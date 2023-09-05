FALTAN 47 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
MUSEO MOLINA
MAS DE 23 MIL FOSILES ESTAN SIENDO CATALOGADOS POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS
POR SEXTA SEMANA CONSECUTIVA, SUBIERON LOS CASOS DE COVID-19 A NIVEL NACIONAL
CON UNA GRAN CONVOCATORIA, ARRANCÓ EL TORNEO “PIBES” EN CALETA OLIVIA
FRENTE AL CERRO CHENQUE
COMENZARON LOS TRABAJOS PARA REPARAR LA RUTA 3
EL MOVIMIENTO DE TIERRA SE ESTÁ DANDO EN LA ZONA ALEDAÑA A LA FRACTURA. AÚN HAY MATERIAL INESTABLE POR CAER Y EXISTE UN ALERTA CLIMÁTICO. “ESPERAMOS UNA NUEVA MAREJADA FUERTE”, SOSTUVO MARCELO YAPURA DE VIALIDAD NACIONAL CHUBUT EN LU12 AM680.
COMODORO RIVADAVIA
DONARON CAJAS A UN ASILO Y HABÍA DOS ARMAS CARGADAS
HIDROCARBUROS
LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO SE MANTIENE POR VACA MUERTA
EL FIN DE SEMANA
LOS GOBERNADORES SE REUNIRÁN EN TUCUMÁN
GOBERNADOR GREGORES
FUERTE DENUNCIA CONTRA UN PROFESOR ACUSADO DE ABUSO
ALQUILERES
INOUILINOS PIDEN QUE SUSPENDAN LOS AUMENTOS
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