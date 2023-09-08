FALTAN 44 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

 

CAPACITACIÓN

EMPLEADOS MUNICIPALES RECIBIERON CURSO DE FORMACIÓN PARA UNA MEJOR ATENCIÓN EN LA PLATAFORMA DIGITAL

 

DEMANDA HISTÓRICA: YA ESTÁ LISTO EL NUEVO AVIÓN SANITARIO QUE ADQUIRIÓ SANTA CRUZ

 

SALUD PÚBLICA: PUESTA EN MARCHA DEL RESONADOR PARA EL HOSPITAL DE RÍO GALLEGOS

 

MIENTRAS AVANZAN LAS PRIMERAS TAREAS

EMERGENCIA VIAL POR LA RUPTURA DE RUTA 3

LA DECLARÓ LA LEGISLATURA DE CHUBUT. HABILITA AL GOBIERNO PROVINCIAL A REALIZAR CONTRATACIONES DIRECTAS QUE FACILITEN LOS ARREGLOS. PIDEN QUE NACIÓN DICTE LA EMERGENCIA NACIONAL. PARA LUQUE, LA RUTA ESTARÍA OPERATIVA EN 40 DÍAS MAS.

 

PERITO MORENO

EL HOSPITAL CONFIRMÓ CINCO CASOS DE COVID-19

 

GRIPE AVIAR

COMODORO SIN CASOS POSITIVOS EN LAS COSTAS DE LA CIUDAD

 

CALETA OLIVIA

QUISIERON ROBARLE. SE RESISTIÓ Y LE CORTARON EL ROSTRO

 

FÚTBOL

SE VIENE LA SÉPTIMA FECHA DE LA LIGA NORTE

 

SANTA CRUZ – PRIMER SEMESTRE 2023

CAYERON LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO, ORO Y MARISCOS

 

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DIEZ AÑOS DE TRABAJOS Y SERVICIOS COMUNITARIOS

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