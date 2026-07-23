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Las bajas temperaturas que se registran en Las Heras continúan generando postales típicas del invierno patagónico, pero también escenarios que requieren extremar las medidas de prevención. En ese contexto, el Ejecutivo local emitió una advertencia para la comunidad ante el congelamiento de la Laguna del Paseo “Las Américas”, un fenómeno que puede resultar atractivo para muchas personas, aunque representa un importante riesgo para la seguridad.

A través de un comunicado oficial, las autoridades informaron que está prohibido ingresar o circular sobre la superficie congelada de la laguna, con el objetivo de evitar accidentes que puedan poner en peligro la integridad física de vecinos y visitantes.

La medida preventiva fue adoptada luego de constatar que las intensas heladas registradas en los últimos días provocaron la formación de una capa de hielo sobre el espejo de agua.

El hielo puede generar una falsa sensación de seguridad

Una de las principales preocupaciones radica en que el congelamiento de la laguna puede transmitir una falsa sensación de estabilidad y resistencia.

Sin embargo, las autoridades remarcaron que el espesor del hielo no garantiza que pueda soportar el peso de una persona. Las condiciones pueden variar en distintos sectores de la superficie y provocar quiebres repentinos, con el consecuente riesgo de caídas, hundimientos y lesiones.

Por este motivo, insistieron en que ninguna persona debe caminar, correr o realizar actividades recreativas sobre la laguna congelada mientras persistan estas condiciones climáticas.

Una medida para prevenir accidentes

La restricción busca reducir al máximo la posibilidad de incidentes en un espacio que suele ser frecuentado por familias, jóvenes y visitantes.

Las autoridades recordaron que las situaciones de emergencia sobre superficies congeladas pueden tener consecuencias graves y requieren intervenciones complejas por parte de los equipos de rescate.

En este sentido, apelaron a la responsabilidad individual y colectiva para respetar las recomendaciones vigentes y colaborar con las medidas de seguridad implementadas.

Especial atención a niños y adolescentes

Uno de los puntos destacados del comunicado estuvo dirigido a padres, madres y adultos responsables, a quienes se les pidió reforzar los cuidados y la supervisión de niños y adolescentes.

Desde el Ejecutivo local señalaron que los más jóvenes pueden sentirse atraídos por la posibilidad de utilizar la superficie congelada como espacio de juego, sin dimensionar los riesgos que implica transitar sobre una capa de hielo cuya resistencia no está garantizada.

Por ello, solicitaron evitar que se acerquen al espejo de agua congelado y promover conductas preventivas durante las jornadas de bajas temperaturas.

Prevención y responsabilidad durante el invierno

La advertencia se produce en medio de una ola de frío que afecta a gran parte de Santa Cruz y que mantiene condiciones extremas en distintas localidades de la provincia.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron la importancia de respetar todas las medidas preventivas destinadas a proteger a la población y evitar accidentes vinculados a las condiciones climáticas.

Finalmente, el mensaje difundido concluye con un llamado a la conciencia y al compromiso comunitario, recordando que el cuidado de la vida y la prevención son responsabilidades compartidas mientras continúen las bajas temperaturas que mantienen congelada la Laguna del Paseo “Las Américas”.