FALTAN 46 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
FERIA ANUAL DEL LIBRO
EL MUNICIPIO DIO A CONOCER DETALLES DE LA 36° EDICIÓN DELA FERIA DEL LIBRO A REALIZARSE DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE.
CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO: INSTALARON UNA CAJA VOLANTE EN EL PUNTO “MÁS ATENCIÓN”
CALETA OLIVIA FUE SEDE DEL CAMPEONATO ARGENTINO DE DANZA AERÓBICA Y RITMOS 2023
AOG
FALTAN 5 DÍAS PARA EL ENCUENTRO CLAVE DE LA INDUSTRIA HIDROCARBURIFERA
SOLIDARIDAD
COLECTA DE ALIMENTOS PARA MANTENER EL COMEDOR DEL B° GRAN JARDÍN
JUICIO
CONDENADO, PERO NO PRESO, POR TENER CASI 1,5 KILOS DE MARIHUANA
ACUERDOS CON NACIÓN
ALICIA FIRMÓ CONVENIOS PARA LAS INFANCIAS
COMODORO RIVADAVIA
ADVIERTEN PELIGRO DE DERRUMBE EN CHALET HUERGO
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