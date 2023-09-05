FALTAN 47 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

 

MUSEO MOLINA

MAS DE 23 MIL FOSILES ESTAN SIENDO CATALOGADOS POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS

 

POR SEXTA SEMANA CONSECUTIVA, SUBIERON LOS CASOS DE COVID-19 A NIVEL NACIONAL

 

CON UNA GRAN CONVOCATORIA, ARRANCÓ EL TORNEO “PIBES” EN CALETA OLIVIA

 

FRENTE AL CERRO CHENQUE

COMENZARON LOS TRABAJOS PARA REPARAR LA RUTA 3

EL MOVIMIENTO DE TIERRA SE ESTÁ DANDO EN LA ZONA ALEDAÑA A LA FRACTURA. AÚN HAY MATERIAL INESTABLE POR CAER Y EXISTE UN ALERTA CLIMÁTICO. “ESPERAMOS UNA NUEVA MAREJADA FUERTE”, SOSTUVO MARCELO YAPURA DE VIALIDAD NACIONAL CHUBUT EN LU12 AM680.

 

COMODORO RIVADAVIA

DONARON CAJAS A UN ASILO Y HABÍA DOS ARMAS CARGADAS

 

HIDROCARBUROS

LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO SE MANTIENE POR VACA MUERTA

 

EL FIN DE SEMANA

LOS GOBERNADORES SE REUNIRÁN EN TUCUMÁN

 

GOBERNADOR GREGORES

FUERTE DENUNCIA CONTRA UN PROFESOR ACUSADO DE ABUSO

 

ALQUILERES

INOUILINOS PIDEN QUE SUSPENDAN LOS AUMENTOS

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