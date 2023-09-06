FALTAN 46 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

 

FERIA ANUAL DEL LIBRO

EL MUNICIPIO DIO A CONOCER DETALLES DE LA 36° EDICIÓN DELA FERIA DEL LIBRO A REALIZARSE DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE.

 

CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO: INSTALARON UNA CAJA VOLANTE EN EL PUNTO “MÁS ATENCIÓN”

 

CALETA OLIVIA FUE SEDE DEL CAMPEONATO ARGENTINO DE DANZA AERÓBICA Y RITMOS 2023

 

AOG

FALTAN 5 DÍAS PARA EL ENCUENTRO CLAVE DE LA INDUSTRIA HIDROCARBURIFERA

 

SOLIDARIDAD

COLECTA DE ALIMENTOS PARA MANTENER EL COMEDOR DEL B° GRAN JARDÍN

 

JUICIO

CONDENADO, PERO NO PRESO, POR TENER CASI 1,5 KILOS DE MARIHUANA

 

ACUERDOS CON NACIÓN

ALICIA FIRMÓ CONVENIOS PARA LAS INFANCIAS

 

COMODORO RIVADAVIA

ADVIERTEN PELIGRO DE DERRUMBE EN CHALET HUERGO

 

 

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