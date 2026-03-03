Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento episodio de inseguridad se registró durante la madrugada de este martes en la localidad de Las Heras, cuando un chofer de remis fue asaltado por dos hombres que se hicieron pasar por pasajeros y, en pleno viaje, intentaron apuñalarlo para robarle el vehículo.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de Santa Cruz, el hecho ocurrió alrededor de las 00:20 horas. En ese momento personal policial que realizaba tareas preventivas en el barrio Calafate tomó conocimiento de la situación tras el pedido de auxilio de un hombre que acababa de ser víctima de un asalto.

La víctima fue identificada como Oscar Fuentes, trabajador del servicio de remises en la localidad. Según relató a los efectivos, mientras trasladaba a dos pasajeros masculinos uno de ellos extrajo un arma blanca e intentó lesionarlo.

En ese momento se produjo un violento forcejeo dentro del vehículo. Según indicó la víctima a la policía, el conductor logró sujetar el cuchillo con la mano para evitar una puñalada que podría haber tenido consecuencias mucho más graves. Como resultado sufrió una herida en la mano izquierda y debió recibir nueve puntos de sutura. Tras el ataque, los agresores le sustrajeron el automóvil y se dieron a la fuga.

Ante la denuncia, la Policía desplegó un operativo de saturación y patrullaje en distintos sectores de la ciudad y en las rutas cercanas. Minutos después el vehículo robado, un Toyota Etios color blanco, fue hallado abandonado sobre la Ruta Provincial Nº 43, en el tramo que une Las Heras con Pico Truncado. En las inmediaciones del lugar los efectivos lograron reducir y aprehender a uno de los sospechosos presuntamente vinculados con el asalto.

La investigación continuó durante el transcurso de la jornada con intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Las Heras, a cargo del juez Eduardo Quelín, en el marco de una causa por robo calificado.

El operativo policial se extendió a distuntos puntos de la ciudad tras el asalto ocurrido durante la madrugada en el barrio Calafate.

Con las primeras pruebas reunidas, la Justicia ordenó una serie de allanamientos que se concretaron durante la tarde de este martes. Los procedimientos se realizaron en viviendas del barrio Las Américas, en las manzanas 408 y 414, y también en un domicilio ubicado sobre calle Guido Spano al 600.

Según informó oficialmente la División Comisaría Primera, los allanamientos arrojaron resultados positivos y permitieron el secuestro de elementos considerados de interés para la causa.

En ese contexto también fue detenido un segundo implicado en el hecho.

Actualmente dos hombres mayores de edad permanecen detenidos a disposición de la Justicia, mientras que el personal policial continúa trabajando para completar el esclarecimiento del caso y determinar todos los detalles del violento asalto.

Personal de la Seccional Primera desplegó fuerte operativo durante los allanamientos ordenados por la justicia en el marco de la investigacion por el asalto al remisero.

En diálogo con La Opinión Austral, el subcomisario Ángel Sánchez, jefe de la División Comisaría Primera, confirmó que el rápido accionar policial permitió recuperar el vehículo sustraído pocas horas después del ataque y avanzar con las diligencias judiciales que derivaron en los allanamientos y detenciones. Entretanto, el remisero herido recibió atención médica y se recupera de la lesión sufrida durante el forcejeo con los agresores.