FALTAN 44 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
CAPACITACIÓN
EMPLEADOS MUNICIPALES RECIBIERON CURSO DE FORMACIÓN PARA UNA MEJOR ATENCIÓN EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DEMANDA HISTÓRICA: YA ESTÁ LISTO EL NUEVO AVIÓN SANITARIO QUE ADQUIRIÓ SANTA CRUZ
SALUD PÚBLICA: PUESTA EN MARCHA DEL RESONADOR PARA EL HOSPITAL DE RÍO GALLEGOS
MIENTRAS AVANZAN LAS PRIMERAS TAREAS
EMERGENCIA VIAL POR LA RUPTURA DE RUTA 3
LA DECLARÓ LA LEGISLATURA DE CHUBUT. HABILITA AL GOBIERNO PROVINCIAL A REALIZAR CONTRATACIONES DIRECTAS QUE FACILITEN LOS ARREGLOS. PIDEN QUE NACIÓN DICTE LA EMERGENCIA NACIONAL. PARA LUQUE, LA RUTA ESTARÍA OPERATIVA EN 40 DÍAS MAS.
PERITO MORENO
EL HOSPITAL CONFIRMÓ CINCO CASOS DE COVID-19
GRIPE AVIAR
COMODORO SIN CASOS POSITIVOS EN LAS COSTAS DE LA CIUDAD
CALETA OLIVIA
QUISIERON ROBARLE. SE RESISTIÓ Y LE CORTARON EL ROSTRO
FÚTBOL
SE VIENE LA SÉPTIMA FECHA DE LA LIGA NORTE
SANTA CRUZ – PRIMER SEMESTRE 2023
CAYERON LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO, ORO Y MARISCOS
CIC BARRIO 17 DE OCTUBRE
DIEZ AÑOS DE TRABAJOS Y SERVICIOS COMUNITARIOS
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