián Puig, “es una lucecita de esperanza”
Río Gallegos. Alerta en el barrio Evita
Investigan intento de rapto de una nena de ocho años
Camino a las urnas 2025
- “Tenemos que poner candidatos creíbles y confiables”: El presidente del Consejo Local del PJ, Alan Bjerring
- Daniel Roquel: “En estas elecciones me quedaré en mi casa”
- Diego Bavio competirá en octubre por el partido UNIR
Quita de retenciones. Newmont: “Una nueva forma de hacer minería en Santa Cruz”
El intendente, hincha de River, con la azul y oro. Colaboración mutua
Pablo Grasso se puso la de Boca y firmó un convenio con el club “Xeneize”
Educación. ADOSAC anunció paro de 48 hs. para miércoles 13 y jueves 14
Autovía. En plena mañana
Perdió el control del auto y protagonizó un vuelco
Básquet. Libar
San Miguel, campeón femenino de la Liga de Primera División
